«Бериша не ушел бы с поля здоровым лет 7 назад. Надо игроков «Спартака» спрашивать, почему он спокойно доиграл». Иванов о прыжке хавбека «Ахмата» в сторону Абаскаля

Теги Спартак Рубин Олег Иванов премьер-лига Россия Ахмат Андрей Семенов Бернард Бериша Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Олег Иванов осудил поведение Бернарда Бериши в конфликте с Гильермо Абаскалем.

В матче Мир РПЛ 3 декабря между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что получил красную карточку. Полузащитнику «Ахмата» в данном эпизоде показали желтую карточку.

– Матч не смотрел, но видел эпизод. Знаю Бернарда, играли вместе. Потом написал Андрею Семенову: «Что должно случиться, чтобы я или ты так поступили?» Чужая душа – потемки.

Для меня это неприемлемо, хотя Бериша – мой товарищ. Считаю, что отношение к старшему, к тренеру должно быть другим. Хотя они приблизительно одного возраста. Но по статусу это неприемлемо.

– Как бы вы поступили, если так прыгнули против вас?

– Я бы по лбу дал.

– А против вашего тренера?

– Честно говоря, лет семь назад такой футболист здоровым с поля точно бы не ушел, как минимум с повреждением. Тут надо спрашивать футболистов «Спартака», почему Бернард спокойно доиграл.

Раньше, когда я играл в Грозном, меня удаляли, в игре со «Спартаком» все играли от ножа и переворачивали матчи. Думаю, в другой ситуации Бериша бы не доиграл.

– Зачем тренеру отвечать на такое?

– Я бы тоже не сдержался, когда кто‑то так летит. На видео все ясно, что тут скрывать.

Это красная карточка для игрока, жесткая провокация. Если бы Абаскаль не видел его и не сделал шаг в сторону, то мог бы и без ног остаться, – сказал экс-полузащитник «Ахмата», ныне выступающий за «Рубин».

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22 комментария
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Повезло Берише что на месте Абаскаля были не Карпин с Юраном а то живым бы он не ушёл
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Ответ Спартак Уокер
Повезло Берише что на месте Абаскаля были не Карпин с Юраном а то живым бы он не ушёл
за Карпина и Юрана его бы закопали, а тут какой то иностранец, которого из всех утюгов поливают не первый месяц
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+9
Ответ КБ Сергей
Олег очень точно заметил, что команда не готова биться за Абаскаля. Тренер сам по себе, а команда сама по себе. Это видят все, кроме руководства клуба, которое сначала продлило контракт с Абаскалем на три года (непонятно, за какие заслуги), а теперь не хочет выплачивать ему неустойку за досрочное расторжение контракта. В итоге, мучаются все. И Абаскаль, который делает всё, чтобы команда не играла и игроки, которых достали эксперименты и болельщики, которым этот цирк уже поперёк горла.
Футболисты сами решают какой им нужен тренер.Не нужны такие футболисты.
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Ну если бы люди были уверены, что наказание будет соответствующее для всех, а не выборочно, тогда может и напихали бы.
А так смысла нет. Всё равно виноват окажешься.
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Если бы представить , что в полёте Бериша открывает глаза и видит, что он летит двумя прямыми в Горлуковича?
Он бы руками замахал и обратно полетел бы))
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Ответ Спартак Уокер
Повезло Берише что на месте Абаскаля были не Карпин с Юраном а то живым бы он не ушёл
Какая ерунда !
Вы ещё Спартака Гогниева вспомните )
Да вот раньше , да вот они бы , да вот мы бы )
Что захотят , то и сделают .
Хоть в Грозном , хоть в Москве !
+3
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Ответ Спартак Уокер
Повезло Берише что на месте Абаскаля были не Карпин с Юраном а то живым бы он не ушёл
А чтобы Юран? Юран в свое время «всю правду» грозился рассказать про Химки, а потом заднюю дал)) Химки, понимаешь? А тут вдруг, в Грозном бы газовать пошел, смешно.
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Ага, помню, когда подрались с зенитовцами, то подобные эксперты в сми и комментариях доказывали, что игроки специально подрались, чтобы сразу в отпуск улететь. Дерутся - плохо, не дерутся тоже плохо, им лишь бы поливать команду и тренера.
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Пора Sports.ru запилить опрос на самого ненавидимого или игрока-провокатора. Только вопроса должно быть два, чтобы выборка была честнее. - Кто больше всех заслуживает звание провокатор/костолом/хулиган - года? и для каждого ответа, -За какую команду болеете в РПЛ? и таблички по итогам, болельщики какого клуба не любят кого и общая, кого не любят вообще. Как вам идея?
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Осмелюсь предположить, что если бы этот матч игрался на Мясновъ - Арене и Бериша сделал бы то же самое, ему бы игроки Спартака точно наваляли.
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все правильно, футбол теряет позиции по зрелищности, надо подталкивать мальчишек молодых к побоищам на поле....может и с фануйди люди на стадионы начнут подтягиваться..
больше крови, хлеб и зрелище уже не канает!!!
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Бериша – мой товарищ, но я бы ему по лбу дал... Вот это дружба))
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Вот именно. Был бы условный Горлукович или Хлестов,то Беришу унесли бы на носилках. Он был на ж. к. Его надо было пару тройку раз хорошо вынести.
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Идиоты и́ провокаторы, они достали. Что Ваня, что Быстров, что Шишкин. Что-то я не помню, чтобы Хавчик ответил тому, кто его у гей-клуба по морде стукнул. А теперь он тельник рвет на себе. Все такие крутые, что даже плюнуть в них хочется)) Зы. Не полезли игроки и правильно сделали. Иначе бы дисквы огребли по полной. Паны дерутся, а чубы всегда трещат у холопов))
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Ответ Спартак Уокер
Повезло Берише что на месте Абаскаля были не Карпин с Юраном а то живым бы он не ушёл
Ну и что Карпин бы сделал? Видели его в аналогичной ситуации с Игорем Денисовым. Абаскаль похардкорнее будет
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Ответ КБ Сергей
Олег очень точно заметил, что команда не готова биться за Абаскаля. Тренер сам по себе, а команда сама по себе. Это видят все, кроме руководства клуба, которое сначала продлило контракт с Абаскалем на три года (непонятно, за какие заслуги), а теперь не хочет выплачивать ему неустойку за досрочное расторжение контракта. В итоге, мучаются все. И Абаскаль, который делает всё, чтобы команда не играла и игроки, которых достали эксперименты и болельщики, которым этот цирк уже поперёк горла.
Какую же ты чушь написал, даже спорить нет никакого желания.
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