«Абаскаль правильно отреагировал на Беришу, надо было еще сильнее зафигачить! Хлусевичу нужно было поймать Бернарда с мячом и с двух ног вынести за рекламные щиты». Быстров о конфликте

Владимир Быстров считает, что игроки «Спартака» зря не отомстили Бернарду Берише.

«Знаете, что самое смешное? Абаскаль правильно отреагировал на поведение , надо было его еще сильнее зафигачить!

Посмотрите на игроков « ». Почему я говорю, что у них нет команды? Потому что после этого эпизода Хлусевич пошел толкаться, а нужно было в следующем эпизоде поймать Беришу с мячом и с двух ног вынести куда‑то за рекламные щиты, чтобы он ушел с поля через пять минут. Это всегда работало! Когда у тебя команда, ты бьешься друг за друга.

Если бы против моего тренера так сделали, я бы искал его в каждом эпизоде, чтобы ценой желтой карточки снести его. Такого футболиста в «Спартаке» не нашлось, это стало ключевым в поражении команды», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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