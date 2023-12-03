Федун о поражении «Спартака»: «Понравились только пледы от Louis Vuitton на «Ахмат Арене». Все остальное очень грустно»
Леонид Федун не впечатлен игрой «Спартака» против «Ахмата» (1:2).
«В этой игре мне понравились только пледы от Louis Vuitton, которые таскают на «Ахмат Арене». Все остальное очень грустно.
Это, пожалуй, без комментариев», – сказал бывший президент «Спартака».
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Кадыров: "Это Аллах послал тому городу где живёт самый орденоносный сын великого деда и не менее великого отца" ))) хотя нет,он так не скажет...там ДОН через слово звучать будет )))