КДК рассмотрит выход Дзюбы из технической зоны в матче с «Зенитом». Стычку игроков – нет

КДК РФС рассмотрит поведение Артема Дзюбы в матче «Локомотива» с «Зенитом» (2:1).

«Пока сформирована повестка по Премьер‑лиге без учета последнего матча тура.

По матчу « » и « » будет рассмотрено скандирование ненормативной лексики болельщиками «красно‑белых».

В матче « » и « » будет рассмотрен выход за пределы технической зоны с выходом на поле со стороны Дзюбы и старшего тренера «Локомотива» Левина.

В той стычке каждый получил по заслугам. Кто‑то – желтую карточку, кто‑то – вторую желтую и красную. Отдельно рассматриваться этот эпизод не будет

По матчу «Ростова» и будет рассматриваться выход за пределы технической зоны без выхода на поле Карпина», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS