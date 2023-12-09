Галлас о спаде «Ман Сити»: «Гвардиола – лучший тренер мира. Он знает, что делать»

Вильям Галлас назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

Напомним, «Ман Сити» не побеждает 4 матча подряд в АПЛ – 3 поражения и ничья.

«Пеп Гвардиола знает, что делать. Он лучший тренер в мире. Обычно он всегда находит правильное решение для команды.

В тактическом плане Пеп может удивить новыми способами ведения игры. Возможно, в ближайшие несколько недель он внесет некоторые коррективы», – сказал экс-игрок сборной Франции в интервью LordPing.

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