«Абаскаль правильно отреагировал на Беришу, надо было еще сильнее зафигачить! Хлусевичу нужно было поймать Бернарда с мячом и с двух ног вынести за рекламные щиты». Быстров о конфликте

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия Ахмат Бернард Бериша Матч ТВ Даниил Хлусевич Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров считает, что игроки «Спартака» зря не отомстили Бернарду Берише.

«Знаете, что самое смешное? Абаскаль правильно отреагировал на поведение Бериши, надо было его еще сильнее зафигачить!

Посмотрите на игроков «Спартака». Почему я говорю, что у них нет команды? Потому что после этого эпизода Хлусевич пошел толкаться, а нужно было в следующем эпизоде поймать Беришу с мячом и с двух ног вынести куда‑то за рекламные щиты, чтобы он ушел с поля через пять минут. Это всегда работало! Когда у тебя команда, ты бьешься друг за друга.

Если бы против моего тренера так сделали, я бы искал его в каждом эпизоде, чтобы ценой желтой карточки снести его. Такого футболиста в «Спартаке» не нашлось, это стало ключевым в поражении команды», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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34 комментария
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Вот редко когда, но тут с Володькой согласен.
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ты бы такой дерзкий был возле одного клуба, когда тебе лещей выдавали
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Ну только удаления игрока не хватало )
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Ответ Evgeny Trifonov
ты бы такой дерзкий был возле одного клуба, когда тебе лещей выдавали
там тренера не обижали.просто унизили Володьку.за такое не бьются
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Про команду в точку. Никто не бьётся, все просто жирненький контракт кушают. Цель у игроков не биться за Спартак и команду, а попасть в Спартак на жирный контракт и жизнь уже устроена. Абаскаль может и не очень тренер, но игроки Спартака не вызывают уважение, бьются буквально несколько игроков, за остальных стыдно. Можно проиграть по игре, а можно как Спартак в этом чемпионата - потому что нет желания, это хуже всего
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Вот дурачок-то, забыл как сам Адвоката провоцировал и на трибуны пальчики показывал.
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Иногда думаю, что институт тафгаев был бы полезен не только в хоккее
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А ведь Вовка прав, хоть я и не кровожадный)))
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Да! Все правильно сделал Гилермо!
Он что в объятия должен был принимать, когда этот прыгнул в на территорию команды соперника?!
Гилермо еще сдержано себя повел!
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Ответ Алексей Ненахов
Закрылись все клубы в Питере после нового закона
тебе виднее, сходить теперь некуда?
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Ответ Evgeny Trifonov
ты бы такой дерзкий был возле одного клуба, когда тебе лещей выдавали
Закрылись все клубы в Питере после нового закона
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Володька молодец, надо было, он и дыру в сетке завязал😀
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Вот что точно, так это то, что команда не бьётся.
Всем пофигу, они уже в отпуске себя ощущают(((
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В первые соглашусь с Быстровым.
И почему вар не включается, с голом вроде офсайд, Берише за такой прыжок 100% красная.
Такое чувство, что в Грозном вар отключается, а судьи боятся чего-то или кого-то.
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Володька,лучший! Впервые на моей памяти говорит правильные вещи. У красно-белых не оказалось своего Гаврилова на поле. Ну и нет яиц у команды,к сожалению.
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Володя прав.
Горлукович за такое просто бы покалечил.
Деда по этому и боялись, и уважали.
Мог ноги нахрен оторвать и выкинуть.

Нет в Спартаке команды. Плюшевые все.

А сейчас это косовское ***но ходит и рассказывает, что он вообще белый и пушистый. А Абаскаль - его провоцировал.

Нет у нас мужиков в команде......
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Ответ .ru
похоже у Володьки мания величия... Горлуковичем себя возомнил
Володя на поле бился всегда. В отличие от многих "мальчиков"
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Это который закрыли недавно? https://www.rbc.ru/politics/02/12/2023/656afb609a79475ce3b387a8
Про этот читал
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Ответ Evgeny Trifonov
ты бы такой дерзкий был возле одного клуба, когда тебе лещей выдавали
Это который закрыли недавно?
https://www.rbc.ru/politics/02/12/2023/656afb609a79475ce3b387a8
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Ответ Evgeny Trifonov
тебе виднее, сходить теперь некуда?
Я далеко от Питера в отличии от вас
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Ответ .ru
похоже у Володьки мания величия... Горлуковичем себя возомнил
Почему Горлуковичем???? А Новиков,Бубнов,да сколько было ребят ——- они от хамства лечили и весьма эффективно….
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Трудно не согласиться
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Быстров: "Если бы "Спартак" остался вдесятером, он спас бы матч".
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"Если бы против моего тренера так сделали,.."

https://www.youtube.com/watch?v=9JdTF93LxZY
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так понимаю Вовка имел ввиду не стык на красную, типа "мужик", а жёсткий приём как в хоккей силовой. Так для этого и ребят в команде нужно держать правильных, а не истеричек. Последний такой в Спартаке был Ковач. Ещё раньше - Ковтун. Про Горлуковича молчу. Требовать с нынешних футболистов и тренеров такой игры не получится. Тут только Валера Климов поможет)
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Протест на КК от лица команды надо подвать и письмо в КДК на беришу, чтобы дисквалифицировали на несколько матчей!
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А он ведь прав !!!!!
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В общем итог слов болоди Быстрова ,никто не бьётся за ромбик ..а иниересно за кого в своей карьере он бился больше:за Спартак или Зенит? кого он ушатывал больше?
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Если бы вместо Абаскаля тренером был Володька, то футбольный матч плавно перетек бы в UFC
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