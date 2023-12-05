Карпин о системе «весна – осень»: «Снегопад мог случиться и 20 ноября. Представьте, что это решающий 30-й тур. Что тогда делать?»

Валерий Карпин объяснил, почему игру «Ростова» с ЦСКА можно было перенести.

– После матчей минувшего тура вновь стала актуальна тема с возвращением к системе «весна – осень». Интересно ваше мнение на эту тему.

– Просто поменять местами круги? Весной провести первый, а осенью второй, включая матчи летом? Нужно говорить о датах проведения турнира, какая будет пауза между чемпионатами и т. д. и т. п. Вопросов и деталей много.

А если уж говорить о вчерашнем матче, то такой снегопад мог случиться и 20 ноября. Или это невозможно? Представьте себе, что в эту дату проводился бы решающий 30-й тур. Что тогда делать?

Поэтому перед тем, как что-то решать, нужно все тщательно взвесить и проанализировать. И еще раз повторяю: 2 и 4 декабря в Москве можно было играть. Я так думаю.

– Аргумент противников переноса матча на один день: в понедельник в Москве морозы должны были окрепнуть. И так по сути и произошло.

– Сегодня в Москве, насколько я знаю, минус 6 градусов. Морозы настолько окрепли, что невозможно было играть? Можно было спокойно перенести матч и провести его в понедельник на нормальном газоне.

У меня вопрос: зачем надо было проводить эту игру в снегопад? Пускай кто-то ответит, приведет мне хоть один аргумент. Зачем?

Возник форс-мажор: как говорят, такого снегопада не было в столице 70 лет. В чем проблема перенести матч из-за форс-мажора? Даже к 20:00 уже не было такого снегопада, – заявил главный тренер « ».

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