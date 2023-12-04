Мостовой о словах Карпина про «дебила»: «Не проиграй «Ростов», вряд ли бы он так сказал. Всегда на эмоциях так говоришь»

Александр Мостовой объяснил грубые слова Валерия Карпина об игре в снегопад.

Главный тренер « » в воскресенье заявил: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот?»

– Как вы оцениваете высказывание Карпина после матча – «Ростов»?

– я знаю 30 лет, елки-палки. Столько высказываний у него было.

– Как на его месте высказались бы вы? Он еще до матча говорил, что будет ужас.

– Я думаю, что вряд ли бы он так сказал, если бы «Ростов» не проиграл. Если бы они сыграли вничью или выиграли, конечно, таких слов он бы не сказал.

Ну сказал – что здесь такого? Проиграли – всегда на эмоциях так говоришь.

Если бы я был на поле, я бы тоже сказал: «Ну как мы можем играть?»

А если бы выиграли, я бы ушел в раздевалку и сказал: «Как здорово мы сыграли». Здесь два ответа, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший хавбек «Спартака».

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