Шунин об игре до 45 лет: «Почему нет, если будет позволять здоровье и хватит сил»

Антон Шунин не исключил, что будет играть на воротах до 45 лет.

– Акинфеев сказал, что, возможно, будет играть за ЦСКА до 2028 года. Вы так далеко загадываете?

– Не строю так далеко свои планы. На сегодняшний день у меня есть контракт, работаю по нему. А дальше посмотрим, что будет.

– Хотелось бы завершить карьеру в том же возрасте, что (в 45 лет – Sports.ru)?

– Если будет позволять здоровье и хватит сил, почему нет? На данный момент чувствую себя отлично!

Нет никаких проблем ни в физическом состоянии, ни в моральном – я в порядке во всех аспектах, – сказал вратарь « » , которому в январе исполнится 37 лет.

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