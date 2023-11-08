Аршавин против перехода в Азию: «Я бы не рыпался. Будем выступать до четвертьфинала без флага и гимна? Потом скажут играть без майки и трусов. Что будем делать?»
Андрей Аршавин выступил против перехода РФС в Азию.
«Вообще не представляю, как играть в Азии. Я бы туда не стремился. Не знаю, может быть, это неправильно, но я бы не рыпался. Там с нами не будут играть, например, Австралия или Япония. И что? Будем выступать до четвертьфинала без флага и гимна? Потом скажут играть без майки и трусов. Что мы будем делать?
Хотя я понимаю индивидуальные виды спорта, где спортсмены не могут заработать денег в том же чемпионате России. Им сложнее. Но тебя будут угнетать до тех пор, пока ты угнетаешься. Надо один раз сказать: «Вот так или никак!»
Но, с другой стороны, мне англичане рассказывали историю про Маргарет Тэтчер. Англичане не поехали на Олимпиаду, а бегун с нейтральным флагом выиграл золото. И она ему сказала: «Я тебя презираю как премьер-министр, но как англичанка я за тебя болела. Ты молодец», – сказал член правления «Зенита» и бывший футболист сборной России
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Выпускать Юрана с его барсиком в качестве психологической атаки!
Нянечка в детском саду, воспитывая следующие поколения наших люлей делает вклад гораздо больше в наше общество. За 20-30 тысяч в месяц.
у кого выхлоп от работы сильнее? кто даёт реальный результат?
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Как будто где-то иначе)