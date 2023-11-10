Карпин оштрафован на 30 тысяч рублей по итогам матча с «Оренбургом». Это его 8-е нарушение в сезоне РПЛ
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин наказан по итогам игры с «Оренбургом» (1:1).
Штраф также получил возглавляющий «Оренбург» Давид Деограсия.
Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«По итогам матча «Оренбург» – «Ростов» мы рассматривали выход за пределы технической зоны главного тренера хозяев Давида Деограсии, за третье нарушение в сезоне он получил штраф в размере 30 тысяч рублей.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин за восьмое нарушение в сезоне оштрафован также на 30 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.
После 14 туров «Ростов» занимает в Мир РПЛ 11-е место, «Оренбург» – 13-е.
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