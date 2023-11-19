Владимир Быстров: «Некоторые футболисты сейчас относятся к сборной России как к дворовой команде. Кто плохо играет в товарищеских матчах – больше не должен вызываться»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Футбол

Владимир Быстров раскритиковал некоторых игроков за отношение к сборной России.

«Обязаны ли обыграть Кубу? Раньше, чтобы приехать в сборную, нужно было выдержать огромную конкуренцию. Сейчас некоторые футболисты относятся к сборной России так, будто это дворовая команда. Нужно побеждать, доказывать.

Кто плохо играет в товарищеских матчах, больше не должен вызываться – вот и все. Будет ли позором не выиграть? Если им будет не стыдно не обыгрывать такую команду, то это их проблемы», – сказал экс-футболист сборной России.

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19 комментариев

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Михаил1970
Они относятся к играм за сборную, примерно как сам Быстров к своей деятельности футбольным экспертом.
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Любезный Коссутий
так она сейчас и есть дворовая команда - смысл их игр примерно, как во дворе.
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seppblatter@mail.ru
Ответ Любезный Коссутий
так она сейчас и есть дворовая команда - смысл их игр примерно, как во дворе.
Во дворе больше смысла. Выиграл, ты крутой во дворе. А сборная выиграет у Кубы, но крутой от этого не станет)
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Фут.Боль
Ответ seppblatter@mail.ru
Во дворе больше смысла. Выиграл, ты крутой во дворе. А сборная выиграет у Кубы, но крутой от этого не станет)
Может мы просто не знаем правил этого турнира, не думали об этом? Обыграли Кубу, открылись карточки с другими доступными сборными для товарняков.
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catcher69
ну вот и "великие" игроки подключились, спинозы русского футбола...
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.ru
да что там некоторые футболисты... некоторый тренер так же относится
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rusichi
Такие умные вещи говорит, этот Быстров))
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a2wai
Некоторые эксперты Матч ТВ сейчас относятся к своей работе на ТВ как к пришел-посидел-ушел. Кто плохо работает в студии - больше не должен приглашаться.

Как, например, Володька))
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Семён Жуйло
Если так делать, через три игры вызывать будет некого.
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Владимир Молявин
Назови фамилии. Глядишь Карпин прислушается.
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Dinamik1
Молодец Володька!Как закончил футбольную карьеру таким правильным стал хоть на божничку вешай
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AVKU
Лозунгами заговорил. Ни один тренер не будет вызывать игрока, который плохо играет.
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Фут.Боль
Ответ a2wai
Некоторые эксперты Матч ТВ сейчас относятся к своей работе на ТВ как к пришел-посидел-ушел. Кто плохо работает в студии - больше не должен приглашаться. Как, например, Володька))
Володька на Матч ТВ отжигает. Без него совсем скукота была бы.
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Леонид Матросов
Ответ Семён Жуйло
Если так делать, через три игры вызывать будет некого.
А с кем интересно играть следующие. три игры?
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