Пеп Гвардиола: «В «Ман Сити» знают, что мы можем не попасть в ЛЧ. Нам нужна встряска. Чтобы голод вернулся, надо проиграть, осознать, что соперники лучше»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола заявил о том, что «Манчестер Сити» нуждается во встряске.

«В клубе все знают, что мы можем пропустить Лигу чемпионов в следующем сезоне. Нам нужно усердно работать. Нам нужно нечто подобное (встряска – прим. Sports.ru), учитывая то, что произошло в последние годы. Надо как можно скорее это осознать – и тогда мы быстрее справимся с этим.

В противном случае ничего не изменится. В следующем сезоне все будет так же.

Сейчас лишь декабрь, даже первый круг не завершен, впереди много матчей.

Клуб нуждался в этом. Месяц назад я думал о том, что клубу нужна встряска. В этом могут помочь плохие результаты. Я говорю лишь о плохих результатах, которые покажут, насколько тяжело добиться того, чего мы добились. Только они дают это понять.

Я вижу голод у соперников. Чтобы он появился и у нас, нужно проиграть. Однако проблема в том, что ты, уступая, проигрываешь целые турниры.

Надо понять, что ни мои слова, ни достижения не способны повлиять. Сами футболисты на поле должны осознать: «О боже, соперники намного сильнее». После этого – шаг вперед. Это единственный путь», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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14 комментариев
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Пеп всегда буксовал в это время, тем более календарь не самый простой был, еще обычно прибегал Должун и орал что шарлатан сдулся, но Пеп всегда свое добирал обычно после 25го тура выдавал по 10 побед подряд, а то и больше:))
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Гвардиола настолько приучил всех к победам, что в любой ситуации кажется что он легко возьмет чемпионат.
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Ну Пеп на классе фору даёт соперникам а в конце сезона возьмёт АПЛ
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Майндгеймс у Пепа дошли до того, что уже специально сливать стал)))
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В матче с Виллой вся команда была на расслабоне, кроме Эдерсона. Вилла тупо их перебегала и задавила. Пепу в раздевалке нужно им навешать по ушам, мотивацию новую найти
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Что должно произойти чтобы МС не попали в ЛЧ?
Лига все оставшиеся матчи в чемпионате у МС поставит против Астон Виллы?
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Гвардиола сказал практически то же самое, что и Гари Невилл пару дней назад.
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В итоге выиграет АПЛ
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