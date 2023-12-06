«Кто такой Гинер?» Дасаеву неинтересны слова президента ЦСКА о том, что Акинфеев превзошел всех звездных российских вратарей
Дасаев отреагировал на слова Гинера о превосходстве Акинфеева.
Президент ЦСКА Евгений Гинер ранее так описал достижения голкипера этой команды Игоря Акинфеева: «Он всех наших звездных вратарей превзошел. Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее. Игорь все уже переплюнул. И это приятно».
Ринат Дасаев ответил на просьбу прокомментировать мнение Гинера.
«Гинер считает, что Акинфеев переплюнул Яшина и меня? Мне до слов Гинера нет никакого дела. Кто такой Гинер? Если он так считает, пускай считает. Мне это неинтересно. Не говорю, согласен я с ним или нет. Сейчас не до этого», – сказал бывший вратарь «Спартака», «Севильи» и сборной СССР.
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Будь умней, не надо превращаться в условного кожевникова с хокк ветки
У Евгения Ленноровича Гинера было очень трудное детство. Рос он без родителей, воспитывала его бабушка, но в большей мере – улица, где Женя пропадал большую часть своего времени. Разумеется, с учебой у него не ладилось, школу он окончил кое-как. Зато среди полукриминальной шпаны Евгений был своим.
Отслужив в армии, в полку связи, Гинер вернулся в родной Харьков и начал заниматься различным темными делами. Так, среди его тогдашних приятелей был наперсточник Геннадий Кернес, больше известный как «Гепа», который впоследствии, по прихоти судьбы, станет мэром Харькова. Они вместе занимались «бизнесом», связанным с перепродажей автомобилей. В 1986 году Евгений Леннорович даже предстал перед судом за хищения в особо крупных размерах, правда, отделался уловным сроком. Затем Гинер открыл кооператив и началось все по новой: темные дела, визит оперативников, уголовное дело, перспектива нового срока. Поэтому Евгений Леннорович решил перебраться из ставшего враз негостеприимным Харькова в Москву.
В столице Гинер также не затерялся. Здесь он с бизнесменами Михаилом Воеводиным и Александром Бабаковым взяли под свой контроль вещевой рынок «Лужники», за который велась ожесточенная борьба между преступными группировками. Победу в ней одержала группировка криминального авторитета Максима Курочкина («Макс Бешеный»), в рядах которой состоял Евгений Леннорович.
Юридическое лицо, ставшее неформальной управляющей компанией рынка «Лужники», создали Бабаков и Курочкин, учредившие в 1993 году ТОО «Бавас», в котором Гинер числился менеджером. С созданием этого ТОО резко изменилась ценовая политика на рынке. Так, к официальной ежемесячной арендной плате в 1.5 тыс. долларов добавилась и неофициальная в сумме около 14 тыс. долларов. Платили все, а те, кто не платил, имели дело с «сервисом» в лице сотрудников ЧОП «Гарант», который решал вопросы с должниками. Курировал работу этого «Гаранта» ни кто иной, как Евгений Леннорович.
Но, как бы то ни было, Гинеру удалось навести в «Лужниках» некое подобие порядка. Так, там прекратились разборки и почти ежедневные убийства и поножовщины. На вещевом рынке стало гораздо спокойнее. Евгений Леннорович тем самым зарекомендовал себя как эффективный управленец и привлек к себе внимание такого серьезного ведомства, как Министерство обороны РФ.
В то время принадлежавший военному ведомству Центральный спортивный клуб армии находился на голодном пайке. Выделяемые государством деньги покрывали не более 10% его бюджета. А ведь только на содержание спортивной инфраструктуры обществу требовалось 15 млн. долларов в год, не считая затрат на игровые команды. В министерстве даже подумывали избавиться от непрофильных спортивных активов и вывести всех спортсменов-офицеров из штата. Как и «Лужники», ЦСКА был вынужден решать свои финансовые проблемы, организовав рынки на территории принадлежавших ему спортивных объектов.
Владельцам рынков доверили содержать и армейский футбольный клуб. После акционирования ФК ЦСКА в 1995 году, у МО остался только 51% акций, а 49% досталось группе юрлиц, структура которой постоянно менялась. К концу 1990-х годов доля Минобороны уменьшилась до блокирующего пакета. Основным акционером клуба стала компания «Холдинг-коллегия», объединявшая 18 юрлиц, представлявших интересы рыночных торговцев, и Armis Sports Group, бенефициаром которой стал возглавивший футбольный клуб чеченский бизнесмен Шахруди Дадаханов, также занимавшийся рынками.
Эта незаметная и, в общем-то, не вполне ясная футбольная деятельность Гинера обеспечила ему большое количество знакомств в футбольном мире и, по официальной версии, предопределила его появление в Центральном спортивном клубе армии в феврале 2001 года. «Новые акционеры ЦСКА обратились за советом в РФС, а его руководители Вячеслав Колосков и Александр Тукманов порекомендовали мою кандидатуру»: так Евгений Леннорович излагает историю своего прихода в армейский клуб, восьмую на тот момент команду чемпионата России.
Интересно, что раньше Гинер предлагал свои услуги куда более успешному клубу – московскому «Спартаку», однако Олега Романцева не впечатлили успехи Евгения Ленноровича на ниве наведения порядка в «Лужниках». Но Гинер не отчаялся, приняв предложение ЦСКА. Наверное, Олег Иванович вскоре пожалел о своем опрометчивом решении, поскольку при Евгении Ленноровиче армейцы начали переживать настоящий ренессанс...
Управляя ЦСКА, Евгений Леннорович не забывал и о других направлениях своего бизнеса. Так, он вместе с партнерами возвел на юге Москвы, за МКАД, ТРЦ «Новые Лужники» («Лужайка») площадью 250 000 кв. м. Финансировалось это строительство на основе кредита «Альфа-банка» в размере 104 млн. долларов. Однако сумму эту Гинер вовремя выплатить банку не сумел, что явилось предметом разбирательства в Мещанском суде Москвы.
Дасаев лучший советский вратарь 80-х. Один из лучших в мире тогда. Один год даже лучший.
Яшин - единственный вратарь с ЗМ. Этим всë сказано
После того, как в 2011 году была окончательно перевернута «лужниковская» страница его биографии, Гинер сохранил за собой гостиницу «Аэрополис» и небольшой ТЦ «Палладиум» на Ленинградском проспекте, близ спорткомплекса ЦСКА. Летом 2016 года было также закончено строительство футбольного стадиона ЦСКА, длившееся 10 лет, при этом большую часть этого времени заняла тяжба с Министерством Обороны РФ за определение собственника территории. Вместе с ареной на 30 000 зрителей были также построены коммерческие помещения, занимающие более трети от общей площади нового стадиона. Рядом планируется возвести три офисных здания, в том числе 38-этажную башню в форме Кубка UEFA, который ЦСКА завоевал в 2005 году, а также гостиницу на 48 номеров. Разумеется, бенефициаром всей этой красоты станет Евгений Леннорович, взявший на все кредит в банке «ВЭБ» почти на 300 млн. долларов.
Гинер также решил активно войти в энергетический бизнес. Так, они с сыном стали членами совета директоров крупной сбытовой компании в Краснодарском крае «НЭСК-электросети», которая занимает 40% рынка в регионе и является гарантирующим поставщиком. Ранее эта компания, между прочим, спонсор футбольного клуба ЦСКА, принадлежала бывшему вице-президенту Олимпийского комитета России Ахмеду Билалову, который перед объездом из России в 2011 году продал ее Владимиру Топоркову. Когда же Топоркова в начале 2015 года приговорили к трем годам лишения свободы за сбитого пешехода, то «НЭСК-электросети» передали под присмотр Евгению Ленноровичу.
Гинер также возглавляет совет директоров «ТОК групп», связанную с «МРСК Северного Кавказа», а также является одним из директоров в совете «Технопромэкспорта» - структуры «Ростеха», которая будет строить энергостанции в Крыму. Кроме того, Евгений Леннорович возглавляет рабочую группу по созданию СП «Ростеха» и «Россетей» - «Центра технического заказчика».
Гинер также возглавляет совет директоров «ТОК групп», связанную с «МРСК Северного Кавказа», а также является одним из директоров в совете «Технопромэкспорта» - структуры «Ростеха», которая будет строить энергостанции в Крыму. Кроме того, Евгений Леннорович возглавляет рабочую группу по созданию СП «Ростеха» и «Россетей» - «Центра технического заказчика».
Евгений Леннорович Гинер сделал головокружительную карьеру: от харьковского уличного хулигана до солидного бизнесмена и президента футбольного клуба с мировым именем. Добился этого он благодаря умению договариваться и решать сложные вопросы, а также способности поддерживать хорошие отношения со всеми, даже с теми, которые ему вроде бы пока и не нужны. Правда, в последнее время он нажил влиятельных врагов, среди которых министр спорта Виталий Мутко, однако продолжает держаться на плаву. Скорее всего, он удержится в элите бизнеса и далее, если, конечно, ему не изменит чувство меры. А в последнее время Гинер начал его потихоньку утрачивать.
В голосовании за «Золотой мяч» Лев Яшин упоминался 10 раз, и первым среди вратарей 9 раз.
Ринат Дасаев 7 раз, и первым среди вратарей 4 раза.
Игорь Акинфеев ни разу ни упоминался, но тем не менее, это лучший вратарь России ХХI века.
Яшин признан лучшим вратарём в истории. Единственный вратарь - лауреат ЗМ.
Дасаев признавался лучшим вратарём мира. Дважды был пятым в голосовании на ЗМ.
Оба за сборную мира играли.
Дасаев очень странный феномен той эпохи. Феномен не смысле достижений, а то как при наличии других отличных вратарей он умудрялся считаться лучшим при наличии многих слабых мест: пенальти почти не брал, ближние мячи играл не очень и т.д. Поэтому когда наконец пригласили Чанова в сборную была видна разница не пользу первого. По-крайней мере в те годы.
Спартак на международной арене тогда не особо блистал, сборная тоже середнячком была...
Так что прости Ринат, но Ленорыч прав ;-))
Почему?
В 80-е годы Дасаеву не было равных в СССР: отличный выбор позиции, прыгучесть, идеальная игра ногами, способность быстро начать атаку.
величие и успех😂👍😂
Поэтому вообще лучше не спорить, да
А потом наши игроки из того же царства : Илья Цымбаларь и Федя Черенков устроят такое , что черти попрячутся в котлы
Игорь - больше. Но хоть один?
Харьковский жулик с уголовным прошлым, который за свои бандитские делишки лишился пальца.
Ренат Дасаев
https://yandex.ru/video/preview/3932301694952408127