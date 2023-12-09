Пеп погладил себя по голове на пресс-конференции: «Мы долго жили как коты, думали, как же мы хороши. Были непобедимы – и вдруг не можем выиграть. Мне нужен этот вызов»

Пеп Гвардиола сказал, что сам нуждался во встряске, как и «Манчестер Сити».

«В такие моменты я настроен позитивно, я психологически силен. Как тренер, иногда я в таком нуждаюсь. Мне нужен этот вызов. Я думаю, он всем на пользу.

На протяжении долгого времени мы жили как коты (поглаживает себя по голове – прим. Sports.ru), думали, как же мы хороши.

Нам нужно сказать: «Парни, все это ужасно, ужасно. Вы непобедимы, и вдруг – о боже, не можете выиграть даже один матч. Ни с того ни с сего».

Может, мне вызов нужен в первую очередь – чтобы доказать себе, что я хороший тренер. И для игроков это хороший вызов: «О господи, « » была намного сильнее нас». Только так можно все исправить», – заявил главный тренер « ».

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