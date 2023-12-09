Пеп о Филлипсе: «Мне жаль, что он не играет. С трудом вижу его в составе»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Кэлвин Филлипс Футбол

Пеп Гвардиола высказался об отсутствии игровой практики у Кэлвина Филлипса.

Последние пять матчей хавбек «Манчестер Сити» провел в запасе.

«Не знаю, что будет с Филлипсом. У него хороший характер, и мне жаль, что он не играет.

Я вижу команду, выбираю состав, но с трудом вижу его там», – сказал главный тренер «горожан».

Сообщалось, что Филлипс интересен «Ньюкаслу», «Баварии» и «Ювентусу».

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12 комментариев
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Жестко, но по факту...
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Ответ therealgreenman
Так а зачем покупали? Зачем держите его в клубе?
Думаю, его держит хорошая личка + стабильно трофеи берет.
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Ответ therealgreenman
Деньги конечно деньгами, но грош цена таким трофеям
Ну так это работа. У всех на ней свои приоритеты. Для кого-то теплое ненапряжное место, для кого-то цели и достижения. Люди разные все :)
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Ответ deadjoker
Думаю, его держит хорошая личка + стабильно трофеи берет.
На вопрос «зачем его покупали» ответь
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Жирнющий намек что зимой нужно уходить
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Филипс даже в сменщики не понадобился , очень жаль его
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Ответ therealgreenman
Деньги конечно деньгами, но грош цена таким трофеям
Каким таким трофеям цена грош? Что Пеп выиграл все трофеи блогадаря судьей? Или из 5 метрового офсайда забивал? Разве играя плохо весь матч спасителем опять же были арбитр который нарисовал пенальти? Как раз то у горажан все трофеи не у кого невызывает сомнение, игра была только в одни ворота.
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Ответ Serkan_Ballboy
На вопрос «зачем его покупали» ответь
А очевидный ответ типа ошиблись со скаутингом вам чем не угодил? :)) Любой клуб совершает невзлетные трансферы и это норма.
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Ответ Serkan_Ballboy
На вопрос «зачем его покупали» ответь
Думали, что прибавит, что впишется. Что здесь непонятного?
Не перешел на другой уровень. Пойдет пылить в клуб попроще.
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