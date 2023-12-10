«Ну и голешник засадил Кривцов. Акинфеева развел – нечасто увидишь». Уткин о голе «Краснодара» с углового на 90-й
Василий Уткин высоко оценил победный гол «Краснодара» в игре с ЦСКА.
«Быки» дома победили армейцев в 18-м туре Мир РПЛ (1:0) благодаря голу на 90-й минуте и ушли на зимний перерыв в ранге лидера чемпионата России.
Эдуард Сперцян быстро разыграл угловой, отпасовав на набежавшего Никиту Кривцова, которого никто из игроков ЦСКА не успел накрыть, и 21-летний хавбек «Краснодара» пробил Игоря Акинфеева, ударив в ближний угол.
«Ну и голешник засадил Кривцов. Страшно сказать, Акинфеева развел, нечасто увидишь, как Игоря оставляют совсем уж не у дел…» – написал журналист и блогер Уткин.
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А Сперцяну просто надо было покатить Кривцову, что и было сделано.