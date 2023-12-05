«Бериша не ушел бы с поля здоровым лет 7 назад. Надо игроков «Спартака» спрашивать, почему он спокойно доиграл». Иванов о прыжке хавбека «Ахмата» в сторону Абаскаля

Олег Иванов осудил поведение Бернарда Бериши в конфликте с Гильермо Абаскалем.

В матче Мир 3 декабря между « » и «Спартаком» (2:1) отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с . Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что получил красную карточку. Полузащитнику «Ахмата» в данном эпизоде показали желтую карточку.

– Матч не смотрел, но видел эпизод. Знаю Бернарда, играли вместе. Потом написал Андрею Семенову: «Что должно случиться, чтобы я или ты так поступили?» Чужая душа – потемки.

Для меня это неприемлемо, хотя Бериша – мой товарищ. Считаю, что отношение к старшему, к тренеру должно быть другим. Хотя они приблизительно одного возраста. Но по статусу это неприемлемо.

– Как бы вы поступили, если так прыгнули против вас?

– Я бы по лбу дал.

– А против вашего тренера?

– Честно говоря, лет семь назад такой футболист здоровым с поля точно бы не ушел, как минимум с повреждением. Тут надо спрашивать футболистов «Спартака», почему Бернард спокойно доиграл.

Раньше, когда я играл в Грозном, меня удаляли, в игре со «Спартаком» все играли от ножа и переворачивали матчи. Думаю, в другой ситуации Бериша бы не доиграл.

– Зачем тренеру отвечать на такое?

– Я бы тоже не сдержался, когда кто‑то так летит. На видео все ясно, что тут скрывать.

Это красная карточка для игрока, жесткая провокация. Если бы Абаскаль не видел его и не сделал шаг в сторону, то мог бы и без ног остаться, – сказал экс-полузащитник «Ахмата», ныне выступающий за «Рубин».

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