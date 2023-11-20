Быстров о 8:0 с Кубой: «Суперматч, сборная показала, как надо выходить каждый раз. Не в Турции нужно играть, а в наших регионах, где болельщики поддерживают»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров доволен игрой сборной России в матче с Кубой.

Сборная России выиграла со счетом 8:0, одержав крупнейшую победу под руководством Валерия Карпина.

«Мне было интересно, суперматч. Это был отличный матч со всех сторон. Все разговоры про то, что товарищеские матчи не важны и на них сложно настраиваться, – бред. Сегодня сборная показала, как надо выходить на каждый матч.

Не надо сравнивать наше поколение и это поколение. Сейчас происходит то, что происходит. Куба не слабее или сильнее Кении, а абсолютно одинаковые команды. Но, к сожалению, с Кенией не смогли продемонстрировать то, что смогли сегодня. Не надо играть где‑то в Турции, на территориях отеля, нужно играть в наших регионах, где команду болельщики поддерживают», – сказал экс-полузащитник сборной России.

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6 комментариев

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Space666
Было бы ещё что играть кроме товарняков
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T622222
Кения сильнее и Куба это больше бокс, чем футбол
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Максим Столбов
А вот и великий эксперт Володька подъехал.
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Ковид 07.10.52
Суперматч...больше и говорить нечего....такого счастья я давно не испытывал от футбола.
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Rahmanberdi
Суперматч🔥🔥🔥
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Kit244098
Как мало нужно дураку для изменения своих фундаментальных установок. Отличный экземпляр для манипуляций)) Зы. А Мостовой там еще ничего не говорил?))
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