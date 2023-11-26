Быстров об игре «Спартака» с «Балтикой» в снегопад: «После такого дебилизма обсуждать футбол не надо. Ответственных должны были уволить на следующий день»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Балтика Чемпионат.com Футбол

Владимир Быстров недоволен организацией игры «Балтика» – «Спартак» в снегопад.

– Смотрели матч «Краснодара»?

– Не смотрел. Так и напишите. После матча «Балтика» – «Спартак» выключил телевизор.

– Что думаете о раскладе в турнирной таблице?

– Не знаю расклада. После «Балтика» – «Спартак» я выключил телевизор.

Я не видел мяча и не видел «Спартак» на поле. Это просто ненормально! Те люди, которые отвечали за происходящее, должны были быть уволены на следующий день с официальными заявлениями.

Но я этого не увидел. Поэтому дальше футбол обсуждать не надо после такого дебилизма, – сказал бывший полузащитник красно-белых.

«Спартак» был невидимкой под снегопадом в Калининграде. Объясняем, почему форму и мяч не сменили

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44 комментария

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Спасибо Деду за Победу!
кто у нас за природные явления отвечает? расстрелять на х
+46
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NIK7478
Не знаю, как насчет формы, но вот тот факт, что не могли играть полностью оранжевым мячом из-за отсутствия такового у поставщика - это прокол РФС! Они что, не знали, что придется играть и на снегу тоже?! Знали, поэтому могли мячи с такой расцветкой заказать!
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Тёма Тёма
Первый раз согласен с ним. Куда мир катится...😂😂😂
+17
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+14
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Peter Parker
В том то и дело, что ответственных лиц нет, только безответственные.
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должны организаторы понести ответственность за весь этот бардак...
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соч 71
А Володьку поставить ответственным за уборку снега на стадионах, Вылитый Шарикоа
+10
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+3
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Pertinax Gandi
Володька перестал смотреть футбол. Алё, черти, вы что натворили?
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Andrew Chepaylo
Ответ Lavochkin12
бога нет
В Ницце же играет
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Приорат70
Если Володька сдержит слово и замолчит, субботние страдания в Янтарном крае того стоили
+4
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Ринат Якупов
Интересно, а если бы выиграла Балтика? Тоже бы сказали, обе команды были в равных условиях? Вспомнился матч Спартака в Воронеже. И погода.
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Lavochkin12
Ответ Yujanin
разве Краснодар сразу после Балтики играл?)))
Володька после "Балтики" смотрел просто
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Lavochkin12
Ответ Andrew Chepaylo
В Ницце же играет
я всегда готов признать поражение, когда переигран
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Владимир Пичушкин
Надо оштрафовать рфс, как они команды штрафуют. А бабки раздать командам
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Lavochkin12
Ответ Андрей Баженов
У Володьки притензии к Богу???
бога нет
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Алексей Полиенков
Ответ Спасибо Деду за Победу!
кто у нас за природные явления отвечает? расстрелять на х
Причём тут погодные явления? Оправдываете тупых чинушей, для которых неожиданностью стал снег в конце НОЯБРЯ??? Не в первый раз такое происходит, а меры по прежнему не приняты. Каждую зиму одно и то же...
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Lavochkin12
Ответ Магомед Саид Амирханов
И в чём он не прав?
в самом факте своего рождения
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Денис Бояров
Ответ Дмитрий Словохотов
Здесь даже не ответственность РФС. А просто организатор этого матча в Калининграде, побоялся взять ответственность на себя. Тупо, в срочном порядке организовав хотя бы замену мячей. Не понимаю, чем он рисковал? Если только, что проявил инициативу в угоду всех тех, кто смотрел этот матч…
Ну это сложно было сделать, снегопад начался за 20 минут до начала игры, на разминке газон был абсолютно зеленым
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Дмитрий Словохотов
Ответ Денис Бояров
Ну это сложно было сделать, снегопад начался за 20 минут до начала игры, на разминке газон был абсолютно зеленым
Это можно было сделать во время матча. Но повторюсь- кто-то побоялся взять на себя ответственность…
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Спасибо Деду за Победу!
Ответ Дядя ТУРА
это все проклятый запад
дудя пересмотрел что ли?
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Алексей Полиенков
Ответ Тыр Пырыч
Какой красный мячик??? В России Н Е Л Ь З Я играть зимой. Для кого они играют??? Для болельщиков??? ПУСТЫЕ СТАДИОНЫ
И не для болельщиков, и не для телезрителей.
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leonow9977@gmail.com
Ответ Yujanin
разве Краснодар сразу после Балтики играл?)))
😂
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Алексей Полиенков
Ответ Balt
Чё накинулся... Кого уволить? Непонятно. В день матча поле зелёное, за 20 минут до начала, поле зелёное, а потом как посыпало на 2 часа без перерыва... После матча как отрезало - снега не сыпало в таких количествах. Так что, тут как бы, только если наперёд думать, но это так у нас в чемпионате, в стране, не принято. Вживую мяч кстати было видно. Видео из трансляции в "максимальном" качестве да, трэш. А нефиг было делать матчем тура и на 18-45 ставить. Какой матч тура? ЦСКА-Динамо матч тура, его и на вечер позже. А играли бы у нас в 16-00 то сыграли бы в нормальный футбол без снега. )
Ну наверное тех из рфс и рпл, для кого снег зимой это неожиданность и кто не удосужился красные, жёлтые или оранжевые мячи закупить.
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Владимир
Че за ответ из 90-х "так и напишите"??? По-мнению Хавчика журналист еще в конце должен был добавить "(смеется)"?
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Гладиатор911
Это не футбол-а издевательство.
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Болат Козыбаев
Так их Володька,так их,растудыть ….
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ablexs
зато в протокол написали ,,небесного с дождём,,
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Блиняш
Володька - эксперт.
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Balt
Чё накинулся... Кого уволить? Непонятно. В день матча поле зелёное, за 20 минут до начала, поле зелёное, а потом как посыпало на 2 часа без перерыва... После матча как отрезало - снега не сыпало в таких количествах. Так что, тут как бы, только если наперёд думать, но это так у нас в чемпионате, в стране, не принято. Вживую мяч кстати было видно. Видео из трансляции в "максимальном" качестве да, трэш. А нефиг было делать матчем тура и на 18-45 ставить. Какой матч тура? ЦСКА-Динамо матч тура, его и на вечер позже. А играли бы у нас в 16-00 то сыграли бы в нормальный футбол без снега. )
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sabur
Ну и зря выключил. По тнт до часу шла битва экстросексов.
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mitos
Володя стал нытиком?
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d.xoxlov
Опасный тип: как что не по-Володькиному – уволить к собачьим чертям.
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Martin Naceri
Алкаш снова варежку раскрыл
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Yujanin
разве Краснодар сразу после Балтики играл?)))
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Троллейбус
"аллё, Господь Бог? это Володька!"
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