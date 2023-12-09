Пеп о Филлипсе: «Мне жаль, что он не играет. С трудом вижу его в составе»
Пеп Гвардиола высказался об отсутствии игровой практики у Кэлвина Филлипса.
Последние пять матчей хавбек «Манчестер Сити» провел в запасе.
«Не знаю, что будет с Филлипсом. У него хороший характер, и мне жаль, что он не играет.
Я вижу команду, выбираю состав, но с трудом вижу его там», – сказал главный тренер «горожан».
Сообщалось, что Филлипс интересен «Ньюкаслу», «Баварии» и «Ювентусу».
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Не перешел на другой уровень. Пойдет пылить в клуб попроще.