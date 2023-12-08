Пеп Гвардиола: «Вилла» была лучше нас. «Ман Сити» нужно снова играть так, как две недели назад. Мы не впервые в таком положении и должны принять вызов»

Пеп Гвардиола после 0:1 от «Астон Виллы» указал на спад в игре «Манчестер Сити».

«Мы не добиваемся нужных результатов. Мы должны снова начать играть на том уровне, на каком играли две недели назад.

« » была лучше нас. Хороший результат в воскресенье поможет нам. Следующие два матча очень важны, а затем мы отправимся в Саудовскую Аравию на финал.

Когда вы побеждаете – вы лучшая команда на свете, когда нет – тогда нет. Важно смотреть правде в глаза: мы встречаемся с исключительными соперниками. Мы не впервые оказываемся в таком положении и должны принять вызов. Давайте сделаем это. Футбол полон драматизма», – отметил главный тренер « ».

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