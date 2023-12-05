Каманцев о словах Карпина про «дебила»: «Не вполне корректно, я бы воспринял как что-то обидное. КДК разберется, знал ли Валерий Георгиевич, о ком говорит»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин КДК РФС Матч ТВ Павел Каманцев Рафаэль Шафеев Футбол

Павел Каманцев назвал некорректными слова Валерия Карпина после матча с ЦСКА.

«Ростов» уступил ЦСКА (0:2) в выездном матче 17-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада. Сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев, в то время как РПЛ была готова перенести игру на понедельник.

После матча Карпин в эфире «Матч ТВ» резко раскритиковал решение провести матч, несмотря на ухудшение погодных условий: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

Слова Карпина будут рассмотрены на заседании КДК РФС – сообщалось, что ему может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей. Сам тренер уверен, что его не за что отстранять: «Кого я оскорбил?»

«Он говорит, что никого не обидел, думаю, что для меня это не вполне корректные слова. Если бы они были произнесены в мой адрес, я бы воспринял это как нечто обидное.

Думаю, КДК разберется, знал ли Карпин, в отношении кого он их произносит.

Опросят того же Шафеева о том разговоре, который состоялся у него с Карпиным после матча, какие были вопросы и знал ли Валерий Георгиевич, кто принимал это решение», – сказал председатель судейского комитета РФС.

«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин из-за снежного матча!

Карпин о КДК и словах про «дебила»: «Пускай другие оправдываются. Трактор чуть не задавил Мелехина, люди по полю с лопатами бегают, когда мяч в игре – это смешно, стыдно»

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3 комментария
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Карпин думал что говорит просто о судье, а оказалось там кто то повыше решал) ну что же, ждем имя дебила😃
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Сам тренер уверен, что его не за что отстранять: «Кого я оскорбил?»...
презумпцию невиновности ещё никто не отменял... и дебил не обязан доказывать то что он не дебил
а вот Карпину это доказать придётся... но для этого ему сначала все таки придется назвать того кого он имел в виду
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