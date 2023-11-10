Карпин оштрафован на 30 тысяч рублей по итогам матча с «Оренбургом». Это его 8-е нарушение в сезоне РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин наказан по итогам игры с «Оренбургом» (1:1).

Штраф также получил возглавляющий « » Давид Деограсия.

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«По итогам матча «Оренбург» – «Ростов» мы рассматривали выход за пределы технической зоны главного тренера хозяев , за третье нарушение в сезоне он получил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Главный тренер «Ростова» за восьмое нарушение в сезоне оштрафован также на 30 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

После 14 туров « » занимает в Мир 11-е место, «Оренбург» – 13-е.

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