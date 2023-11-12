Быстров о Кривцове в матче с «Зенитом»: «Идиот, пытаться устоять, когда тебя сбивает Сергеев – глупость. Напихал бы ему – это пенальти, 3 очка поехали бы в Краснодар»

Теги Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Краснодар Тимур Журавель Иван Сергеев Никита Кривцов контент Футбол

Владимир Быстров раскритиковал игру Никиты Кривцова в матче с «Зенитом».

«Краснодар» и «Зенит» сыграли вничью (1:1) в матче 15-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге.

В 1-м тайме форвард «Зенита» Иван Сергеев поборолся в штрафной площади с хавбеком гостей Никитой Кривцовым, но тот удержался на ногах.

– Центральный матч чемпионата. Кривцов не упал в штрафной, когда его сбивал Сергеев.

– Идиот!

– Почему?

– Ну потому что! В таком матче, когда против тебя неаккуратно играет Сергеев, нападающий сбивает тебя, а ты пытаешься устоять… Ну это глупость, скорее всего.

– Почему он пытался устоять, по-твоему?

– Потому что он устоял. Я бы упал сразу. Это стопроцентный пенальти. Вот и все. И три очка поехали бы в Краснодар.

– Хорошо. Но почему он устоял, по-твоему, если пенальти – это так круто и можно было выходить вперед?

– Ну я же сказал. Это необъяснимо.

– Что бы ты ему в раздевалке сказал?

– Напихал бы ему.

– Как бы это звучало?

– С матом это звучало бы точно.

– То есть надо было падать?

– Естественно. Там другого варианта не было, – сказал бывший игрок «Зенита и «Краснодара» в интервью Тимуру Журавелю.

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21 комментарий

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Элдор ШоуУродов
Почитаешь такие вот рассуждения и невольно задумаешься: а кто тут, собственно, ещё идиот?
Точно боец Кривцов, а не Ыксперт Володька?
+62
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Andrey Saint-P
Просто не все футболисты плаксивые симулянты и падают от любого дуновения ветра, как это делал Володька в свое время. Кривцову - респект!
+30
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Алексей Иванов
этим "экспертам" не угодишь. симулируешь - плохо, борешься до конца и не падаешь тоже плохо
+9
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Дмитрий9779
Молодец Кривцов,поступил по спортивному.
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Никул
Да надо было падать, конечно. Это не была бы симуляция. Был бы типичный вар пенальти. Похвала в коментах спортса не стоит ничего, а потенциальные три очка могут стоить титула. Если Краснодар не выиграет титул те же юзеры спортса будут писать про вечных, бесхребетных лузерах из Краснодара и никто не вспомнит про то что Кривцов устоял. Надо было падать
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Кто составил коспекты Лобановского?
У лужского интеллектуала все как обычно.
Перед его выступлением показывали повтор, там не было контакта у Сергеева и футболиста Краснодара.
+10
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counsel
Ответ Дмитрий Максимов
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Алло, это Володька, вы там в Краснодаре падения тренируете?
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counsel
Ответ Элдор ШоуУродов
Почитаешь такие вот рассуждения и невольно задумаешься: а кто тут, собственно, ещё идиот? Точно боец Кривцов, а не Ыксперт Володька?
Быстров по карьере пока больше боец, чем Кривцов. Просто Быстров - искренний парень с пробелами в образовании, чем радостно пользуются журналисты ...
+12
-7
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An Kr
Это не пенальти, Сергеев ногу уже поставил и Кривцов сам её зацепил. Такие не ставятся уже давно.
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Зелёный гопник
Кривцову пора взять курсы у Соболева😅
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balander09
вспоминается Азар, его упорно лупили по ногам, а падал когда совсем уже грубо играли
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Алексей Юрьевич
Алло, это Володка, давно тебя не слышно, скучали
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Doctor_Livsi
Ответ Зелёный гопник
Кривцову пора взять курсы у Соболева😅
Главное, разъяснить чтобы не нырял во время исполнения пенальти
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Orgazmatron IGO
Вот же крыса какая. Кажется, он ненавидит вообще всех.
В раздевалке ему самому напихали бы запросто.
Привык падать пьяным в гей клубах, теперь ему нравятся лежащие на траве зайчики.
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Дмитрий Максимов
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градус ненависти
уроки фейр плей от предателя и гея
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Артём Кочешев
интересно, почему когда Володька получил по лицу на Думской он не упал?
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Benjamin
А я согласен с Володькой, нужно падать в таких ситуациях, ведь главное результат
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Machine Head
Просто Кривцов настоящий спортсмен! Такие люди есть в любом виде спорта. И мне всегда очень грустно и смешно , когда в хоккее падают от легкого прикосновения и гримасничают, как в балете. Настоящих бойцов все меньше, а дельфинов все больше.
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