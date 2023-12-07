Игорь Ледяхов: «Абаскаль нигде не работал, а сейчас учится на лучшей команде нашей страны. Это смешно, не вижу смысла в таких тренерах»

Игорь Ледяхов поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

– Нужны ли сейчас в России иностранные тренеры? И должны ли они учить русский язык?

– Если иностранцы хорошего уровня, которые что-то выигрывали, то почему нет. Качественный иностранец всегда может дать что-то новое. Но если речь про иностранцев, как сейчас в « », то я не вижу смысла в таких тренерах. Абаскаль нигде не работал, а сейчас учится на лучшей команде нашей страны. Это смешно, особенно учитывая события, которые происходят в Европе, в мире.

– В Испании знают ?

– Нет. Я про него вообще впервые услышал, когда он «Спартак» возглавил. До этого о нем ни слова не было.

– При этом в первом сезоне Абаскаля критиковали меньше, да и начало этого команда провела неплохо. Понимаете, почему потом все начало рушиться? Это недостаток опыта?

– Это недостаток всего. До начала чемпионата я говорил, что «Спартак» должен быть в тройке. С таким составом они должны быть конкурентом «Зенита» номер один. Но по тому, как они идут по чемпионату, видно, что Абаскаль не обладает качествами, которые должны быть у тренера лучшей команды страны – «Спартака». Здесь все очевидно, – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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