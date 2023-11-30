«Родриго с Месси сопоставим в ощущении легкости от игры. Винисиус ближе к Роналду – ставка на мышцы. А у Беллингема есть и те, и другие качества». Уткин об игроках «Реала»
Василий Уткин сравнил молодых игроков «Реала» с Лео Месси и Криштиану Роналду.
«На прошлой неделе мы обсуждали словесную стычку великого Лионеля Месси с молодым щеглом из сборной Бразилии Родриго. Я посмотрел на игру Родриго в частности против «Кадиса».
Разумеется, я не стану сравнивать Родриго и Месси – это игроки совершенно разного порядка. У Родриго, может быть, будут бомбардирские рекорды, но играть как Месси он не будет никогда.
Но если вычленить только одну составляющую игры, причем довольно субъективную, ощущение легкости, которое оставляет игра того или иного футболиста, – вот в этом, знаете ли, Родриго весьма с Месси сопоставим. На его игру смотреть радостно – это и есть то, что называется Jogo Bonito («Красивая игра» – Sports.ru).
Кстати, у Винисиуса ставка, конечно же, на мышцы, на рывок, на некоторый даже надрыв – в этом отношении его восприятие, наверное, ближе к Роналду.
А вот в Беллингеме есть и те, и другие качества – и мощь, и то самое ощущение легкости. Игрок нового поколения», – сказал блогер и журналист Уткин.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Уверен, что квартет Тчуамени-Камавинга-Вальверде-Беллингем ещё долгие годы будет фундаментом полузащиты «Мадрида» и будет ковать важнейшие победы в истории клуба!
Но нужно постепенно обновлять и другие проблемные зоны основы
Который думает о клубе и грамотно руководит.
Да и думал, что Oleg пишет, а не Роман
Точно, все ок, сорри))