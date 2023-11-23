Пономарев о российском футболе: «Деградирует. Надо выгнать всех иностранцев и уйти в Азию, а Европа зачахнет без нашего спорта»

Владимир Пономарев высказался о нынешнем состоянии российского футбола.

Ранее главный тренер «Акрона» заявил: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти».

«Я согласен с тем, что российский футбол деградирует. С другой стороны, надо выгнать всех иностранцев, они нам не нужны. Клубы их брали для того, чтобы они играли в еврокубках, но произошел форс-мажор. Пусть играют российские футболисты. В 60-х годах мы играли хорошо и в чемпионате не было ни одного иностранца. Тогда мы скандинавов не считали за футболистов, а сейчас приглушаем Кубу. Давайте тогда вызовем сборную Гвинеи-Бисау.

Нужно наплевать на Европу и уйти в Азию, а Европа зачахнет без нашего спорта. Согласен со словами Калешина, потому что недавно играла сборная России, и все рядовые игроки, кроме и . Только они соответствуют международному уровню, приятно смотреть, как играют эти футболисты», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.

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