Мостовой о словах Карпина про «дебила»: «Не проиграй «Ростов», вряд ли бы он так сказал. Всегда на эмоциях так говоришь»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Александр Мостовой Валерий Карпин Это футбол, брат! Футбол

Александр Мостовой объяснил грубые слова Валерия Карпина об игре в снегопад.

Главный тренер «Ростова» в воскресенье заявил: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот?»

– Как вы оцениваете высказывание Карпина после матча ЦСКА – «Ростов»?

Карпа я знаю 30 лет, елки-палки. Столько высказываний у него было.

– Как на его месте высказались бы вы? Он еще до матча говорил, что будет ужас.

– Я думаю, что вряд ли бы он так сказал, если бы «Ростов» не проиграл. Если бы они сыграли вничью или выиграли, конечно, таких слов он бы не сказал.

Ну сказал – что здесь такого? Проиграли – всегда на эмоциях так говоришь.

Если бы я был на поле, я бы тоже сказал: «Ну как мы можем играть?»

А если бы выиграли, я бы ушел в раздевалку и сказал: «Как здорово мы сыграли». Здесь два ответа, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший хавбек «Спартака».

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11 комментариев
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Что там с дисквалификацией интересно
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Ответ Анатолий Слюта
К чести Карпина надо еще раз сказать что тоже самое он говорил до игры.А дебилы и шестерки они и в африке такие же.
а Валера не хочет сказать, что Ростов сам в первом круге попросил поменяться?
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Ответ Анатолий Слюта
А откуда ты взял что Валера вообще кого то о чем то просил
о, валерозащитнег)
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Ответы такого же Юрана после выигранных и проигранных матчей точь в точь.
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Именно
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И я видел как он чеканит
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5 дет без права переписки и болтовни
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На удивление спокойно и адекватно ответ дал , футбол это эмоции понятно что проигрывать не приятно , не всем приятно и не все умеют ...
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Ответ Анатолий Слюта
А откуда ты взял что Валера вообще кого то о чем то просил
Валера верим!!!
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