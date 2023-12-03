Федун о поражении «Спартака»: «Понравились только пледы от Louis Vuitton на «Ахмат Арене». Все остальное очень грустно»

Леонид Федун не впечатлен игрой «Спартака» против «Ахмата» (1:2).

«В этой игре мне понравились только пледы от Louis Vuitton, которые таскают на «Ахмат Арене». Все остальное очень грустно.

Это, пожалуй, без комментариев», – сказал бывший президент « ».

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