КДК рассмотрит выход Дзюбы из технической зоны в матче с «Зенитом». Стычку игроков – нет

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Динамо Москва КДК РФС Артур Григорьянц Матч ТВ Футбол

КДК РФС рассмотрит поведение Артема Дзюбы в матче «Локомотива» с «Зенитом» (2:1).

«Пока сформирована повестка по Премьер‑лиге без учета последнего матча тура.

По матчу «Спартака» и «Динамо» будет рассмотрено скандирование ненормативной лексики болельщиками «красно‑белых».

В матче «Зенита» и «Локомотива» будет рассмотрен выход за пределы технической зоны с выходом на поле со стороны Дзюбы и старшего тренера «Локомотива» Левина.

В той стычке каждый получил по заслугам. Кто‑то – желтую карточку, кто‑то – вторую желтую и красную. Отдельно рассматриваться этот эпизод не будет

По матчу «Ростова» и ЦСКА будет рассматриваться выход за пределы технической зоны без выхода на поле Карпина», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

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30 комментариев

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Aleksey Yashin
Еще хотелось бы знать с какой скоростью Дзюба покинул пределы технической зоны. Понятно, что до Фернандеса ему далеко, но всё же
+23
0
+23
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Лев Бабенко
Ответ Ветер
Дальновидное КДК. Зачинщик потасовки Вендел, может спать спокойно.
Эм, вы поведение Тикнизяна за скобками оставили?
+26
-8
+18
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Pitts
Откуда ненормативная лексика на трибунах? Фануйди же решил все вопросы. Женщины, дети и ранимые мужчины защищены от мата, разве нет?
+16
-1
+15
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инок
Нашему КДК лишь бы бабло с команд сшибать...
+10
-2
+8
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lovkac
Рассмотрите судейство Москалева. Угловые проспал, штрафные в метре от себя не видит. Судил откровенно слабо
+8
-1
+7
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Ветер
Дальновидное КДК. Зачинщик потасовки Вендел, может спать спокойно.
Тикнизян начал, не гони.
+6
-2
+4
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Алексей Ненахов
Так и запишем , драться можно , оскорблять нельзя
+3
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Николай Максаков
Ответ Ветер
Дальновидное КДК. Зачинщик потасовки Вендел, может спать спокойно.
Какой зачинщик?видишь только то что хочешь!?
+5
-2
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Groznyi2024
Ответ Ветер
Дальновидное КДК. Зачинщик потасовки Вендел, может спать спокойно.
Можно повтор, где он собирается что-то с Ненаховым сделать?
+5
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Ашыпка
/По матчу «Спартака» и «Динамо» будет рассмотрено скандирование ненормативной лексики болельщиками «красно‑белых»/ Нам же обещали, что в эпоху фан-уйди такое станет невозможно.
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Lol Ko
Ответ Pitts
Откуда ненормативная лексика на трибунах? Фануйди же решил все вопросы. Женщины, дети и ранимые мужчины защищены от мата, разве нет?
Борьба в самом разгаре!
+1
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Мукунку хороший
Целая комиссия..б###ь работает.. заседания..голосования.. дармоеды!
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justburn
Ответ Aleksey Yashin
Еще хотелось бы знать с какой скоростью Дзюба покинул пределы технической зоны. Понятно, что до Фернандеса ему далеко, но всё же
Он уже на поле выходил, когда его остановил тренер
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Пользователь Huawei
Что же тогда после избиения играков Зенита в кубке 6 матчей даёте? Не последовательность какая-то в ваших решениях господа.
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Сергей Жарковский
Надеюсь за пределами технической зоны он никому телефон в одно место не засунул.
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Андрей Королёв
Рассмотрят видео
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Максим Русаков
Опять будут смотреть видео с Дзюбой?)
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Stas Politik
Стычку рассматривать не будут, т.к Москалёва вряд-ли отмазать тогда получится. А КДК-то любит каждый тур это делать, и много.
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jqzn88xn6n
Комитет по этике вообще будет работать? Отстают от коллег! Все на ЛВС держится)
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Ветер
Дальновидное КДК. Зачинщик потасовки Вендел, может спать спокойно.
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