Мостовой об извинениях Абаскаля за удаление: «Мне все равно: то извиняются, то приезжают учиться. И Бериша не прав, и Абаскаль. Красную и желтую дали справедливо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Ахмат Бернард Бериша Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой отреагировал на извинения Гильермо Абаскаля.

Главный тренер «Спартака» ранее высказался по поводу удаления в матче 17-го тура Мир РПЛ против «Ахмата» (1:2), а также «принес извинения российскому футболу».

Напомним, Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Тренер «Спартака» повалил Беришу, за что получил красную карточку. Полузащитнику «Ахмата» в данном эпизоде показали желтую карточку.

«Мне вообще все равно, кто там принес, а кто не принес извинения. То приносят извинения, то приезжают учиться, то пятое-десятое. По эпизоду двоякое впечатление. И Бериша не прав, и Абаскаль.

Есть же правила. Красную и желтую дали справедливо. Я все это спустил на эмоции. В футболе знаете какие эмоции бывают, можно себя не только не сдержать. Я не критикую. За свою жизнь я что только не видел в футболе», – сказал экс-игрок «Спартака»

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12 комментариев
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надеюсь, в Мостового также какой-то шуруп прыгнет за жёлтую
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только тебя эти извинения не касаются,они болельщикам Спартака.дол.....бы мимо.
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Как будто перед Мостовым извинялись
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Не справедливо, должны были дать красную и красную. А Саня ***** уже.
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Молодец, Александр. Всегда технично коронную фразу присоединит
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А Чеканить то он умеет Саша )))
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Мостовой об извинениях Абаскаля :
Пацаны не извиняются
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Мостовой: "Я все это спустил на эмоции"

Эмоция: "Спасибо, любимый, что не в меня!"
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Сашок, когда уже тренировать начнёшь? Ну, хоть детей что ли.
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Какая жёлтая Берише? Судья должен был красную давать.
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Как может человек, который сам никогда не играл в футбол, приносить извинения российскому футболу?
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Ответ Андрей Хабибуллин
только тебя эти извинения не касаются,они болельщикам Спартака.дол.....бы мимо.
"они болельщикам Спартака" - это ты придумал?
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