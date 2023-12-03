Мостовой про конфликт Абаскаля с Беришей: «Лишний раз убеждаюсь, что человек не из футбола. Бернард радуется голу, а то, что сделал Гильермо, непозволительно»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Ахмат Бернард Бериша Доменико Тедеско Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался о конфликте Гильермо Абаскаля и Бернарда Бериши.

«Лишний раз убеждаюсь, что Абаскаль – человек не из футбола. Бериша бежит радуется, выражает эмоции от гола. То, что сделал Абаскаль, – это непозволительно.

Похожая ситуация, когда судьи решают, назначить пенальти или нет. Ясно, что ошибаются все, и мы, футболисты, можем ошибиться в каком-то решении. Где-то ногу поставил умышленно, где-то неумышленно.

С другой стороны, фактор эмоций можно применить и к Абаскалю. Если у Бериши понятно, что за эмоции, радость от забитого гола, то с Абаскалем мы привыкли, что он постоянно бегает, прыгает и напоминает Тедеско, который тоже бегал, прыгал.

А что им делать? Это мы с пяти лет занимались усердно футболом, а они-то этого не делали, поэтому они сейчас в 30 с лишним лет прыгают.

А за такие деньги что не прыгать, бегать, толкаться? Он знает, что такого шанса, как в «Спартаке», у него больше никогда не появится, поэтому выжимает все», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

«Абаскаль правильно отреагировал на Беришу, надо было еще сильнее зафигачить! Хлусевичу нужно было поймать Бернарда с мячом и с двух ног вынести за рекламные щиты». Быстров о конфликте

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39 комментариев
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тедеско то сб.бельгию тренерует,а что делает Саша?!учит поинт..и то не получается
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У мостового столько желочи, что он ей захлебнётся скоро
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это уже диагноз
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Ну что ж, тогда ждём такое празднование в Фифе24.
"Крутое празднование"
+14
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Напомню, что Мостовой воспитанник ЦСКА, если что.
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В очередной раз убеждаюсь, что Мостовой - 🤡
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Уже и судьи не имеют право пенальти ставить оказывается
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самый гнилой человек в российском футболе это Мостовой
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В любой змее на Земле меньше яда, чем в Мостовом
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Неудивительно, что Мостовой холостяк, ни одна баба не выдержит такого бубнящего, желчного зануду
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Если бы так спартаковец прыгнул двумя ногами к тренеру чая - его бы всем стадионом там закопали за полминуты.
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Даже не знаю, что хуже: Мостовой, который несет такой бред или журналисты, которые продолжают звонить ему и спрашивать мнение
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От гнилого Мостового иного и не ожидал
Пробежали б так не перед Гильермо, а другим тренером, он бы другое заливал
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Ответ mad butcher
Напомню, что Мостовой воспитанник ЦСКА, если что.
а родом из Ленинградской области
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Раздражать уже этот мост начал честно говоря
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Если футболист то тупой-почему то так часто бывает это и про Мстового и про Беришу.
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Ну Тедди едет на Евро. Мостовой в это время от рюмки не отходит, вот и разница.
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Идёшь по улице перед твоим лицом кулаком машут , будешь защищаться или получать по лицу? Какая будет реакция?
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В тебя Саня никто так никогда не прыгнет))) По понятным причинам))
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вот пусть Мостовой и потренерует Спартак Москва , посмотрим чего у него получится.
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хочу посмотреть, как кто-нибудь в студии в него с двух ног влетит, тоже все порадуются
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Этот и сам прыгнет двумя ногами на Абаскаля при встрече
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Да дайте уже кто-нибудь ему какую-нибудь команду потренировать,хотя бы Газмяс,чтобы он показал всем как надо,может быть после того как его оттуда уволят через две недели с ужасом,он перестанет эту чушь нести!)
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Ответ mad butcher
Напомню, что Мостовой воспитанник ЦСКА, если что.
а еще уроженец Ленинградской области
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Санёк не заставил себя долго ждать.
Как Дональд Трамп после очередного косяка Байдена.
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Верните Кавазашвили!!
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Ответ Сергей Анисимов
Ну что ж, тогда ждём такое празднование в Фифе24. "Крутое празднование"
Уже давно есть
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если бы вместо Абаскаля стоял Мостовой, то он бы сказал: "что этот ноунейм себе позволяет? проехался перед великим тренером, который 100 лет в футболе"
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Ответ Alex mahoun
Раздражать уже этот мост начал честно говоря
только сейчас? )))
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Ответ Беременный малыш
В очередной раз убеждаюсь, что Мостовой - 🤡
до этого оставались сомнения?
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Ответ Evgeny Trifonov
а родом из Ленинградской области
а душой сибиряк
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Ответ Evgeny Trifonov
а родом из Ленинградской области
двойной зашквар с его стороны...
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Мы , как пользователи Спортса, сами виноваты, что журналисты постоянно звонят этому неадеквату за набросами и тем самым позволяют ему оставаться в инфополе : не писать комментарии под новостями с ним и через полгода-год его появление здесь сведётся к минимуму, но это я замечтался
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Наградить Мостового надо медалькой
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Одни адидасы...
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точно, мы ж совсем царя забыли спросить
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Интересное празднование с подкатом под главного
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в том то и дело ,что наши футболисты все с 5 лет в футболе ,а так ничего выграть и не могут.
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