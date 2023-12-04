Валерий Карпин не намерен оправдываться за слова про «дебила» после матча с ЦСКА.

«Ростов» уступил (0:2) в выездном матче 17-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада. Сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев, в то время как была готова перенести игру на понедельник.

После матча Карпин в эфире « » резко раскритиковал решение провести матч, несмотря на ухудшение погодных условий: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

Сообщалось, что может грозить до 4 матчей дисквалификации. Главный тренер « » приглашен на ближайшее заседание КДК РФС. Он сказал: «За что меня дисквалифицировать. Кого я оскорбил?»

– Не знаю, кому мои слова были адресованы, потому что я не знаю, кто принимал решение играть матч. Говорят, что решение принимал арбитр? На заборе тоже много что написано. А на самом деле, я не знаю, кто принимал это решение.

Глебову смысл врать? Когда на поле он спросил [у арбитра], кто принял такое решение, арбитр ответил, что это не он.

– Жалеете о сказанных словах?

– Нет. А что я такого сказал‑то? Кого конкретно я оскорбил? Если бы я сказал, что судья такой‑то и такой‑то – да. Но я сказал: «Кто принимал это решение…» Я считаю, что мои слова ненаказуемы.

– Что скажете на КДК в свое оправдание?

– Я уже все сказал, оправдываются пускай другие люди. Если едет по полю трактор и чуть не задавил Мелехина. Если люди по полю с лопатами бегают, когда мяч в игре находится. Вот эти люди пускай оправдываются. Но это смешно, стыдно, – сказал Карпин.

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