Карпин о КДК и словах про «дебила»: «Пускай другие оправдываются. Трактор чуть не задавил Мелехина, люди по полю с лопатами бегают, когда мяч в игре – это смешно, стыдно»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин КДК РФС ВЭБ Арена Матч ТВ Данил Глебов Виктор Мелехин Рафаэль Шафеев Футбол

Валерий Карпин не намерен оправдываться за слова про «дебила» после матча с ЦСКА.

«Ростов» уступил ЦСКА (0:2) в выездном матче 17-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада. Сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев, в то время как РПЛ была готова перенести игру на понедельник.

После матча Карпин в эфире «Матч ТВ» резко раскритиковал решение провести матч, несмотря на ухудшение погодных условий: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

Сообщалось, что Карпину может грозить до 4 матчей дисквалификации. Главный тренер «Ростова» приглашен на ближайшее заседание КДК РФС. Он сказал: «За что меня дисквалифицировать. Кого я оскорбил?»

– Не знаю, кому мои слова были адресованы, потому что я не знаю, кто принимал решение играть матч. Говорят, что решение принимал арбитр? На заборе тоже много что написано. А на самом деле, я не знаю, кто принимал это решение.

Глебову смысл врать? Когда на поле он спросил [у арбитра], кто принял такое решение, арбитр ответил, что это не он.

– Жалеете о сказанных словах?

– Нет. А что я такого сказал‑то? Кого конкретно я оскорбил? Если бы я сказал, что судья такой‑то и такой‑то – да. Но я сказал: «Кто принимал это решение…» Я считаю, что мои слова ненаказуемы.

– Что скажете на КДК в свое оправдание?

– Я уже все сказал, оправдываются пускай другие люди. Если едет по полю трактор и чуть не задавил Мелехина. Если люди по полю с лопатами бегают, когда мяч в игре находится. Вот эти люди пускай оправдываются. Но это смешно, стыдно, – сказал Карпин.

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16 комментариев
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Наш эротическмй сайт оккупировали какие-то фрики. У одного снег, у другого слепая зона, третий пророчит футбольных гениев в россии. Что там у Алвеса, я вас спрашиваю?
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Вот игроку Ростсельмаша трактора бояться.
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Трактор напугал Мелешеньку за привоз с Нижним.
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трактор чуть не задавил Мелехина...
так вот почему Мелёхин так на Давилу окрысился...
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Такое впечатление, что у Карпина это первый случай, когда матч проводился во время снегопада.
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Ответ Алешка Терминатор
Трактор напугал Мелешеньку за привоз с Нижним.
Трактор вообще неплох. Особенно в КХЛ. :)
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Русский футбол он такой. Снег и мороз в наличии, не хватает медведей и водки.
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Наверное трактор так напугал Мелёхина, что тот от страху мячом в Давилу с метра зарядил?
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Ответ Usuahhshsbsb Bbsshshhs
честно говоря в шоке,как токсичного еще не выперли из Сборной и Ростова.Это днище полное конечно.Ну из Сборной данного клоуна еще давно уволить надо было. Вообщем Карпин прав в том,что дилетанты работают,такого бездаря держать на зарплате тренера сборной.....ужас
да он уже в конец страх потерял, весной матом начнёт всех посылать. тренер сборной это лицо, и это позорище. а те кто его здесь оправдывает, черви.
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