Пеп Гвардиола: «Ман Сити» не лучшая команда мира сейчас. Когда вы побеждаете, вы лучшие, когда нет – это кризис»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Лутон Роб Эдвардс Футбол

Пеп Гвардиола не считает «Манчестер Сити» лучшей командой мира сейчас.

Напомним, «Ман Сити» не побеждает 4 матча подряд в АПЛ – 3 поражения и ничья. При этом тренер «Лутона» Роб Эдвардс ранее назвал «Сити» «лучшей командой в мире». 

«Это футбол. В данный момент мы не являемся лучшей командой в мире, поскольку не добиваемся результатов. Когда побеждаете, вы – лучшая команда в мире. Когда нет – это кризис. Возможно, это преувеличено с одной стороны, но такова реальность», – сказал тренер «Ман Сити».

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8 комментариев
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"Когда побеждаете, вы – лучшая команда в мире. Когда нет – нет"
Джейсон Стетхэм
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Пепу стало скучно, я когда с ребенком играю, тоже делаю вид что я проигрываю а потом догоняю
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Достаточно посмотреть на календарь команд первой 4 на ближайший месяц
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Очень честная констатация факт, к сожалению.
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Кот Гвардиола
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Нужно 38/38 выбивать, иначе вас смешают сами знаете с чем… все только и ждут вашей неудачи, чтобы открыть рот, такова доля некоторых личностей.
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МС будет первым и как минимум полу финале ЛЧ
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