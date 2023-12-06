Мостовой об извинениях Абаскаля за удаление: «Мне все равно: то извиняются, то приезжают учиться. И Бериша не прав, и Абаскаль. Красную и желтую дали справедливо»

Александр Мостовой отреагировал на извинения Гильермо Абаскаля.

Главный тренер «Спартака» ранее высказался по поводу удаления в матче 17-го тура Мир РПЛ против «Ахмата» (1:2), а также «принес извинения российскому футболу».

Напомним, отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с . Тренер « » повалил Беришу, за что получил красную карточку. Полузащитнику «Ахмата» в данном эпизоде показали желтую карточку.

«Мне вообще все равно, кто там принес, а кто не принес извинения. То приносят извинения, то приезжают учиться, то пятое-десятое. По эпизоду двоякое впечатление. И Бериша не прав, и Абаскаль.

Есть же правила. Красную и желтую дали справедливо. Я все это спустил на эмоции. В футболе знаете какие эмоции бывают, можно себя не только не сдержать. Я не критикую. За свою жизнь я что только не видел в футболе», – сказал экс-игрок «Спартака»

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