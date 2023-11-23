Пономарев о российском футболе: «Деградирует. Надо выгнать всех иностранцев и уйти в Азию, а Европа зачахнет без нашего спорта»

Теги Евгений Калешин премьер-лига Россия Азиатская футбольная конфедерация Владимир Алексеевич Пономарев Александр Головин Иван Обляков Футбол

Владимир Пономарев высказался о нынешнем состоянии российского футбола.

Ранее главный тренер «Акрона» Евгений Калешин заявил: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти». 

«Я согласен с тем, что российский футбол деградирует. С другой стороны, надо выгнать всех иностранцев, они нам не нужны. Клубы их брали для того, чтобы они играли в еврокубках, но произошел форс-мажор. Пусть играют российские футболисты. В 60-х годах мы играли хорошо и в чемпионате не было ни одного иностранца. Тогда мы скандинавов не считали за футболистов, а сейчас приглушаем Кубу. Давайте тогда вызовем сборную Гвинеи-Бисау.

Нужно наплевать на Европу и уйти в Азию, а Европа зачахнет без нашего спорта. Согласен со словами Калешина, потому что недавно играла сборная России, и все рядовые игроки, кроме Головина и Облякова. Только они соответствуют международному уровню, приятно смотреть, как играют эти футболисты», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.

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9 комментариев

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JENNINGS
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Страшно за тех людей, которые смотрят ТВ и судят о других странах из новостной повестки 1 канала и России 1
.
Как сейчас помню одно видео:
Репортёр на улице берёт интервью у бабки-пенсионерки, и она такая говорит: «Лучше всего жить в России! Смотрю я, как люди живут в других странах, там одна нищета, разруха!»
Репортёр: а сколько стран вы успели посетить, чтобы судить так?
Бабка: я нисколько стран не успела посетить, я телевизор много смотрю
Directed by Robert B. Weide😂😂😂
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Artem Piatkov
"А Европа зачахнет без нашего спорта"

😂😂😂

Сразу вспоминаю Шефа из Кухни, который кричал "Вы все тут сгниёте без меня" после того, как выгнали

Также смешно и грустно одновременно
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-1
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JENNINGS
«Европа зачахнет без нашего спорта» )))
Пятница началась в среду )))
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-1
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bopsulai
Старый дурак. Капитализм уже загнил, теперь европейский спорт уже чахнет вовсю.
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T622222
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T622222
Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это ещё не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все…
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Nagatomo
форс-мажор говорит произошел ахаххахаха
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damondiamond
хихик
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Доктор Верховцев
Что ж вы, ироды, деду жить не даёте?! Издеваетесь!
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Двоечник
То есть по его мнению если выиграть всех иностранцев уровень футбола сразу взлетит. Да уж...
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