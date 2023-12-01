Быстров об иностранцах в России: «Задача – быстро и четко обанкротить клуб и свалить. Им можно говорить все что угодно, а мы сидим и хаваем»

Теги Спартак Локомотив Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Ральф Рангник Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров раскритиковал иностранцев в чемпионате России.

«Почему иностранцам можно говорить все что угодно? Абаскаль приходит и говорит: «Желтая карточка повлияла на все». А мы сидим и хаваем. Если бы русский тренер пришел и сказал такое, то ему…

Вот «Локомотив», например, ошибся. Привел иностранца (Ральфа Рангника – Sports.ru), который потом даже «Манчестер Юнайтед» развалил. Люди что сделали? Спокойненько закончили и уехали. Никакого шума.

Задача – не выстроить какую‑то систему, а быстро и четко обанкротить этот клуб и свалить», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Быстров в ток‑шоу «Центральный круг» на телеканале «Матч! Премьер».

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29 комментариев
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Ответ Дядя ТУРА
твердо и четко сказал все по повестке дня. ненавидеть иностранцев сейчас самый тренд
Не думаю, что дело в повестке. Он всегда был одноклеточным быдлом сам по себе.
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твердо и четко сказал все по повестке дня. ненавидеть иностранцев сейчас самый тренд
+25
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Ну да, Газзаев же у нас немец…
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Локомотив вроде никто не банкротил, живет и здравствует.
А вот Тосно, Алания, Мордовия и прочие, их иностранцы обанкротили?)
Какой же ты, Володька, дурaчок все таки
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Ответ Nick Tsvirinko
Ну да, Газзаев же у нас немец…
После прочтения комментария перед глазами почему-то встала немецкая овчарка.
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Володьке тоже можно говорить, что угодно, а нам этот бред потом читать.
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Вопрос к тем, кто берет персонажей типа Рангника на работу. С них и надо в первую очередь спрашивать.
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Вечер пятницы даёт о себе знать
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А когда сам получал в разы больше, чем стоит его игра не волновался за казенные деньги...((
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Дайте Быстрову газпромом поуправлять - я думаю он за неделю весь газ страны спустит.
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Ответ Дядя ТУРА
твердо и четко сказал все по повестке дня. ненавидеть иностранцев сейчас самый тренд
Меньше иностранцев - меньше конкурентов, глядишь и Вову тренером возьмут
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Дайте своим быстро и четко обанкротить!
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Еще какое-то ток-шоу есть, оказывается, на МатчТВ, не только "Есть тема". Наверняка, такое же д****о.
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Ответ Дядя ТУРА
твердо и четко сказал все по повестке дня. ненавидеть иностранцев сейчас самый тренд
А за что любит людей, которые нас считают за аборигенов и туземцев? Как будто в отношение таких людей как Цорн, Рангник, Гиздоль Володька неправ
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Быстрый, давай лучше про Семеновичей)
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Это правда, светлоликие эуропейцы никогда нас за людей не считали. Вспоминаем, где придумали идеологию нацизма, и делаем выводы
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Некоторые иностранцы становятся роднее доморощенных, другие просто приезжают лутать бабки,все как и везде.
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Ответ Nick Tsvirinko
Ну да, Газзаев же у нас немец…
Ему можно, он умеет красиво вопросы Царю задавать, похожие на кавказские тосты
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Кто то ещё слушает эту некчемность
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где-то лижет свои яйки один довольный пёс отечественной породы
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А о Зените не хочешь сказать или там другое?
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Пипл хавает ©
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Был у человека шанс на то, что столичная атмосфера сделает из колхозника интеллигентного человека. Но нет, не сдюжил Володька, вернулся к провинциальным корням.
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Опять "Рататуй" вылез со своей желчью
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Володя наваливает.
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Какой быстрый и четкий Володька!
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