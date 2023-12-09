Пеп о Филлипсе: «Мне жаль, что он не играет. С трудом вижу его в составе»

Пеп Гвардиола высказался об отсутствии игровой практики у Кэлвина Филлипса.

Последние пять матчей хавбек « » провел в запасе.

«Не знаю, что будет с . У него хороший характер, и мне жаль, что он не играет.

Я вижу команду, выбираю состав, но с трудом вижу его там», – сказал главный тренер «горожан».

Сообщалось, что Филлипс интересен «Ньюкаслу», «Баварии» и «Ювентусу».

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