Лапочкин считает, что Беришу должны были удалить в матче со «Спартаком»: «Он двумя ногами прыгает, это агрессия в отношении Абаскаля»

Сергей Лапочкин прокомментировал стычку Бернарда Бериши с Гильермо Абаскалем.

На 34-й минуте матча между « » и « » (2:1) отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с . Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.

«Таких случаев у меня не было. По мне, надо было показывать две красные карточки. В Абаскаля вселился борец, он решил применить борцовский прием. Понятно, что его спровоцировали, это была агрессия со стороны Бериши, он летит и двумя ногами прыгает. По мне, это агрессивное поведение, попытка удара. Это агрессия в отношении Абаскаля.

Почему ему показали желтую? У меня вопрос к резервному арбитру, почему они расценили это как неспортивное поведение. В эту ситуацию обязана была вмешиваться система ВАР, у них есть все камеры. Ребята не разобрались.

Может быть, у них были какие‑то ракурсы, и они видят расстояние. Мы по этой записи видим, что Бериша пролетел в сантиметрах, возможно, у ВАР была камера, где искажается [расстояние], поэтому приняли такое решение», – сказал бывший арбитр.

Как же глупо Абаскаль повелся на провокацию Бериши

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!