Игорь Ледяхов: «Россия – самодостаточная страна, Европа нам не нужна. Может, есть смысл перейти в Азию»

Игорь Ледяхов считает, что Россия может развиваться без Европы.

– Калешин заявил, что «Европа к нам приползет, без нас им будет очень тяжело». Вы сейчас в Испании. Не заметили, чтобы кто-то начал ползти в направлении России?

– Мне кажется, долго нам придется ждать, пока кто-то к нам приползет.

Россия – самодостаточная страна, Европа нам не нужна. У нас все есть – ископаемые, людской ресурс. Нужно развиваться в своем направлении и не смотреть на Европу с открытым ртом.

Не нужно стараться, чтобы у нас было как там. У нас свой путь развития во всех сферах. Нужно просто чтобы в умах поменялось отношение.

– И без еврокубков Россия неплохо проживет?

– Вот в этом плане сложно. Для развития еврокубки нужны. Для спортсмена очень важно выступать на соревнованиях. Так что здесь большой минус.

Но надо смотреть, может, есть смысл перейти в Азию. При этом надо все анализировать, потому что Австралия, Япония тоже могут отказаться играть.

Пока происходят все эти события, мы лишены обмена опытом. Но надо развиваться в тех условиях, в которых мы сейчас оказались. Ничего страшного, надо двигаться дальше, – сказал бывший полузащитник « ».

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