«Ну и голешник засадил Кривцов. Акинфеева развел – нечасто увидишь». Уткин о голе «Краснодара» с углового на 90-й

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Василий Уткин премьер-лига Россия Краснодар Эдуард Сперцян Никита Кривцов Футбол

Василий Уткин высоко оценил победный гол «Краснодара» в игре с ЦСКА.

«Быки» дома победили армейцев в 18-м туре Мир РПЛ (1:0) благодаря голу на 90-й минуте и ушли на зимний перерыв в ранге лидера чемпионата России.

Эдуард Сперцян быстро разыграл угловой, отпасовав на набежавшего Никиту Кривцова, которого никто из игроков ЦСКА не успел накрыть, и 21-летний хавбек «Краснодара» пробил Игоря Акинфеева, ударив в ближний угол.

«Ну и голешник засадил Кривцов. Страшно сказать, Акинфеева развел, нечасто увидишь, как Игоря оставляют совсем уж не у дел…» – написал журналист и блогер Уткин.

Вау, угловой как у Трента! «Краснодар» забил на 90-й и стал зимним чемпионом!

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21 комментарий
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Ответ Roman Araslanov
Кривцов - «русский Трент»
Сперцян скорее, автор голевой передачи таки. Кривцов в роли Ориги получается
+17
-1
+16
Лысое днище на 8м месте с цска, но я не слышу что бы Мостовой орал о его отставке:)
+18
-10
+8
Почему Мендес и Аббос так оставили зону пустейшей - это просто уму непостижимо.

А Сперцяну просто надо было покатить Кривцову, что и было сделано.
+7
-1
+6
Перебить надо было угловой, вратарь не успел на рабочее место))
+6
-1
+5
Ответ misha___97
Сперцян скорее, автор голевой передачи таки. Кривцов в роли Ориги получается
Согласен, это всё же корректнее
+5
0
+5
Спасибо за замены на 90 минуте 😎
+5
-1
+4
Сафонов лучший вратарь России.
+4
-2
+2
удар норм вышел, но тут 90% гола сделал Сперцян, странно что Вася не подметил
+2
-1
+1
Да, это голешник имени Игорька, который сфокусировал внимание что будет подача, забыв видимо игру Ливерпуль - Барселона. Рано или поздно, но такой гол бы у нас случился.
+6
-6
0
Видео можно сразу 3-х секундным сделать. Другие камеры не успели заснять? Слишком быстро?
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а не в спину Роше мяч попал?
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Файзуллаеву надо сказать "спасибо" .Мог стать героем матча а стал анти героем! Гол на его совести, бросил игрока
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комментаторы чудаки) кроме Москвы ничо не видят. чердак - ещё то дно, но концовка игры - это что то
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Ответ rigobersong
Лысое днище на 8м месте с цска, но я не слышу что бы Мостовой орал о его отставке:)
Ему фиолетово
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Ответ TheSportNik
Акинфеев сам и забросил мяч в ворота, причем это обычно так Игорек чудит, просто во времена Вагнера Лава и Игнашевича не обращали внимание, все равно ЦСКА забьет больше.
ты ещё скажи что это Гончаренко научил Краснодар так играть
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Ответ Песчанка
а не в спину Роше мяч попал?
Скорее Гайичу!
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