Аршавин против перехода в Азию: «Я бы не рыпался. Будем выступать до четвертьфинала без флага и гимна? Потом скажут играть без майки и трусов. Что будем делать?»

Теги Зенит Андрей Аршавин Сборная Японии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Австралии по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Аршавин выступил против перехода РФС в Азию.

«Вообще не представляю, как играть в Азии. Я бы туда не стремился. Не знаю, может быть, это неправильно, но я бы не рыпался. Там с нами не будут играть, например, Австралия или Япония. И что? Будем выступать до четвертьфинала без флага и гимна? Потом скажут играть без майки и трусов. Что мы будем делать?

Хотя я понимаю индивидуальные виды спорта, где спортсмены не могут заработать денег в том же чемпионате России. Им сложнее. Но тебя будут угнетать до тех пор, пока ты угнетаешься. Надо один раз сказать: «Вот так или никак!»

Но, с другой стороны, мне англичане рассказывали историю про Маргарет Тэтчер. Англичане не поехали на Олимпиаду, а бегун с нейтральным флагом выиграл золото. И она ему сказала: «Я тебя презираю как премьер-министр, но как англичанка я за тебя болела. Ты молодец», – сказал член правления «Зенита» и бывший футболист сборной России

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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22 комментария

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JENNINGS
Один из немногих адекватных медийных ТВ-экспертов, будем объективны
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Непристойное предложение
откуда уверенность, что в Азии нас кто то ждет?)) там Япония, да и Китай ни разу нам поддержку официально не оказывал. РФ скорее в Африку надо переходить. неграм плевать на все, главное плати
+10
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Артем Гладских
молодец он, говорит правильные слова.
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Чумасик
Ответ Quiet Dad
Да кому мы нужны? мы что, конкурентноспособны? блин, где же наши титулы? ааа, блин их же нет!
Заканчивай ахинею городить, чудак. Титулы в футболе есть только у 8 стран. И чё, теперь всем остальным 280 странам закончить с футболом?
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Glukinho
Ответ Непристойное предложение
откуда уверенность, что в Азии нас кто то ждет?)) там Япония, да и Китай ни разу нам поддержку официально не оказывал. РФ скорее в Африку надо переходить. неграм плевать на все, главное плати
всем плевать на всё, главное плати
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Ебздрогыч
Потом скажут играть без майки и трусов. Что будем делать?

Выпускать Юрана с его барсиком в качестве психологической атаки!
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Quiet Dad
Да кому мы нужны? мы что, конкурентноспособны? блин, где же наши титулы? ааа, блин их же нет!
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Oleg Olegov
Играть без майки и трусов как раз в стиле японских тв шоу, поэтому вполне вероятно, что они бы согласились.
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Dart_Yoda
Гимн, флаг, трусы, майки... Мы без футболистов матчи проводим, что нам эти мелочи?
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Quiet Dad
я не могу усвоить простой мысли: они из-за массовости получают огромные деньги будучи бездарными.
Нянечка в детском саду, воспитывая следующие поколения наших люлей делает вклад гораздо больше в наше общество. За 20-30 тысяч в месяц.
у кого выхлоп от работы сильнее? кто даёт реальный результат?
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Шейх М
Не смогли победить Таджикистана и Узбекистана, там играют очень сильные сборные как Япония, Корея, Австралия, Иран...которые способны обыграть Германию. Может уровень не как Европа, но оценить надо достойно.
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xxx-xxx
До четвертьфинала ?)) а вы Андрей Сергеевич оптимист )))
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Плеймейкер87
Маргарет Тэтчер все-таки была больше англичанкой или премьер-министром?)
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porosenochek
Ответ Ебздрогыч
Потом скажут играть без майки и трусов. Что будем делать? Выпускать Юрана с его барсиком в качестве психологической атаки!
Знаю одного футболиста, он уже выступал без майки и трусов. Даже в "популярные" ток-шоу попал...
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Артем Гладских
Ответ Непристойное предложение
откуда уверенность, что в Азии нас кто то ждет?)) там Япония, да и Китай ни разу нам поддержку официально не оказывал. РФ скорее в Африку надо переходить. неграм плевать на все, главное плати
Знаешь, Япония и никогда Рф не поддерживала. У РФ всегда были с Японией плохие отношения.
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Поцелуй Оздоева
Ответ Непристойное предложение
откуда уверенность, что в Азии нас кто то ждет?)) там Япония, да и Китай ни разу нам поддержку официально не оказывал. РФ скорее в Африку надо переходить. неграм плевать на все, главное плати
плевать на все, главное плати
***
Как будто где-то иначе)
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Ярик01
Ответ maks44
"Потом скажут играть без майки и трусов. Что будем делать?" Я бы тогда на женский футбол постоянно ходил.
Так себе зрелище из голых бегающих футболисток.
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Glukinho
Ответ maks44
"Потом скажут играть без майки и трусов. Что будем делать?" Я бы тогда на женский футбол постоянно ходил.
и что там такого видно?
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