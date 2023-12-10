«Ну и голешник засадил Кривцов. Акинфеева развел – нечасто увидишь». Уткин о голе «Краснодара» с углового на 90-й

Василий Уткин высоко оценил победный гол «Краснодара» в игре с ЦСКА.

«Быки» дома победили армейцев в 18-м туре Мир (1:0) благодаря голу на 90-й минуте и ушли на зимний перерыв в ранге лидера чемпионата России.

быстро разыграл угловой, отпасовав на набежавшего , которого никто из игроков не успел накрыть, и 21-летний хавбек «Краснодара» пробил , ударив в ближний угол.

«Ну и голешник засадил Кривцов. Страшно сказать, Акинфеева развел, нечасто увидишь, как Игоря оставляют совсем уж не у дел…» – написал журналист и блогер Уткин.

Вау, угловой как у Трента! «Краснодар» забил на 90-й и стал зимним чемпионом!

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