Быстров о Миранчуке в «Аталанте»: «Нужно не семечки на скамейке щелкать, а ехать в Россию и выбрать клуб, где он будет играть»

Теги Владимир Быстров Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Алексей Миранчук Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров считает, что Алексею Миранчуку необходимо вернуться в чемпионат России.

В минувшие выходные Миранчук впервые с начала сезона вышел в стартовом составе «Аталанты». Российский полузащитник провел на поле все 90 минут матча с «Удинезе» (1:1).

«Впервые за долгое время тренер наконец‑то доверил ему место в основном составе. Плюс матч складывался неудачно, они проигрывали практически на протяжении всего матча, и тренер провел все замены, но Миранчука оставил на поле. Значит, его игра устраивала главного тренера.

Не знаю, как дальше у Миранчука будет складываться, но, на мой взгляд, ему нужно ехать в чемпионат России – выбирать клуб, где он будет играть и получать удовольствие от футбола, а не сидеть на скамейке и щелкать семечки», – сказал экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Ефимов
Если Быстров говорит, что нужно вернуться, значит верным решением будет остаться в Европе.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TaR
Ответ Сергей Ефимов
Если Быстров говорит, что нужно вернуться, значит верным решением будет остаться в Европе.
«Спасибо, Володька, ваше мнение очень важно для нас. До свидания, Володька!»
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fauver
Господи. Вот этот фрукт, лучше бы помолчал. Точнее, семечки свои кушал.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
В РПЛ Лёха может и в 35 лет вернуться. А пока есть возможности зацепиться за рубежом, надо пробовать. В России он и так стал чемпионом, и даже не с Зенитом. К чему ещё стремиться?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus-light
К чему эта логика? На РПЛ футбольный мир не заканчивается, уровень лиги непонятен. Ради денег можно и через 2-3 года приехать, ничего не изменится
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий