Федун о поражении «Спартака»: «Понравились только пледы от Louis Vuitton на «Ахмат Арене». Все остальное очень грустно»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Ахмат Ахмат-Арена стиль Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Федун не впечатлен игрой «Спартака» против «Ахмата» (1:2).

«В этой игре мне понравились только пледы от Louis Vuitton, которые таскают на «Ахмат Арене». Все остальное очень грустно.

Это, пожалуй, без комментариев», – сказал бывший президент «Спартака».

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8 комментариев
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Пледы культовые, уже лет десять в трансляции мелькают😅
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Так это подделка
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Если быть точнее, пледы Louis Vuitton его супруге понравились.
+3
-1
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Ответ Заборостроитель
Пледы культовые, уже лет десять в трансляции мелькают😅
Урунов бы кайфанул 😁
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пледы продажные козлы вы
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Федун: "В этой игре мне понравились только пледы от Louis Vuitton, которые таскают на «Ахмат Арене"
Кадыров: "Это Аллах послал тому городу где живёт самый орденоносный сын великого деда и не менее великого отца" ))) хотя нет,он так не скажет...там ДОН через слово звучать будет )))
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