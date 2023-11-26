Быстров об игре «Спартака» с «Балтикой» в снегопад: «После такого дебилизма обсуждать футбол не надо. Ответственных должны были уволить на следующий день»
Владимир Быстров недоволен организацией игры «Балтика» – «Спартак» в снегопад.
– Смотрели матч «Краснодара»?
– Не смотрел. Так и напишите. После матча «Балтика» – «Спартак» выключил телевизор.
– Что думаете о раскладе в турнирной таблице?
– Не знаю расклада. После «Балтика» – «Спартак» я выключил телевизор.
Я не видел мяча и не видел «Спартак» на поле. Это просто ненормально! Те люди, которые отвечали за происходящее, должны были быть уволены на следующий день с официальными заявлениями.
Но я этого не увидел. Поэтому дальше футбол обсуждать не надо после такого дебилизма, – сказал бывший полузащитник красно-белых.
«Спартак» был невидимкой под снегопадом в Калининграде. Объясняем, почему форму и мяч не сменили
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
44 комментария