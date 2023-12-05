«Спартак» обратился в ЭСК из-за неудаления Бериши за прыжок в сторону Абаскаля
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом».
Красно-белые потерпели поражение от грозненского клуба в 17-м туре Мир РПЛ (1:2).
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по решению Кукуляка не удалять Беришу за агрессивное поведение на 36‑й минуте встречи 17‑го тура МИР РПЛ», – сообщили в пресс-службе коммуникаций РФС.
Напомним, в матче между «Ахматом» и «Спартаком» Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что получил красную карточку. Полузащитнику «Ахмата» в данном эпизоде показали желтую карточку.
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- провокационное празднование гола (ЖК),
- агрессивное поведение даже без контакта (КК).