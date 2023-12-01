Чанов о Торопе и ЦСКА: «Вижу в нем перспективу стать следующим первым номером после Акинфеева»

Вячеслав Чанов высказался о вратаре ЦСКА Владиславе Торопе.

«Тороп сейчас первый кандидат на позицию преемника . В матчах, в которых ему давали игровое время, больших ошибок он не совершал. На данный момент ему просто не хватает игровой практики.

Я вижу в нем перспективу стать следующим первым номером после Акинфеева. Тем более что пока больше никого не подтягивают. Значит, наверное, руководство делает ставку именно на .

Кто из нынешних вратарей мог бы потенциально стать следующим основным голкипером ЦСКА? Есть много хороших кандидатов: Агкацев, в «Зените» молодые ребята есть, еще кто-то добавится, думаю.

Но чтобы взять и прямо сейчас поставить в основу, таких пока я не вижу. Тем, кто сейчас потенциально может прийти, нужно будет все равно конкурировать с Игорем. Когда приходишь в новый коллектив, всегда приходится доказывать, кто ты и что из себя представляешь.

Никто не будет давать место в основе за былые заслуги или большую перспективность. Тренеры же тоже видят сильные и слабые стороны игрока. Поэтому Акинфеев уже и играет столько лет. Пока он у всех конкуренцию вчистую выигрывает», — сказал бывший тренер вратарей .

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