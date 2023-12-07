Игорь Ледяхов: «Абаскаль нигде не работал, а сейчас учится на лучшей команде нашей страны. Это смешно, не вижу смысла в таких тренерах»

Теги Спартак Игорь Ледяхов премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Игорь Ледяхов поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

– Нужны ли сейчас в России иностранные тренеры? И должны ли они учить русский язык?

– Если иностранцы хорошего уровня, которые что-то выигрывали, то почему нет. Качественный иностранец всегда может дать что-то новое. Но если речь про иностранцев, как сейчас в «Спартаке», то я не вижу смысла в таких тренерах. Абаскаль нигде не работал, а сейчас учится на лучшей команде нашей страны. Это смешно, особенно учитывая события, которые происходят в Европе, в мире.

– В Испании знают Абаскаля?

– Нет. Я про него вообще впервые услышал, когда он «Спартак» возглавил. До этого о нем ни слова не было.

– При этом в первом сезоне Абаскаля критиковали меньше, да и начало этого команда провела неплохо. Понимаете, почему потом все начало рушиться? Это недостаток опыта?

– Это недостаток всего. До начала чемпионата я говорил, что «Спартак» должен быть в тройке. С таким составом они должны быть конкурентом «Зенита» номер один. Но по тому, как они идут по чемпионату, видно, что Абаскаль не обладает качествами, которые должны быть у тренера лучшей команды страны – «Спартака». Здесь все очевидно, – сказал бывший полузащитник красно-белых. 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
господин Ледяхов почему-то молчал, когда помогал Карпину в Спартаке. Или это другое?
+25
0
+25
Приелись уже такие высказывания
+14
0
+14
Ледяхову уже под 60 почти, а он так и проходил в помощниках, и нигде особо долго не задерживался.
Это смешно, не вижу смысла в таких тренерах
+12
0
+12
а по каким критериям спартак лучшая команда страны?
+9
-3
+6
Рассуждения из серии "Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным". Ясно, что тренер из топов Серии А, АПЛ или Бундеслиги лучше, чес молодой тренер без титулов. Но никто из топов к нам не приедет, а чем Абаскаль хуже Ледяхова, Юрана или Евсеева я не могу придумать. Материться и бухать наши футболисты умеют, а эти товарищи ничему другому научить не смогут.
+5
0
+5
Ответ redwhiteteam
Да Тот же Валера и Саламович учился. Ананко, Титов , Тихонов. Все были так или иначе. И была тишина.
Это же свои. Вы не понимаете, это другое.
+6
-1
+5
Еще бы сказал " в лучшей лиге". Если что в Спартаке и Эмери не вывез
+6
-2
+4
Лучше абаскаль в стонике, чем карпИн в дольче и габана
+4
-1
+3
Ответ Михаил
Приелись уже такие высказывания
Да высказывания борщевой секты ветеранов, экс-игроков и т. д уже как белый шум для всех, чисто на фоне одну мантру повторяют
+5
-2
+3
Ответ harry13
господин Ледяхов почему-то молчал, когда помогал Карпину в Спартаке. Или это другое?
Да
Тот же Валера и Саламович учился.
Ананко, Титов , Тихонов. Все были так или иначе. И была тишина.
+3
0
+3
Ответ Senchas
а по каким критериям спартак лучшая команда страны?
Соглашусь
Не лучшая , на данный момент однозначно
+3
0
+3
Скулеж ветеранчиков
+3
-1
+2
Ответ Senchas
а по каким критериям спартак лучшая команда страны?
По заговорам
+2
0
+2
Базель .

да и вообще эти черти и про Эмери так говорили
+3
-1
+2
как же тяжело приходится Абаскалю среди дикарей тренировать команду
+3
-1
+2
Наверно не где так часто 360 дней году, не сколько дней не пишут, как тут, не об одном тренере не пишут и не говорят. Все лучше других, все умнее других, все разбираться лучше чем другие.
+4
-2
+2
Ответ Ветер
Комментарий скрыт
Абаскаль поднял Спартак с 10-го на третье место в том году...неблагодарные. и в этом даже лидировал...
+2
-1
+1
Как же нам его не хватало, кого еще откопают , чтобы плюнуть в Абаскаля.
+2
-1
+1
Очередной терпила бандитский вылез

Конечно, ледяхов, карпин и прочие, никогда не расскажут, кто их устраивал в Испании и прочих заграницах на зарплату, и сколько они отдавали бандитам

Травля Абаскаля почему началась после ухода федуна? Да потому что кусок лукойловского пирога мимо рта бандитов уплывает

И заметили, как синхронно борзыкин, его толстый парень кузьмич и сумасшедший дед из Берлина синхронно ругают а Абаскаля и хвалят поленья шишкановские - зиньковского и пруцева?

Тот же мостовой говорит, что Абаскаль нигде не играл, но ссыт кипятком от жуликов ташуева и осинькина, которые тоже нигде не играли, но, почему-то, прямо гении тренерского цеха. Почему, как считаете?
+1
0
+1
Ответ Ковид 07.10.52
Как же нам его не хватало, кого еще откопают , чтобы плюнуть в Абаскаля.
Бубнова!
0
0
0
В Газпроме решили, что "лучшая команда страны" - Зенит.
Все остальные должны более-менее убедительно нагибаться.
Так что Абаскаль выполняет план. Может, еще и Героем России станет.
0
0
0
А сам Ледяхов счас чем занимается , тренирует?
0
0
0
в Спартаке столько "бывших великих" которые ссут желчью на любого тренера,будь то он русский или нет,зависть наверное 🤷
0
0
0
А тренеришка тем временем вчера выбил Сити из тройки
0
0
0
Разве он Зенит тренирует?)
0
0
0
Главное болею за ЦСКА ,а Спартак сегодня прислал смс типа покупайте билеты 4 по цене трёх на матч с Крыльями )))
0
0
0
"Лучшая команда страны" в каком виде спорта? Он с похмелья в таблицу регулярки КХЛ смотрит?
0
0
0
Насчёт лучшей команды - наглая брехня! Это возмутительно!
0
0
0
Соболев ни где не играл ,а только нырял,а сейчас ныряет в лучшем(нет) клубе страны.Это смешно,не вижу смысла в таких игроках.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий