Аршавин против перехода в Азию: «Я бы не рыпался. Будем выступать до четвертьфинала без флага и гимна? Потом скажут играть без майки и трусов. Что будем делать?»

Андрей Аршавин выступил против перехода РФС в Азию.

«Вообще не представляю, как играть в Азии. Я бы туда не стремился. Не знаю, может быть, это неправильно, но я бы не рыпался. Там с нами не будут играть, например, Австралия или Япония. И что? Будем выступать до четвертьфинала без флага и гимна? Потом скажут играть без майки и трусов. Что мы будем делать?

Хотя я понимаю индивидуальные виды спорта, где спортсмены не могут заработать денег в том же чемпионате России. Им сложнее. Но тебя будут угнетать до тех пор, пока ты угнетаешься. Надо один раз сказать: «Вот так или никак!»

Но, с другой стороны, мне англичане рассказывали историю про Маргарет Тэтчер. Англичане не поехали на Олимпиаду, а бегун с нейтральным флагом выиграл золото. И она ему сказала: «Я тебя презираю как премьер-министр, но как англичанка я за тебя болела. Ты молодец», – сказал член правления «Зенита» и бывший футболист сборной России

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!