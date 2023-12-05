«Спартак» обратился в ЭСК из-за неудаления Бериши за прыжок в сторону Абаскаля

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом».

Красно-белые потерпели поражение от грозненского клуба в 17-м туре Мир РПЛ (1:2).

« » обратился в ЭСК РФС по решению не удалять Беришу за агрессивное поведение на 36‑й минуте встречи 17‑го тура МИР », – сообщили в пресс-службе коммуникаций РФС.

Напомним, в матче между « » и «Спартаком» отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с . Главный тренер « » повалил Беришу, за что получил красную карточку. Полузащитнику «Ахмата» в данном эпизоде показали желтую карточку.

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