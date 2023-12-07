Игорь Ледяхов: «Абаскаль нигде не работал, а сейчас учится на лучшей команде нашей страны. Это смешно, не вижу смысла в таких тренерах»
Игорь Ледяхов поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
– Нужны ли сейчас в России иностранные тренеры? И должны ли они учить русский язык?
– Если иностранцы хорошего уровня, которые что-то выигрывали, то почему нет. Качественный иностранец всегда может дать что-то новое. Но если речь про иностранцев, как сейчас в «Спартаке», то я не вижу смысла в таких тренерах. Абаскаль нигде не работал, а сейчас учится на лучшей команде нашей страны. Это смешно, особенно учитывая события, которые происходят в Европе, в мире.
– В Испании знают Абаскаля?
– Нет. Я про него вообще впервые услышал, когда он «Спартак» возглавил. До этого о нем ни слова не было.
– При этом в первом сезоне Абаскаля критиковали меньше, да и начало этого команда провела неплохо. Понимаете, почему потом все начало рушиться? Это недостаток опыта?
– Это недостаток всего. До начала чемпионата я говорил, что «Спартак» должен быть в тройке. С таким составом они должны быть конкурентом «Зенита» номер один. Но по тому, как они идут по чемпионату, видно, что Абаскаль не обладает качествами, которые должны быть у тренера лучшей команды страны – «Спартака». Здесь все очевидно, – сказал бывший полузащитник красно-белых.
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Это смешно, не вижу смысла в таких тренерах
Тот же Валера и Саламович учился.
Ананко, Титов , Тихонов. Все были так или иначе. И была тишина.
Не лучшая , на данный момент однозначно
да и вообще эти черти и про Эмери так говорили
Конечно, ледяхов, карпин и прочие, никогда не расскажут, кто их устраивал в Испании и прочих заграницах на зарплату, и сколько они отдавали бандитам
Травля Абаскаля почему началась после ухода федуна? Да потому что кусок лукойловского пирога мимо рта бандитов уплывает
И заметили, как синхронно борзыкин, его толстый парень кузьмич и сумасшедший дед из Берлина синхронно ругают а Абаскаля и хвалят поленья шишкановские - зиньковского и пруцева?
Тот же мостовой говорит, что Абаскаль нигде не играл, но ссыт кипятком от жуликов ташуева и осинькина, которые тоже нигде не играли, но, почему-то, прямо гении тренерского цеха. Почему, как считаете?
Все остальные должны более-менее убедительно нагибаться.
Так что Абаскаль выполняет план. Может, еще и Героем России станет.