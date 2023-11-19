Владимир Быстров: «Некоторые футболисты сейчас относятся к сборной России как к дворовой команде. Кто плохо играет в товарищеских матчах – больше не должен вызываться»

Владимир Быстров раскритиковал некоторых игроков за отношение к сборной России.

«Обязаны ли обыграть Кубу? Раньше, чтобы приехать в сборную, нужно было выдержать огромную конкуренцию. Сейчас некоторые футболисты относятся к сборной России так, будто это дворовая команда. Нужно побеждать, доказывать.

Кто плохо играет в товарищеских матчах, больше не должен вызываться – вот и все. Будет ли позором не выиграть? Если им будет не стыдно не обыгрывать такую команду, то это их проблемы», – сказал экс-футболист сборной России.

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