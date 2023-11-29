Бабаев о стыке Акинфеева и Веллитона в 2011-м, после которого назвал бразильца подонком: «Некоторые слова не должны были быть произнесены»
Роман Бабаев вспомнил столкновение голкипера Игоря Акинфеева с Веллитоном.
Вратарь ЦСКА в 2011 году получил разрыв крестообразных связок колена, а Бабаев сразу после игры назвал Веллитона подонком.
«Была злость, была обида. Спустя годы, повзрослев, конечно, понимаешь, что некоторые слова не должны были быть произнесены. Но не беспочвенно это все произошло. Человек спровоцировал эту ситуацию.
Но самое главное во всей этой истории, что Игорь не только это преодолел, но и вернулся, на мой взгляд, еще более сильным, стал мегапрофессионально относиться к режиму, тренировкам.
То есть после второй травмы он стал образцом профессионализма, образцом самодисциплины», – сказал гендиректор ЦСКА.
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валера: ну это уже его проблемы. что значит вратарь сборной, медаль за это ему повесить? может по воротам вратаря сборной вообще не бить?
Травму Веллитон Акинфееву не наносил, все вопросы к приземлению. И это очередная разница с эпизодом с Габуловым, где бразилец и правда был виноват.
В каждом матче более жестких контактов и фолов вагон и маленькая тележка.
Третий раз спросить про мой вопрос?
Гравитация, законы механики и криво поставленная нога Игаря при приземлении совершенно ни при чём, это всё Веллитон сделал))
С Габуловым был фол на вратаре, Веллитон потом ходил и извинялся перед ним.
Тут обычный контакт с полевым игроком.
Мой вопрос про игроков ЦСКА останется без ответа? Или у них 0 фолов за карьеру?
Только если бы сыграли так против вашего вратаря, вы бы пукали тут ещё пуще)
Не было фола?) А что это, когда игрок прыгает чисто в корпус?)
Братья, Рахимич, Вернблум бывало очень грубо играли
https://m.youtube.com/watch?v=_wVftvKy1vY&pp=ygUn0KPQtNCw0LvQtdC90LjQtSDQsdC10YDQtdC30YPRhtC60L7Qs9C-
Это из классики)
А это ответ Веллитону
https://m.youtube.com/watch?v=WWfz-xxOY8E&pp=ygUn0KPQtNCw0LvQtdC90LjQtSDQsdC10YDQtdC30YPRhtC60L7Qs9C-
Стык явно жестче
Но это другое)
Повезло ему, что Акинфеев не на его колено, а рядом жопой приземлился.
Акинфеев просто крайне неуклюже приземлился на ногу, не по вратарски совершенно. Причем на ту же, ранее прооперированную левую, получившую такую же травму в 2007 году в матче с Ростовом. То есть нога-то больная..
Другой вратарь вообще-бы этого не заметил, да и Веллитон отлетел как щепка от дерева.
Самое интересное что даже Игорь спустя время уже 100 раз сказал что зла ни на кого не держит и слишком эмоционально среагировал на тот момент(как и вся страна в целом)
Но зачем им об этом вспоминать)
Так давайте челик в вас на скорости влетит и вы упадёте правильно
Ребят, адекватнее будьте
У ЦСКА свой костоломы были, но их никто не старается оправдать. Только бедный Спартак во всём обвиняют и ущемляют
Интрига кончилась в Чемпионате ?
Занзибар отказался играть ?
Лигу Европы сегодня по ящику не покажут ?
Никто люлей друг другу не вешал
Комментарием выше был ответ на каком уровне)
Но вы, видимо, решили проигнорировать
Прыгнули он практически одновременно. Конкретно само столкновение тел никакого вреда Акинфееву не принесло.
Даже в мяч головй сыграл, не помешало.
А вот приземляться после прыжка так вратарю нельзя.
Что Акинфеев "крайне неудачно приземлился" - это трижды сказали оба комментатора этого матча.
https://www.youtube.com/watch?v=5dF7H84BWp0
У Акинфеева эта левая нога больная. В 2007 он получил разрыв мениска и травму кости на этой ноге. Отсюда и результат.
Вынужденный, непривычный для вратаря длинный рывок, максимально сильный прыжок (тоже непривычный, т.к. играть надо было головой), затем желание непременно остаться на ногах - вот и результат.
Как мешок приземлился. Не смягчил, не амортизировал приземление. Так нельзя, ### ! )
оказывается, если игрок стоит двумя ногами на земле, а не в воздухе без опоры, то получается не так весело, и связки рвутся не у полевого, а у того, кто прибежал