Бабаев о стыке Акинфеева и Веллитона в 2011-м, после которого назвал бразильца подонком: «Некоторые слова не должны были быть произнесены»

Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Роман Бабаев Веллитон Спорт-Экспресс Футбол

Роман Бабаев вспомнил столкновение голкипера Игоря Акинфеева с Веллитоном.

Вратарь ЦСКА в 2011 году получил разрыв крестообразных связок колена, а Бабаев сразу после игры назвал Веллитона подонком.

«Была злость, была обида. Спустя годы, повзрослев, конечно, понимаешь, что некоторые слова не должны были быть произнесены. Но не беспочвенно это все произошло. Человек спровоцировал эту ситуацию.

Но самое главное во всей этой истории, что Игорь не только это преодолел, но и вернулся, на мой взгляд, еще более сильным, стал мегапрофессионально относиться к режиму, тренировкам.

То есть после второй травмы он стал образцом профессионализма, образцом самодисциплины», – сказал гендиректор ЦСКА.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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91 комментарий
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SWAGG
Ответ Crocus34
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игорек играл за штрафной, это ему не вратарская) веллитон играл как сыграл бы против любого полевого игрока.
+100
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SWAGG
выкрик из зала: вратарь сборной вылетел на полгода.
валера: ну это уже его проблемы. что значит вратарь сборной, медаль за это ему повесить? может по воротам вратаря сборной вообще не бить?
+68
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Сергей Орлов
Абсолютно игровой момент был.
+71
-15
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arspurs9
Да уж, все помнят это позорище с дисквалификацией Велика за простой контакт с полевым игроком после кабинетного нытья Гинера.
+44
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spartak-v
Ну да, вступил в борьбу за мяч = спровоцировал?
+35
-6
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SWAGG
Ответ Crocus34
если бы не вратарь а защитник был, норм получается?
везде норм. ущемились с этого рядового стыка потому что игорек наш, а веллитон нет. кони видать забыли как их игроки все 00е всех безгаказанно калечили, а тут за игровой момент качают)
+33
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Rinat Gazimzyanov
Вратарь за штрафной является обычным полевым игроком. На поле в чемпионате России не бывает вратаря сборной. Чемпионат потерял одного из лучших игроков.
+21
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arspurs9
Ответ Crocus34
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Сколько раз Березуцких дисквалифицировали на пару месяцев за их игру, когда они не дотягивались до мяча? Или Вернблума? Или Рахимича?
+22
-6
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SWAGG
Ответ Egobrain
ну, влетел бы он так в полевого игрока что изменилось-то? фол перестал быть фолом? колено бы само срослось? то, что велосипед сыграл бы, как подонок, против любого - это мы и так знаем
где там фол? веллитан прыгал абсолютно нормально. ни колен, ни локтей. кто виноват что игорек такой мягкий оказался?)
+17
-4
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Сергей Орлов
Ответ Артем Иванов
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Какая чушь)
+18
-5
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arspurs9
Ответ Yupis
При всем при том.... В обоих случаях это тело шло на фол с нанесением травмы, и адекватные мясные, это признали
Ни один адекватный человек эту чушь не признает, не нужно фантазировать.
Травму Веллитон Акинфееву не наносил, все вопросы к приземлению. И это очередная разница с эпизодом с Габуловым, где бразилец и правда был виноват.
В каждом матче более жестких контактов и фолов вагон и маленькая тележка.
Третий раз спросить про мой вопрос?
+15
-3
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Михон Мясной
Ответ Egobrain
ну, влетел бы он так в полевого игрока что изменилось-то? фол перестал быть фолом? колено бы само срослось? то, что велосипед сыграл бы, как подонок, против любого - это мы и так знаем
То есть, Веллитон порвал Конифею связку ещё в воздухе, я правильно понимаю? В момент, когда его коснулся.
Гравитация, законы механики и криво поставленная нога Игаря при приземлении совершенно ни при чём, это всё Веллитон сделал))
+16
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ten Hag
Ответ Сергей Орлов
Абсолютно игровой момент был.
Да, это всем, кто играл в футбол, еще тогда понятно было
+13
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SWAGG
Ответ VasyaSMarsa
Он опоздал со своим прыжком, Акинфей уже сыграл, мяч в ауте был. В этом и фол.
чтобы не писать чушь про аут иди в ютюб хоть залезь)
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arspurs9
Ответ Yupis
И с Габуловым то же? Бабаев прав, подонок и есть подонок
Причем тут Габулов, если речь об Игоре? И где связь между этими случаями?
С Габуловым был фол на вратаре, Веллитон потом ходил и извинялся перед ним.
Тут обычный контакт с полевым игроком.
Мой вопрос про игроков ЦСКА останется без ответа? Или у них 0 фолов за карьеру?
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trof
Неудачное для Акинфеева столкновение но просто обычный игровой момент
+11
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Аркадий Дмитриев
кстати, а почему лошадки не пишут про своё письмо вкупе с сине-бело- + голубыми? если они такие правдолюбы, тогда надо было предложить дискву кержу, когда он СЛОМАЛ Диканя! да, на тот момент вратарь сборной Украины. ну и что, что не первый? а вдруг Шовковский сломался бы или заболел?.?... ну так где она - принципиальность? просто сине-....... (добавьте) в ненависти к Спартаку объединились. а потом одному или двоим из троицы не комильфо писать на третьего. не так ли, "господа" "правдорубы "?!?
+6
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timosha
Ну тут понятно, что каждый своего защищает)
Только если бы сыграли так против вашего вратаря, вы бы пукали тут ещё пуще)
Не было фола?) А что это, когда игрок прыгает чисто в корпус?)
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ten Hag
Ответ arspurs9
Зато я это хорошо помню. Как видишь, на мой вопрос они отвечать не хотят)
И не будут)
Братья, Рахимич, Вернблум бывало очень грубо играли

https://m.youtube.com/watch?v=_wVftvKy1vY&pp=ygUn0KPQtNCw0LvQtdC90LjQtSDQsdC10YDQtdC30YPRhtC60L7Qs9C-

Это из классики)

А это ответ Веллитону

https://m.youtube.com/watch?v=WWfz-xxOY8E&pp=ygUn0KPQtNCw0LvQtdC90LjQtSDQsdC10YDQtdC30YPRhtC60L7Qs9C-

Стык явно жестче
Но это другое)
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Вован Азаров
Ответ timosha
Ну тут понятно, что каждый своего защищает) Только если бы сыграли так против вашего вратаря, вы бы пукали тут ещё пуще) Не было фола?) А что это, когда игрок прыгает чисто в корпус?)
Дружище, против Диканя Керж сыграл еще хлеще, посмотри, на ютубе есть ролик как ушел с поля Дикань и как ваш истеричный Игорек
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arspurs9
Ответ ten Hag
Цска в то время очень грубо играли Но зачем им об этом вспоминать)
Зато я это хорошо помню. Как видишь, на мой вопрос они отвечать не хотят)
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Karel
Ответ Egobrain
ну, влетел бы он так в полевого игрока что изменилось-то? фол перестал быть фолом? колено бы само срослось? то, что велосипед сыграл бы, как подонок, против любого - это мы и так знаем
Да там и фола-то не было. У Веллитона больше было шансов травму получить, он первым и плашмя упал.
Повезло ему, что Акинфеев не на его колено, а рядом жопой приземлился.
Акинфеев просто крайне неуклюже приземлился на ногу, не по вратарски совершенно. Причем на ту же, ранее прооперированную левую, получившую такую же травму в 2007 году в матче с Ростовом. То есть нога-то больная..

Другой вратарь вообще-бы этого не заметил, да и Веллитон отлетел как щепка от дерева.
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Вован Азаров
Ответ Честный контроль
Труса прячущегося под юбками путан от московских таксистов, кроме как подонком и не назовешь. Тем более таким образом он травмировал не только Игоря,но еще двух вратарей и полевого игрока в чемпионате России. Недаром у него погоняло было костолом.
это ты про Вернблума, скольких он сломал
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andr d
Ответ Максим Заворин
Сектанты, как есть сектанты... Эта ******** даже близко не успевала к мячу, на полной скорости в корпус. Игорян уже на мяче был, когда велику ещё метров 10 бежать было... Тут или он дурак и в такой ситуации полетел в борьбу, или натуральная свинья, специально идущая на такое грязное нарушение. PS с удовольствием наберу минусов
Ежедневно сотни таких стыков происходит и мы огих из-за этого удаляют?
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alexmixer9
Ответ timosha
Ну тут понятно, что каждый своего защищает) Только если бы сыграли так против вашего вратаря, вы бы пукали тут ещё пуще) Не было фола?) А что это, когда игрок прыгает чисто в корпус?)
Фол может и был, но таких стыков в каждом матче десяток, Акинфеев был обычным полевым игроком в этом эпизоде
Самое интересное что даже Игорь спустя время уже 100 раз сказал что зла ни на кого не держит и слишком эмоционально среагировал на тот момент(как и вся страна в целом)
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ten Hag
Ответ arspurs9
Причем тут Габулов, если речь об Игоре? И где связь между этими случаями? С Габуловым был фол на вратаре, Веллитон потом ходил и извинялся перед ним. Тут обычный контакт с полевым игроком. Мой вопрос про игроков ЦСКА останется без ответа? Или у них 0 фолов за карьеру?
Цска в то время очень грубо играли
Но зачем им об этом вспоминать)
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timosha
Ответ SWAGG
где там фол? веллитан прыгал абсолютно нормально. ни колен, ни локтей. кто виноват что игорек такой мягкий оказался?)
А где там не фол?) Там чисто игра в корпус)
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SWAGG
Ответ Михон Мясной
То есть, Веллитон порвал Конифею связку ещё в воздухе, я правильно понимаю? В момент, когда его коснулся. Гравитация, законы механики и криво поставленная нога Игаря при приземлении совершенно ни при чём, это всё Веллитон сделал))
у коней конифей и с Кореей был не виноват. там хитрые корейцы смазали мяч жиром когда тот летел. вот они, технологии корейские)
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Вован Азаров
Ответ timosha
Не правильно приземлился?) Так давайте челик в вас на скорости влетит и вы упадёте правильно Ребят, адекватнее будьте У ЦСКА свой костоломы были, но их никто не старается оправдать. Только бедный Спартак во всём обвиняют и ущемляют
в не штрафной вратарь это полевой игрок, в центре даже фол не дали бы
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SWAGG
Ответ unknown artist
А сколько тяжелых травм сопернику нанес Вернблум, раз уж ты его вспомнил? Вернблум играл жестко, порой грубо, но соперник был к этому готов, тут же твой велик посмотрел, видел, что Акинфей первый на мяче и решил сыграть просто в игрока. Хотел ли он, чтобы тот порвал кресты? Наверняка нет, но это был абсолютно необязательный, но намеренный фол, который повлек за собой тяжелую травму.
фея первый на мяче? момент был 50 на 50, конифей последний игрок перед воротами и руками ему играть нельзя. малейший ляп при воносе и веллитон закатывает в пустые. веллитон играл до конца потому что игорек мог выбить в него и тот уже в одиночестве перед пустыми воротами. а если не прыгаешь то игорек легко выносит в аут либо в поле и момент уже заигран. ты это понимаешь? так где тут фол?
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ARIK2
Выходя на поле , уже провоцируешь себя на травму. Велик конешно подбежал к Акинфею и ногу ему вывернул… садист какой
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timosha
Ответ timosha
Ну тут понятно, что каждый своего защищает) Только если бы сыграли так против вашего вратаря, вы бы пукали тут ещё пуще) Не было фола?) А что это, когда игрок прыгает чисто в корпус?)
Не правильно приземлился?)
Так давайте челик в вас на скорости влетит и вы упадёте правильно
Ребят, адекватнее будьте
У ЦСКА свой костоломы были, но их никто не старается оправдать. Только бедный Спартак во всём обвиняют и ущемляют
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OldRedWhite
Какая же глупость спустя столько лет вспоминать ту омерзительную историю травли Веллитона на пустом месте !
Интрига кончилась в Чемпионате ?
Занзибар отказался играть ?
Лигу Европы сегодня по ящику не покажут ?
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Egobrain
Ответ arspurs9
А причем тут тяжелые фолы? Веллитон тоже не наносил Акинфееву вообще никакого ущерба, вопрос к приземлению. Это не мешало вам заливать слезами все сайты.
так Акинфеев сам так приземлился, или все же велик поучаствовал?
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ten Hag
Ответ unknown artist
Кто играл в футбол на каком уровне интересно?) На коробке, во дворе, за такой фол просто люлей бы навешали.
У нас на большом поле при стадионе бывали стыки и пожестче, но с приземлением всем везло, к счастью
Никто люлей друг другу не вешал
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Честный контроль
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Йоханый Бабай
Подонок тут в первую очередь сам Бабаев. Ну и Акинфей, конечно. И говорить об эхтом НАДО!
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prist
Ответ Иван Иванов
Был игровой момент. Акинфеев сам виноват, что не усвоил в детстве уроков первых тренеров о том, как нужно вратарю правильно падать, ведь этому учат с первых шагов в футболе, да и не только в нем, но. и в других видах спорта. А как этот ихарек хайлил на велика сидя на носилках, когда его уносили с поля. вот он действительно подонок. и после этого ему, по итогам сезона, дали премию джентльмен года. А как двое дуболомов Березуцких после этого устроили охоту на веллитона, пока не сломали его. Они не подонки?
Как защитники ПФК ЦСКА они красавцы
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ten Hag
Ответ Самозанятый
А вы на каком таком уровне играли, чтобы так пафосно рассуждать?)
Рассуждаю отнюдь не пафосно
Комментарием выше был ответ на каком уровне)
Но вы, видимо, решили проигнорировать
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exshepardjack
Ответ Иван Иванов
Был игровой момент. Акинфеев сам виноват, что не усвоил в детстве уроков первых тренеров о том, как нужно вратарю правильно падать, ведь этому учат с первых шагов в футболе, да и не только в нем, но. и в других видах спорта. А как этот ихарек хайлил на велика сидя на носилках, когда его уносили с поля. вот он действительно подонок. и после этого ему, по итогам сезона, дали премию джентльмен года. А как двое дуболомов Березуцких после этого устроили охоту на веллитона, пока не сломали его. Они не подонки?
человек был в прыжке. его толкнули, желаю тебе пару раз, чтобы в тебя так влетели Вася
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Самозанятый
Ответ ten Hag
И не будут) Братья, Рахимич, Вернблум бывало очень грубо играли https://m.youtube.com/watch?v=_wVftvKy1vY&pp=ygUn0KPQtNCw0LvQtdC90LjQtSDQsdC10YDQtdC30YPRhtC60L7Qs9C- Это из классики) А это ответ Веллитону https://m.youtube.com/watch?v=WWfz-xxOY8E&pp=ygUn0KPQtNCw0LvQtdC90LjQtSDQsdC10YDQtdC30YPRhtC60L7Qs9C- Стык явно жестче Но это другое)
Ну с первым не поспоришь) Жестковато получилось, за что он красную справедливо и получил. Из грубого еще как-то в голову кто-то из братьев сыграл. А во втором видео Березуцкий даже правила не нарушает. Он в мяч играет. К слову, Веллитон снова летит в соперника, не успевая за мячом. За что и получил. Рахимич вообще не был грубым игроком. Его как раз Газзаев и ценил за многочисленные, но своевременные и очень аккуратные фолы. Из того, что делал Веллитон, только Вернблум что-то схожее по подлости вытворял. Да и то больше провокационное, чем грубое.
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Karel
Ответ unknown artist
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Про какой "пах" ты мелешь )
Прыгнули он практически одновременно. Конкретно само столкновение тел никакого вреда Акинфееву не принесло.
Даже в мяч головй сыграл, не помешало.
А вот приземляться после прыжка так вратарю нельзя.

Что Акинфеев "крайне неудачно приземлился" - это трижды сказали оба комментатора этого матча.

https://www.youtube.com/watch?v=5dF7H84BWp0

У Акинфеева эта левая нога больная. В 2007 он получил разрыв мениска и травму кости на этой ноге. Отсюда и результат.
Вынужденный, непривычный для вратаря длинный рывок, максимально сильный прыжок (тоже непривычный, т.к. играть надо было головой), затем желание непременно остаться на ногах - вот и результат.
Как мешок приземлился. Не смягчил, не амортизировал приземление. Так нельзя, ### ! )
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Egobrain
Ответ ten Hag
В том и отличие, что потом сломал как бы не специально, а явно отомстил за игровой стык
вообще не трогал его, веллитонтсам прибежал в полевого игрока.
оказывается, если игрок стоит двумя ногами на земле, а не в воздухе без опоры, то получается не так весело, и связки рвутся не у полевого, а у того, кто прибежал
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Spartakus1984
Ответ timosha
Ну тут понятно, что каждый своего защищает) Только если бы сыграли так против вашего вратаря, вы бы пукали тут ещё пуще) Не было фола?) А что это, когда игрок прыгает чисто в корпус?)
Ну и таких случаев полно в каждом туре почти в каждом матче.Он же не ногой в голову ему прыгнул
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unknown artist
Ответ SWAGG
фея первый на мяче? момент был 50 на 50, конифей последний игрок перед воротами и руками ему играть нельзя. малейший ляп при воносе и веллитон закатывает в пустые. веллитон играл до конца потому что игорек мог выбить в него и тот уже в одиночестве перед пустыми воротами. а если не прыгаешь то игорек легко выносит в аут либо в поле и момент уже заигран. ты это понимаешь? так где тут фол?
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arspurs9
Ответ Yupis
Именно, после этого велитон и закончил карьеру в РПЛ)))
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Самозанятый
Ответ ten Hag
Да, это всем, кто играл в футбол, еще тогда понятно было
А вы на каком таком уровне играли, чтобы так пафосно рассуждать?)
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Spartakus1984
Помню тот эпизод, Веллитон играл жестко но Акинфеев выбежал из ворот и стал полевым игроком и получил травму он не на прямую от удара а от того,что не удачно ногой на газон приземлился.
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Вован Азаров
Ответ Аркадий Дмитриев
кстати, а почему лошадки не пишут про своё письмо вкупе с сине-бело- + голубыми? если они такие правдолюбы, тогда надо было предложить дискву кержу, когда он СЛОМАЛ Диканя! да, на тот момент вратарь сборной Украины. ну и что, что не первый? а вдруг Шовковский сломался бы или заболел?.?... ну так где она - принципиальность? просто сине-....... (добавьте) в ненависти к Спартаку объединились. а потом одному или двоим из троицы не комильфо писать на третьего. не так ли, "господа" "правдорубы "?!?
на то момент был первым вратарем сборной Украины травма помешала сыграть на домашнем Евро
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exshepardjack
Ответ Вован Азаров
в не штрафной вратарь это полевой игрок, в центре даже фол не дали бы
да хватит чушь нести, за любое подсаживание аже дают фол
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