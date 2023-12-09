Галлас о спаде «Ман Сити»: «Гвардиола – лучший тренер мира. Он знает, что делать»

Теги Вильям Галлас Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Вильям Галлас назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

Напомним, «Ман Сити» не побеждает 4 матча подряд в АПЛ – 3 поражения и ничья.

«Пеп Гвардиола знает, что делать. Он лучший тренер в мире. Обычно он всегда находит правильное решение для команды.

В тактическом плане Пеп может удивить новыми способами ведения игры. Возможно, в ближайшие несколько недель он внесет некоторые коррективы», – сказал экс-игрок сборной Франции в интервью LordPing.

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11 комментариев
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Мне кажется Гвардиола просто дает фору. Ему очень скучно.
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В чем он лучший ? Вот всегда было интересно!) то , что он тренирует лучших? Или кого захочет , того ему и покупают и после этого он лучший?
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Ответ ДедаДома.нет
Мне кажется Гвардиола просто дает фору. Ему очень скучно.
Когда в карьере в фифа выигрываешь все подряд кучу лет, а потом от скуки позволяешь выиграть другому. Для разнообразия
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Ну, всё же у Сити не 3 поражения и ничья в 4 матчах, а 3 ничьи и одно поражение
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Пеп не хочет выигрывать этот чемпионат. Взял академку.
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Ответ ДедаДома.нет
Мне кажется Гвардиола просто дает фору. Ему очень скучно.
так он же и сам сказал, что такого не было ещё, это интересно, это новый вызов) реально, сам себе гандикап замутил от скуки.
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Ответ ДедаДома.нет
Мне кажется Гвардиола просто дает фору. Ему очень скучно.
Такая же мысль была. Пеп как ФМ играет, каждый сезон думает каким бы способом еще всех нагнуть :)
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