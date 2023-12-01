Чанов о Торопе и ЦСКА: «Вижу в нем перспективу стать следующим первым номером после Акинфеева»
Вячеслав Чанов высказался о вратаре ЦСКА Владиславе Торопе.
«Тороп сейчас первый кандидат на позицию преемника Акинфеева. В матчах, в которых ему давали игровое время, больших ошибок он не совершал. На данный момент ему просто не хватает игровой практики.
Я вижу в нем перспективу стать следующим первым номером после Акинфеева. Тем более что пока больше никого не подтягивают. Значит, наверное, руководство делает ставку именно на Торопа.
Кто из нынешних вратарей РПЛ мог бы потенциально стать следующим основным голкипером ЦСКА? Есть много хороших кандидатов: Агкацев, в «Зените» молодые ребята есть, еще кто-то добавится, думаю.
Но чтобы взять и прямо сейчас поставить в основу, таких пока я не вижу. Тем, кто сейчас потенциально может прийти, нужно будет все равно конкурировать с Игорем. Когда приходишь в новый коллектив, всегда приходится доказывать, кто ты и что из себя представляешь.
Никто не будет давать место в основе за былые заслуги или большую перспективность. Тренеры же тоже видят сильные и слабые стороны игрока. Поэтому Акинфеев уже и играет столько лет. Пока он у всех конкуренцию вчистую выигрывает», — сказал бывший тренер вратарей ЦСКА.
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