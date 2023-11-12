Быстров о Кривцове в матче с «Зенитом»: «Идиот, пытаться устоять, когда тебя сбивает Сергеев – глупость. Напихал бы ему – это пенальти, 3 очка поехали бы в Краснодар»

Владимир Быстров раскритиковал игру Никиты Кривцова в матче с «Зенитом».

«Краснодар» и «Зенит» сыграли вничью (1:1) в матче 15-го тура Мир в Санкт-Петербурге.

В 1-м тайме форвард « » поборолся в штрафной площади с хавбеком гостей , но тот удержался на ногах.

– Центральный матч чемпионата. Кривцов не упал в штрафной, когда его сбивал Сергеев.

– Идиот!

– Почему?

– Ну потому что! В таком матче, когда против тебя неаккуратно играет Сергеев, нападающий сбивает тебя, а ты пытаешься устоять… Ну это глупость, скорее всего.

– Почему он пытался устоять, по-твоему?

– Потому что он устоял. Я бы упал сразу. Это стопроцентный пенальти. Вот и все. И три очка поехали бы в Краснодар.

– Хорошо. Но почему он устоял, по-твоему, если пенальти – это так круто и можно было выходить вперед?

– Ну я же сказал. Это необъяснимо.

– Что бы ты ему в раздевалке сказал?

– Напихал бы ему.

– Как бы это звучало?

– С матом это звучало бы точно.

– То есть надо было падать?

– Естественно. Там другого варианта не было, – сказал бывший игрок «Зенита и « » в интервью Тимуру Журавелю.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?