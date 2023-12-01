Шунин об игре до 45 лет: «Почему нет, если будет позволять здоровье и хватит сил»
Антон Шунин не исключил, что будет играть на воротах до 45 лет.
– Акинфеев сказал, что, возможно, будет играть за ЦСКА до 2028 года. Вы так далеко загадываете?
– Не строю так далеко свои планы. На сегодняшний день у меня есть контракт, работаю по нему. А дальше посмотрим, что будет.
– Хотелось бы завершить карьеру в том же возрасте, что Буффон (в 45 лет – Sports.ru)?
– Если будет позволять здоровье и хватит сил, почему нет? На данный момент чувствую себя отлично!
Нет никаких проблем ни в физическом состоянии, ни в моральном – я в порядке во всех аспектах, – сказал вратарь «Динамо» Шунин, которому в январе исполнится 37 лет.
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