Быстров об иностранцах в России: «Задача – быстро и четко обанкротить клуб и свалить. Им можно говорить все что угодно, а мы сидим и хаваем»

Владимир Быстров раскритиковал иностранцев в чемпионате России.

«Почему иностранцам можно говорить все что угодно? Абаскаль приходит и говорит: «Желтая карточка повлияла на все». А мы сидим и хаваем. Если бы русский тренер пришел и сказал такое, то ему…

Вот « », например, ошибся. Привел иностранца ( – Sports.ru), который потом даже «Манчестер Юнайтед» развалил. Люди что сделали? Спокойненько закончили и уехали. Никакого шума.

Задача – не выстроить какую‑то систему, а быстро и четко обанкротить этот клуб и свалить», – сказал бывший игрок « » и « » в ток‑шоу «Центральный круг» на телеканале «Матч! Премьер».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!