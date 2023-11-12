Быстров о Кривцове в матче с «Зенитом»: «Идиот, пытаться устоять, когда тебя сбивает Сергеев – глупость. Напихал бы ему – это пенальти, 3 очка поехали бы в Краснодар»
Владимир Быстров раскритиковал игру Никиты Кривцова в матче с «Зенитом».
«Краснодар» и «Зенит» сыграли вничью (1:1) в матче 15-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге.
В 1-м тайме форвард «Зенита» Иван Сергеев поборолся в штрафной площади с хавбеком гостей Никитой Кривцовым, но тот удержался на ногах.
– Центральный матч чемпионата. Кривцов не упал в штрафной, когда его сбивал Сергеев.
– Идиот!
– Почему?
– Ну потому что! В таком матче, когда против тебя неаккуратно играет Сергеев, нападающий сбивает тебя, а ты пытаешься устоять… Ну это глупость, скорее всего.
– Почему он пытался устоять, по-твоему?
– Потому что он устоял. Я бы упал сразу. Это стопроцентный пенальти. Вот и все. И три очка поехали бы в Краснодар.
– Хорошо. Но почему он устоял, по-твоему, если пенальти – это так круто и можно было выходить вперед?
– Ну я же сказал. Это необъяснимо.
– Что бы ты ему в раздевалке сказал?
– Напихал бы ему.
– Как бы это звучало?
– С матом это звучало бы точно.
– То есть надо было падать?
– Естественно. Там другого варианта не было, – сказал бывший игрок «Зенита и «Краснодара» в интервью Тимуру Журавелю.
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Перед его выступлением показывали повтор, там не было контакта у Сергеева и футболиста Краснодара.
В раздевалке ему самому напихали бы запросто.
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