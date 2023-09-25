КДК рассмотрит выход Дзюбы из технической зоны в матче с «Зенитом». Стычку игроков – нет
КДК РФС рассмотрит поведение Артема Дзюбы в матче «Локомотива» с «Зенитом» (2:1).
«Пока сформирована повестка по Премьер‑лиге без учета последнего матча тура.
По матчу «Спартака» и «Динамо» будет рассмотрено скандирование ненормативной лексики болельщиками «красно‑белых».
В матче «Зенита» и «Локомотива» будет рассмотрен выход за пределы технической зоны с выходом на поле со стороны Дзюбы и старшего тренера «Локомотива» Левина.
В той стычке каждый получил по заслугам. Кто‑то – желтую карточку, кто‑то – вторую желтую и красную. Отдельно рассматриваться этот эпизод не будет
По матчу «Ростова» и ЦСКА будет рассматриваться выход за пределы технической зоны без выхода на поле Карпина», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
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