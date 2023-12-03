Мостовой про конфликт Абаскаля с Беришей: «Лишний раз убеждаюсь, что человек не из футбола. Бернард радуется голу, а то, что сделал Гильермо, непозволительно»

Александр Мостовой высказался о конфликте Гильермо Абаскаля и Бернарда Бериши.

«Лишний раз убеждаюсь, что Абаскаль – человек не из футбола. Бериша бежит радуется, выражает эмоции от гола. То, что сделал Абаскаль, – это непозволительно.

Похожая ситуация, когда судьи решают, назначить пенальти или нет. Ясно, что ошибаются все, и мы, футболисты, можем ошибиться в каком-то решении. Где-то ногу поставил умышленно, где-то неумышленно.

С другой стороны, фактор эмоций можно применить и к Абаскалю. Если у понятно, что за эмоции, радость от забитого гола, то с мы привыкли, что он постоянно бегает, прыгает и напоминает , который тоже бегал, прыгал.

А что им делать? Это мы с пяти лет занимались усердно футболом, а они-то этого не делали, поэтому они сейчас в 30 с лишним лет прыгают.

А за такие деньги что не прыгать, бегать, толкаться? Он знает, что такого шанса, как в « », у него больше никогда не появится, поэтому выжимает все», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

«Абаскаль правильно отреагировал на Беришу, надо было еще сильнее зафигачить! Хлусевичу нужно было поймать Бернарда с мячом и с двух ног вынести за рекламные щиты». Быстров о конфликте

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