Пеп Гвардиола: «Ман Сити» не лучшая команда мира сейчас. Когда вы побеждаете, вы лучшие, когда нет – это кризис»

Пеп Гвардиола не считает «Манчестер Сити» лучшей командой мира сейчас.

Напомним, «Ман Сити» не побеждает 4 матча подряд в – 3 поражения и ничья. При этом тренер « » Роб Эдвардс ранее назвал «Сити» «лучшей командой в мире».

«Это футбол. В данный момент мы не являемся лучшей командой в мире, поскольку не добиваемся результатов. Когда побеждаете, вы – лучшая команда в мире. Когда нет – это кризис. Возможно, это преувеличено с одной стороны, но такова реальность», – сказал тренер « ».

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