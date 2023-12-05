Карпин о системе «весна – осень»: «Снегопад мог случиться и 20 ноября. Представьте, что это решающий 30-й тур. Что тогда делать?»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин календарь Футбол

Валерий Карпин объяснил, почему игру «Ростова» с ЦСКА можно было перенести.

– После матчей минувшего тура вновь стала актуальна тема с возвращением к системе «весна – осень». Интересно ваше мнение на эту тему.

– Просто поменять местами круги? Весной провести первый, а осенью второй, включая матчи летом? Нужно говорить о датах проведения турнира, какая будет пауза между чемпионатами и т. д. и т. п. Вопросов и деталей много.

А если уж говорить о вчерашнем матче, то такой снегопад мог случиться и 20 ноября. Или это невозможно? Представьте себе, что в эту дату проводился бы решающий 30-й тур. Что тогда делать?

Поэтому перед тем, как что-то решать, нужно все тщательно взвесить и проанализировать. И еще раз повторяю: 2 и 4 декабря в Москве можно было играть. Я так думаю.

– Аргумент противников переноса матча на один день: в понедельник в Москве морозы должны были окрепнуть. И так по сути и произошло.

– Сегодня в Москве, насколько я знаю, минус 6 градусов. Морозы настолько окрепли, что невозможно было играть? Можно было спокойно перенести матч и провести его в понедельник на нормальном газоне.

У меня вопрос: зачем надо было проводить эту игру в снегопад? Пускай кто-то ответит, приведет мне хоть один аргумент. Зачем?

Возник форс-мажор: как говорят, такого снегопада не было в столице 70 лет. В чем проблема перенести матч из-за форс-мажора? Даже к 20:00 уже не было такого снегопада, – заявил главный тренер «Ростова».

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20 комментариев
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Прав. Фактически из-за пары матчей в аномальные снегопады подняли такой шум. Ну блин, а ливень пойти не может? Или жара под 40 градусов летом где-нибудь в том же Ростове, что обязательно будет при возврате на весна-осень? Тут не угадаешь.
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теоретически могли на час перенести, как раз снегопад почти закончился.
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Потому что это надо организовывать, дууумать. А кто там будет думать? Всем пих и одни дилетанты.
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Ответ Честный контроль
О, блонда в отказ пошел. Как я и говорил, человек никогда не отвечающий за свои слова. А как такой человек называется?
Болельщик ЦСКА?
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Карпин в случае победы Ростова: «Было принято решение играть. Ну и? Мы сыграли и победили»
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зачем надо было проводить эту игру в снегопад? Пускай кто-то ответит, приведет мне хоть один аргумент. Зачем?..
1. Люди на стадион пришли...
2. Телевизионщики понаехали...
3. Матч состоится в любую погоду... для человека поколения Карпина я думал эти слова не пустой звук
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И где он не прав?
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Ответ Тыр Пырыч
Все успехи советского и российского футбола были при весна-осень. Мсье дюк хватит вылизывать уефа задницу
Ну там и матчи переносили для этого. ЦСКА,помню, спокойно готовился конкретно к Кубку УЕФА, матчи ЧР переносились.
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Ответ Честный контроль
О, блонда в отказ пошел. Как я и говорил, человек никогда не отвечающий за свои слова. А как такой человек называется?
за какие слова он не ответил?
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Ответ Shuller18
Прав. Фактически из-за пары матчей в аномальные снегопады подняли такой шум. Ну блин, а ливень пойти не может? Или жара под 40 градусов летом где-нибудь в том же Ростове, что обязательно будет при возврате на весна-осень? Тут не угадаешь.
Ну можно перенести тур, на счет жары можно ночью игру провести, что было уже в том же Ростове и Краснодаре. Ключевой плюс это наверно что нет мороза и колхозного поля, хотя поля еще более менее в данный момент
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Ответ Shuller18
Прав. Фактически из-за пары матчей в аномальные снегопады подняли такой шум. Ну блин, а ливень пойти не может? Или жара под 40 градусов летом где-нибудь в том же Ростове, что обязательно будет при возврате на весна-осень? Тут не угадаешь.
почему тогда норвежцы, шведы и финны играют весна осень? глупее нас?
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