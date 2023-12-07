Игорь Ледяхов: «Россия – самодостаточная страна, Европа нам не нужна. Может, есть смысл перейти в Азию»

Теги Спартак Игорь Ледяхов премьер-лига Россия Азиатская футбольная конфедерация Политика Футбол

Игорь Ледяхов считает, что Россия может развиваться без Европы.

– Калешин заявил, что «Европа к нам приползет, без нас им будет очень тяжело». Вы сейчас в Испании. Не заметили, чтобы кто-то начал ползти в направлении России?

– Мне кажется, долго нам придется ждать, пока кто-то к нам приползет.

Россия – самодостаточная страна, Европа нам не нужна. У нас все есть – ископаемые, людской ресурс. Нужно развиваться в своем направлении и не смотреть на Европу с открытым ртом.

Не нужно стараться, чтобы у нас было как там. У нас свой путь развития во всех сферах. Нужно просто чтобы в умах поменялось отношение.

– И без еврокубков Россия неплохо проживет?

– Вот в этом плане сложно. Для развития еврокубки нужны. Для спортсмена очень важно выступать на соревнованиях. Так что здесь большой минус.

Но надо смотреть, может, есть смысл перейти в Азию. При этом надо все анализировать, потому что Австралия, Япония тоже могут отказаться играть.

Пока происходят все эти события, мы лишены обмена опытом. Но надо развиваться в тех условиях, в которых мы сейчас оказались. Ничего страшного, надо двигаться дальше, – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

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11 комментариев
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Игорь Ледяхов: «Россия – самодостаточная страна, Европа нам не нужна, но я поживу в Испании»😎
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А может есть смысл в Африку перейти. Там и Японии с Австралией нет, красота.
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дайте уже этому говоруну избушку в намангане !!!!!!!!!!!!!
пусть личным примером покажет как там оно в азии !!!!!!!!!!!!
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Ответ ApXuMaHqPuT
Игорь Ледяхов: «Россия – самодостаточная страна, Европа нам не нужна, но я поживу в Испании»😎
Жалко его. Страдает там, в Испании. Не хочет, чтобы другие граждане РФ так страдали)
+6
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+6
" Самодостаточная" только все ресурсы и блага достаются всем кроме жителей это страны !
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А Россия нужна Азии?
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Страна самодостаточная, Европа не нужна, но нужна Азия.
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Так что он тогда сам в Испании делает? Пусть едет в какой-нибудь Бангладеш, Мьянму или Северную Корею.
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фантазер, ты меня называла
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Может, стоит пока на время затаиться, не угрожать Европе своим уходом, Азии своим приходом?.. Усердно развивать свой спорт, пока нас не вернут, чтобы предстать во всеоружии спортивном пред миром.
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Уже заявили о проведении альтернативных олимпиаде соревнований... Может и на футбол перекинется тенденция...как бы не хотелось, но жизнь такая и мосты в Европу уже сосжены...
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