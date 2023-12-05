«Спартак» обратился в ЭСК из-за неудаления Бериши за прыжок в сторону Абаскаля

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Бернард Бериша Матч ТВ Евгений Кукуляк ЭСК РФС Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом».

Красно-белые потерпели поражение от грозненского клуба в 17-м туре Мир РПЛ (1:2). 

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по решению Кукуляка не удалять Беришу за агрессивное поведение на 36‑й минуте встречи 17‑го тура МИР РПЛ», – сообщили в пресс-службе коммуникаций РФС. 

Напомним, в матче между «Ахматом» и «Спартаком» Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что получил красную карточку. Полузащитнику «Ахмата» в данном эпизоде показали желтую карточку.

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27 комментариев
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Интересно посмотреть, какую отмазку для Бериши придумает ЭСК )) Попкорну мне, попкорну!
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Надеюсь что рассмотрят жалобу хотя наверное Доныч не допустит .
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И правильно сделал, что обратился!
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Бериша конечно говнюк, но игра нашего Спартака была позорной даже на фоне дохлого Ахмата.
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Бериша конечно должен дискву получать. Хороший игрок, но мерзкий человек.
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тут можно выделить 2 момента для обсуждения:
- провокационное празднование гола (ЖК),
- агрессивное поведение даже без контакта (КК).
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Ответ Денис Бояров
тут не надо придумывать отмазок, провокационное празднование гола - жёлтая карточка, достаточно сослаться на официальные правила. Бериша летел не в Абаскаля, а рядом с ним, это видно на повторе, который карп выкладывал
В технической зоне соперника нечего делать игроку, к тому же прыгающему двумя ногами вперёд в непосредственной близости от тренера и игроков. И тут уже не просто провокационное празднование
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Почему-то вспомнился Бред Маршан из Бостон Брюинс
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эээ дон, нехорошо так делать
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Как не стыдно. Бериша для жены старался, чтобы заметила, а вы...
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Ответ Денис Бояров
тут не надо придумывать отмазок, провокационное празднование гола - жёлтая карточка, достаточно сослаться на официальные правила. Бериша летел не в Абаскаля, а рядом с ним, это видно на повторе, который карп выкладывал
Немного не так. В правилах есть пункт, агрессивное поведение игрока в технической зоне соперника наказывается удалением
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Нужно для объективности ситуации пригласить на заседание в ЭСК РФС Адама Кадырова 😁
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Ответ dedushka
позорище. пусть регламент почитают. никаких причин для удаления нет. в отличие от удаления нашего невменяемого тренера( беспредельно задрали уже нытьем и жалобами на снег, дождь, горчичники на 10 минуте и т.д. состав у команды чумовой. игры же нет и не предвидится. минное поле какое-то - никогда не угадаешь, на каком аутсайдере подорвешься. может, что-то в консерватории изменить?
Чумовой состав? Да вы батенька бредите, один нормальный защитник, один нормальный бокс ту бокс и полтора нападающих. Где ты тут чумовой состав увидел я хз
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Ответ Iwer
Почему-то вспомнился Бред Маршан из Бостон Брюинс
есть такое, хотя и с большой натяжкой. говнюк и провокатор редкостный, но при этом один из лидеров команды. имхо, берише до статуса маршанда далековато
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спартак ЧУШПАНЫ 🤣🤣🤣
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Так "в сторону Абаскаля" или "рядом с Абаскалем"?
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Ну уж не меньше чем Кордобе должны выдать дисквалификацию
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Да ничего не будет, не там ищете скажет «Дон»
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Ну и?
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