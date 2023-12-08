Пеп Гвардиола: «В «Ман Сити» знают, что мы можем не попасть в ЛЧ. Нам нужна встряска. Чтобы голод вернулся, надо проиграть, осознать, что соперники лучше»
Пеп Гвардиола заявил о том, что «Манчестер Сити» нуждается во встряске.
«В клубе все знают, что мы можем пропустить Лигу чемпионов в следующем сезоне. Нам нужно усердно работать. Нам нужно нечто подобное (встряска – прим. Sports.ru), учитывая то, что произошло в последние годы. Надо как можно скорее это осознать – и тогда мы быстрее справимся с этим.
В противном случае ничего не изменится. В следующем сезоне все будет так же.
Сейчас лишь декабрь, даже первый круг не завершен, впереди много матчей.
Клуб нуждался в этом. Месяц назад я думал о том, что клубу нужна встряска. В этом могут помочь плохие результаты. Я говорю лишь о плохих результатах, которые покажут, насколько тяжело добиться того, чего мы добились. Только они дают это понять.
Я вижу голод у соперников. Чтобы он появился и у нас, нужно проиграть. Однако проблема в том, что ты, уступая, проигрываешь целые турниры.
Надо понять, что ни мои слова, ни достижения не способны повлиять. Сами футболисты на поле должны осознать: «О боже, соперники намного сильнее». После этого – шаг вперед. Это единственный путь», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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