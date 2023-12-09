Пеп погладил себя по голове на пресс-конференции: «Мы долго жили как коты, думали, как же мы хороши. Были непобедимы – и вдруг не можем выиграть. Мне нужен этот вызов»

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола сказал, что сам нуждался во встряске, как и «Манчестер Сити».

«В такие моменты я настроен позитивно, я психологически силен. Как тренер, иногда я в таком нуждаюсь. Мне нужен этот вызов. Я думаю, он всем на пользу.

На протяжении долгого времени мы жили как коты (поглаживает себя по голове – прим. Sports.ru), думали, как же мы хороши.

Нам нужно сказать: «Парни, все это ужасно, ужасно. Вы непобедимы, и вдруг – о боже, не можете выиграть даже один матч. Ни с того ни с сего».

Может, мне вызов нужен в первую очередь – чтобы доказать себе, что я хороший тренер. И для игроков это хороший вызов: «О господи, «Астон Вилла» была намного сильнее нас». Только так можно все исправить», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

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13 комментариев
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Сто процентов. Три подряд ничьи считались как отскоки соперников, и вроде бы как все в порядке, просто не повезло.
А вот Вилла оплеуху нормальную отвесила, после такого можно и проснуться.
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Гвардиола смахивает на кошку сфинкс))
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Ответ Quinlan Scott
Гвардиола опять судей вспоминает
Что-то не видно было их в прошлой ЛЧ когда Сити взял ЛЧ (без судейских ошибок)
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Пеп погладил себя на пресс-конференции

так надо было
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Монолог как у Бальбоа с женой (Рокки-3) ...Можно подумать будто уже из ЛЧ вылетели и в АПЛ от лидера отстают на 10 очков.
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Пеп, ну так Каррагер с Невиллом ровно о том же говорили. О самоуспокоенности, как главной причине. Получается ты их зря разъ..л.
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Команда прошла свой пик, как и все другие до неё - это жиза.
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Да уж, Астон вилла знатно повозила тебя лицом по поляне. Было впечатление что встречались команды из разных лиг, ещё бы Вилле напа типа Кейна и вполне себе чемпионская команда! Красивый и умный футбол
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Ты же гений, и все эти победы никак не связаны с арабскими деньгами. Придумай что-нибудь.
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Ответ Beast
Пеп погладил себя на пресс-конференции так надо было
Пеп погонял лысого на пресс-конференции
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