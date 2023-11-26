Быстров об игре «Спартака» с «Балтикой» в снегопад: «После такого дебилизма обсуждать футбол не надо. Ответственных должны были уволить на следующий день»

Владимир Быстров недоволен организацией игры «Балтика» – «Спартак» в снегопад.

– Смотрели матч «Краснодара»?

– Не смотрел. Так и напишите. После матча « » – «Спартак» выключил телевизор.

– Что думаете о раскладе в турнирной таблице?

– Не знаю расклада. После «Балтика» – «Спартак» я выключил телевизор.

Я не видел мяча и не видел «Спартак» на поле. Это просто ненормально! Те люди, которые отвечали за происходящее, должны были быть уволены на следующий день с официальными заявлениями.

Но я этого не увидел. Поэтому дальше футбол обсуждать не надо после такого дебилизма, – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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