«Кто такой Гинер?» Дасаеву неинтересны слова президента ЦСКА о том, что Акинфеев превзошел всех звездных российских вратарей

Дасаев отреагировал на слова Гинера о превосходстве Акинфеева.

Президент ЦСКА Евгений Гинер ранее так описал достижения голкипера этой команды : «Он всех наших звездных вратарей превзошел. Я со всем уважением отношусь к , и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее. Игорь все уже переплюнул. И это приятно».

Ринат Дасаев ответил на просьбу прокомментировать мнение Гинера.

«Гинер считает, что Акинфеев переплюнул Яшина и меня? Мне до слов Гинера нет никакого дела. Кто такой Гинер? Если он так считает, пускай считает. Мне это неинтересно. Не говорю, согласен я с ним или нет. Сейчас не до этого», – сказал бывший вратарь « », «Севильи» и сборной .

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