Абаскаль об инциденте с Беришей: «Я отреагировал на агрессивный жест в мою сторону. Будучи тренером «Спартака», я должен быть выше этого. Приношу извинения российскому футболу»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Бернард Бериша Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль высказался о своем удалении в матче с «Ахматом».

В матче между «Ахматом» и «Спартаком» Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что получил красную карточку. Полузащитнику «Ахмата» в данном эпизоде показали желтую карточку.

– Гильермо, прошло несколько дней после матча с «Ахматом». Сейчас, когда эмоции уже улеглись, расскажите, что все-таки случилось в той ситуации после первого гола соперника?

– Прежде всего хотел бы эту ситуацию проанализировать, рассказать о ней. Потому что у меня не было этой возможности после матча, так как я был удален. Да, в тот момент моя реакция была реакцией человека, наверное.

Я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону. Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Это обычная реакция.

Но я прекрасно понимаю, что являюсь главным тренером футбольного клуба «Спартак-Москва» и должен быть, конечно, выше этого. И не позволять себе таких моментов.

Тем не менее приношу извинения российскому футболу за то, что случилось. Потому что, конечно, этого нельзя допускать. И в целом эта ситуация не красит футбол, – сказал тренер «Спартака».

Абаскаль сорвался: красная за бросок Бериши! Но зачем он прыгнул в тренера с двух ног?!

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

67 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всегда на стороне Абаскаля, в той ситуации особенно. Бериша - мерзкий провокатор

Напоминает случай с Зиданом и Матерацци
+162
-12
+150
Ответ Aleksandr Danilov
Комментарий скрыт
ахахах
у вас на одно очко больше, приятно ему
+92
-3
+89
Адекватно.
+62
-5
+57
Вопросы, конечно, к коллективу. Почему-то мне кажется, что если бы в 17 году Бериша так бы прыгнул в Карреру, то ему бы всей скамейкой там наваляли. А тут ничего
+56
-9
+47
красавчик
+41
-4
+37
Ответ Aleksandr Danilov
Комментарий скрыт
Хахаха, сами на пятом месте, одно очко отрыва, но троллит😂🤡
+19
-3
+16
Здесь вопросы не к Абаскалю, а к игрокам, которые не вступились за своего тренера. Наваляли бы Берише, он бы и затих
+19
-5
+14
Ответ Ебздрогыч
Вопросы, конечно, к коллективу. Почему-то мне кажется, что если бы в 17 году Бериша так бы прыгнул в Карреру, то ему бы всей скамейкой там наваляли. А тут ничего
Там была драка в подтрибунке. Просто думается им не хотелось дисквалификации получать, что Спартаку сейчас ну никак не нужно.
+15
-1
+14
извиняться не за что Абаскаль отреагировал правильно жаль что вбил Пидарошу в землю слабо и грустно что команда не вписалась за тренера и не наказала провокатора
+17
-4
+13
Ответ Дурачок
Комментарий удален пользователем
очень низкая шутка
+13
-4
+9
Никто Беришу не валил, он сам упал почувствовав прикосновение, симилируя адские боли...
+10
-3
+7
Ответ Максим Столбов
Здесь вопросы не к Абаскалю, а к игрокам, которые не вступились за своего тренера. Наваляли бы Берише, он бы и затих
Амёбы бесхарактерные
+9
-3
+6
Ответ Alex1104
ЕГЭ по русскому языку сдать не удалось, судя по всему...
Удивительно, как он пробрался на 29 место в рейтинге спортса с таким знанием
+5
0
+5
Я не поклонник Абаскаля. Но тут на его стороне. По справедливости : или обоим по ЖК, или КК Берише и горчичник тренеру. Провокатор не должен быть менее наказанным.
+5
-1
+4
Ответ Дурачок
Комментарий удален пользователем
Ник у тебя очень точный.
+10
-6
+4
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
ЕГЭ по русскому языку сдать не удалось, судя по всему...
+8
-4
+4
Тренер, единственный,кто адекватно отреагировал, можно было бы и по жёстче:повторюсь-Бериша залетел на чужую территорию,а по закону морского права-дома чужаку по морде.(совсем все забыли "двор на двор",все вдруг перевоплотились в "адекватных" пацифистов.Гильермо,я за тебя на все 100%.Подобных зелено-белополосатых надо воспитывать физически,а не по камерам компетентным лицам рассуждать,Рома,это в твой огород камень.
+4
-1
+3
"Доступ заблокирован:ошибка авторизации"
Когда пытаюсь зайти с ПК, уже месяц эта ошибка...
+3
0
+3
Ответ Александр Леонидович
извиняться не за что Абаскаль отреагировал правильно жаль что вбил Пидарошу в землю слабо и грустно что команда не вписалась за тренера и не наказала провокатора
https://www.sports.ru/football/1115686971-igroki-i-trenery-spartaka-chut-ne-podralis-s-sopernikami-iz-axmata.html
А это что и почему тогда?
+3
0
+3
Надо извиняться не перед российским футболом, а перед Рамзан Ахматычем. Абаскаль еще не понял, куда попал.
+5
-2
+3
Ответ justbored
Ну я на днях в подобном стиле среагировал. Это правда на бессознательном уровне происходит при внезапном вторжении - выкидываешь intruder-а в личное пространство на автопилоте. Хотя у него там пауза была всё же, он побежал за уже мимо пролетевшим.
тем не менее. в игре и так на взводе, особенно если не получается, а тут ещё такое
+1
0
+1
Правильные слова 👏👏👏
Важно признать, что совершил ошибку.
+4
-3
+1
Ответ mr kovalsky
Удивительно, как он пробрался на 29 место в рейтинге спортса с таким знанием
А он удаляет минусовые комментарии.
+2
-1
+1
Интересно комментарии Бериши увидеть. Что-то на донском будет
+2
-1
+1
То что извинился и признал, что был неправ, заслуживает уважения, в конце концов Бериша его не трогал, Абаскаль сам повелся на провокацию.
+1
0
+1
Пацан, зелёный ещё. Ему не Спартак тренировать, а какую-нибудь молодежку в Европе.
+1
0
+1
Интересна реакция Соболева в момент провокации Бериши
+1
0
+1
Не за что извиняться. Все правильно сделал. На такое надо отвечать, а не молчать.
+1
0
+1
Не защитить - отомстить, так точнее. Абаскаль отомстил.
+2
-1
+1
Надо было ещё с ноги добавить провокатору
+1
0
+1
Ответ justbored
Ну я на днях в подобном стиле среагировал. Это правда на бессознательном уровне происходит при внезапном вторжении - выкидываешь intruder-а в личное пространство на автопилоте. Хотя у него там пауза была всё же, он побежал за уже мимо пролетевшим.
ага, яблоню оборвали...держи соль в догонку!
+1
0
+1
Ответ Suricat
А потом такое произойдёт и с новым тренером, который пройдёт путь от "перспективного" до "физрука" за год-полтора. А "ребята" типа Зобнина, который уже как несколько лет - бледная тень самого себя или стремительно деградировавшего Джикии, будут "играть". Или желать вид, что играют
с Виторией и Ваноли такого не было ,ты не буровь там чел
+1
0
+1
Извинения точно российскому футболу?
+2
-1
+1
в данном случае я на стороне испанца. Так как сделал Бериша делать нельзя . Ни при каких обстоятельствах. Дисвку,если есть, надо отменить, а вот Берише наоброт, выписать.
+2
-1
+1
Ответ Максим Столбов
Здесь вопросы не к Абаскалю, а к игрокам, которые не вступились за своего тренера. Наваляли бы Берише, он бы и затих
А кто состав определяет на матч? ой.
0
0
0
Ответ Roaltar
Всегда на стороне Абаскаля, в той ситуации особенно. Бериша - мерзкий провокатор Напоминает случай с Зиданом и Матерацци
Почему? Почему всегда на стороне Абаскаля? Просто почему? Хочу разобраться для себя.
+2
-2
0
Ответ Artem I
да за кого там впрягаться ,ему осталось пару недель в клубе работать ,пусть этот чудик валит домой,а ребятам играть еще
А потом такое произойдёт и с новым тренером, который пройдёт путь от "перспективного" до "физрука" за год-полтора. А "ребята" типа Зобнина, который уже как несколько лет - бледная тень самого себя или стремительно деградировавшего Джикии, будут "играть". Или желать вид, что играют
+1
-1
0
Ответ Ебздрогыч
Вопросы, конечно, к коллективу. Почему-то мне кажется, что если бы в 17 году Бериша так бы прыгнул в Карреру, то ему бы всей скамейкой там наваляли. А тут ничего
ФК Ромашка ни за кого бы не впрягалась
0
0
0
не знал ,что бериша такой человек ,но посмотрев игру ,мне больше не хочется видеть такого человека,если его так можно назвать.
0
0
0
Ответ Alex1104
Подпишусь на него и буду автоматом минусовать.
Не лень?? :-0
0
0
0
Ответ Циник Петербургский
Думаю, он просто имеет отношение к редакторам и/или владельцам сайта ;))
Подпишусь на него и буду автоматом минусовать.
0
0
0
Ответ Alex1104
А он удаляет минусовые комментарии.
Думаю, он просто имеет отношение к редакторам и/или владельцам сайта ;))
+1
-1
0
Надо было с ноги дать.
0
0
0
Ответ SopTecret
тем не менее. в игре и так на взводе, особенно если не получается, а тут ещё такое
Бериша крайне неприятный персонаж, постоянно провоцирующий, с этим сложно спорить. Но в обращении с подобными тактическая грамотность нужна уже. Ты едешь в Грозный, ты должен изучить соперников, а Абаскаль как юноша аутистического спектра.
0
0
0
Беришу на 10 матчей дисквы
0
0
0
Слова не мальчика, но мужа..
+1
-1
0
Кстати, пишут, что Спартак организовал совместный ужин с руководством, тренерами и футболистами, почему то здесь новость запаздывает, подвели предварительные итоги, вполне возможно завуалированный прощальный ужин Абаскаля...Мавр сделал своё дело? Эту крылатую фразу можно по разному трактовать...и кто в данном случае мавр...Абаскаль или Бериша, спровоцировавший последующее решение...
0
0
0
Абаскаль действовал в состоянии аффекта, можно сказать
0
0
0
Ну я на днях в подобном стиле среагировал. Это правда на бессознательном уровне происходит при внезапном вторжении - выкидываешь intruder-а в личное пространство на автопилоте. Хотя у него там пауза была всё же, он побежал за уже мимо пролетевшим.
+2
-2
0
Ответ Алексей Щепотин
пацаны не извиняются
пацаны в песочнице сидят
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий