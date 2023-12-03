«Абаскаль правильно отреагировал на Беришу, надо было еще сильнее зафигачить! Хлусевичу нужно было поймать Бернарда с мячом и с двух ног вынести за рекламные щиты». Быстров о конфликте
Владимир Быстров считает, что игроки «Спартака» зря не отомстили Бернарду Берише.
«Знаете, что самое смешное? Абаскаль правильно отреагировал на поведение Бериши, надо было его еще сильнее зафигачить!
Посмотрите на игроков «Спартака». Почему я говорю, что у них нет команды? Потому что после этого эпизода Хлусевич пошел толкаться, а нужно было в следующем эпизоде поймать Беришу с мячом и с двух ног вынести куда‑то за рекламные щиты, чтобы он ушел с поля через пять минут. Это всегда работало! Когда у тебя команда, ты бьешься друг за друга.
Если бы против моего тренера так сделали, я бы искал его в каждом эпизоде, чтобы ценой желтой карточки снести его. Такого футболиста в «Спартаке» не нашлось, это стало ключевым в поражении команды», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
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Он что в объятия должен был принимать, когда этот прыгнул в на территорию команды соперника?!
Гилермо еще сдержано себя повел!
Всем пофигу, они уже в отпуске себя ощущают(((
И почему вар не включается, с голом вроде офсайд, Берише за такой прыжок 100% красная.
Такое чувство, что в Грозном вар отключается, а судьи боятся чего-то или кого-то.
Горлукович за такое просто бы покалечил.
Деда по этому и боялись, и уважали.
Мог ноги нахрен оторвать и выкинуть.
Нет в Спартаке команды. Плюшевые все.
А сейчас это косовское ***но ходит и рассказывает, что он вообще белый и пушистый. А Абаскаль - его провоцировал.
Нет у нас мужиков в команде......
https://www.rbc.ru/politics/02/12/2023/656afb609a79475ce3b387a8
https://www.youtube.com/watch?v=9JdTF93LxZY