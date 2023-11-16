Кафанов о переходе в Азию: «Не уверен, что России разрешат там играть. Футбол там вырос, на последнем ЧМ мы видели это»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Азиатская футбольная конфедерация Виталий Кафанов Футбол

Виталий Кафанов высказался о возможном переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию .

– Как вы смотрите на переход в Азию?

– Не уверен, что нам там разрешат играть. Если бы сказали, что точно будем играть, можно было рассматривать. А с точки зрения уровня – футбол там вырос, мы видели это и на последнем чемпионате мира.

Даже если судить по тем командам, с которыми мы играли – там работают иностранцы, нет ярких звезд, но коллективный организованный футбол есть, – сказал тренер вратарей сборной России и «Ростова».

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1 комментарий

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maks44
Ничего, мы себя на Играх Дружбы покажем!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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