Абаскаль об инциденте с Беришей: «Я отреагировал на агрессивный жест в мою сторону. Будучи тренером «Спартака», я должен быть выше этого. Приношу извинения российскому футболу»
Гильермо Абаскаль высказался о своем удалении в матче с «Ахматом».
В матче между «Ахматом» и «Спартаком» Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что получил красную карточку. Полузащитнику «Ахмата» в данном эпизоде показали желтую карточку.
– Гильермо, прошло несколько дней после матча с «Ахматом». Сейчас, когда эмоции уже улеглись, расскажите, что все-таки случилось в той ситуации после первого гола соперника?
– Прежде всего хотел бы эту ситуацию проанализировать, рассказать о ней. Потому что у меня не было этой возможности после матча, так как я был удален. Да, в тот момент моя реакция была реакцией человека, наверное.
Я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону. Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Это обычная реакция.
Но я прекрасно понимаю, что являюсь главным тренером футбольного клуба «Спартак-Москва» и должен быть, конечно, выше этого. И не позволять себе таких моментов.
Тем не менее приношу извинения российскому футболу за то, что случилось. Потому что, конечно, этого нельзя допускать. И в целом эта ситуация не красит футбол, – сказал тренер «Спартака».
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