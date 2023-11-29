Бабаев о стыке Акинфеева и Веллитона в 2011-м, после которого назвал бразильца подонком: «Некоторые слова не должны были быть произнесены»

Роман Бабаев вспомнил столкновение голкипера Игоря Акинфеева с Веллитоном.

Вратарь ЦСКА в 2011 году получил разрыв крестообразных связок колена, а Бабаев сразу после игры назвал Веллитона подонком.

«Была злость, была обида. Спустя годы, повзрослев, конечно, понимаешь, что некоторые слова не должны были быть произнесены. Но не беспочвенно это все произошло. Человек спровоцировал эту ситуацию.

Но самое главное во всей этой истории, что Игорь не только это преодолел, но и вернулся, на мой взгляд, еще более сильным, стал мегапрофессионально относиться к режиму, тренировкам.

То есть после второй травмы он стал образцом профессионализма, образцом самодисциплины», – сказал гендиректор ЦСКА.

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