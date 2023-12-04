Лапочкин считает, что Беришу должны были удалить в матче со «Спартаком»: «Он двумя ногами прыгает, это агрессия в отношении Абаскаля»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Сергей Лапочкин видеоповторы Бернард Бериша Матч ТВ Евгений Кукуляк Гильермо Абаскаль Футбол

Сергей Лапочкин прокомментировал стычку Бернарда Бериши с Гильермо Абаскалем.

На 34-й минуте матча между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.

«Таких случаев у меня не было. По мне, надо было показывать две красные карточки. В Абаскаля вселился борец, он решил применить борцовский прием. Понятно, что его спровоцировали, это была агрессия со стороны Бериши, он летит и двумя ногами прыгает. По мне, это агрессивное поведение, попытка удара. Это агрессия в отношении Абаскаля.

Почему ему показали желтую? У меня вопрос к резервному арбитру, почему они расценили это как неспортивное поведение. В эту ситуацию обязана была вмешиваться система ВАР, у них есть все камеры. Ребята не разобрались.

Может быть, у них были какие‑то ракурсы, и они видят расстояние. Мы по этой записи видим, что Бериша пролетел в сантиметрах, возможно, у ВАР была камера, где искажается [расстояние], поэтому приняли такое решение», – сказал бывший арбитр.

Как же глупо Абаскаль повелся на провокацию Бериши

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9 комментариев
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Ответ Дурачок
Тогда Пиняеву, по логике, за его прыжок в колено Клаудиньо, полагается 3 красных карточки и лишить мороженого на год.
Так Лапочкин сегодня сказал после матча, что Пиняев заслуживал удаления за этот фол.
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Ну по факту за прыжок двумя ногами в человека, даже пусть и немного в сторону нужно давать удаление.
Это как если в хоккее чел на тебя клюшкой замахнется, а затем в последний момент ее остановит. Провокация явная.
Другое дело, что тогда бы наверняка бойня началась, т.к уже бородачи подбежали. Судья видимо очканул из-за этого, и всего лишь желтую выписал.
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Совершенно не понимаю тех, кто против тренера Спартака в этой ситуации.
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Интересно, что даже повтора не показали прыжка)
Показали лишь толчок абаскаля))
Им все сходит с рук, и я не только про футбол…
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Бериша грязный провокатор, в этом спору нет, но как тут удаление аргументировать то? И за меньшие провокации в футболе не удаляют, а так по сути любое празднование у трибуны соперника или перед футболистами соперника/главным тренером можно карать удалением как неспортивное поведение.
Ещё раз для тех кто не умеет читать, а таких тут много. Его быдло-поведение не оправдываю, но это всё в рамках дозволенного, из-за этого футболисты и борзеют. Просто не стоило удалять Абаскаля, дать по желтой каждому и всё.
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Ответ LaffyTaffy
Ну по факту за прыжок двумя ногами в человека, даже пусть и немного в сторону нужно давать удаление. Это как если в хоккее чел на тебя клюшкой замахнется, а затем в последний момент ее остановит. Провокация явная. Другое дело, что тогда бы наверняка бойня началась, т.к уже бородачи подбежали. Судья видимо очканул из-за этого, и всего лишь желтую выписал.
Судья просто хотел уехать оттуда обратно домой, а не задерживаться для профидактических бесед
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