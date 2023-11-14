Быстров о Миранчуке в «Аталанте»: «Нужно не семечки на скамейке щелкать, а ехать в Россию и выбрать клуб, где он будет играть»
Владимир Быстров считает, что Алексею Миранчуку необходимо вернуться в чемпионат России.
В минувшие выходные Миранчук впервые с начала сезона вышел в стартовом составе «Аталанты». Российский полузащитник провел на поле все 90 минут матча с «Удинезе» (1:1).
«Впервые за долгое время тренер наконец‑то доверил ему место в основном составе. Плюс матч складывался неудачно, они проигрывали практически на протяжении всего матча, и тренер провел все замены, но Миранчука оставил на поле. Значит, его игра устраивала главного тренера.
Не знаю, как дальше у Миранчука будет складываться, но, на мой взгляд, ему нужно ехать в чемпионат России – выбирать клуб, где он будет играть и получать удовольствие от футбола, а не сидеть на скамейке и щелкать семечки», – сказал экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака».
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