«Родриго с Месси сопоставим в ощущении легкости от игры. Винисиус ближе к Роналду – ставка на мышцы. А у Беллингема есть и те, и другие качества». Уткин об игроках «Реала»

Теги Василий Уткин Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Бразилии по футболу МЛС Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Винисиус Жуниор Родриго Джуд Беллингем Футбол

Василий Уткин сравнил молодых игроков «Реала» с Лео Месси и Криштиану Роналду.

«На прошлой неделе мы обсуждали словесную стычку великого Лионеля Месси с молодым щеглом из сборной Бразилии Родриго. Я посмотрел на игру Родриго в частности против «Кадиса». 

Разумеется, я не стану сравнивать Родриго и Месси – это игроки совершенно разного порядка. У Родриго, может быть, будут бомбардирские рекорды, но играть как Месси он не будет никогда. 

Но если вычленить только одну составляющую игры, причем довольно субъективную, ощущение легкости, которое оставляет игра того или иного футболиста, – вот в этом, знаете ли, Родриго весьма с Месси сопоставим. На его игру смотреть радостно – это и есть то, что называется Jogo Bonito («Красивая игра» – Sports.ru). 

Кстати, у Винисиуса ставка, конечно же, на мышцы, на рывок, на некоторый даже надрыв – в этом отношении его восприятие, наверное, ближе к Роналду

А вот в Беллингеме есть и те, и другие качества – и мощь, и то самое ощущение легкости. Игрок нового поколения», – сказал блогер и журналист Уткин.

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29 комментариев
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Родриго, Беллингем, Винисиус, Тчуамени, Камавинга, Вальверде – нехило так Реал смену поколений проводит. Плавно, точечно и очень качественно.
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Беллингем - красава! На четвертый гол вчера вырезал шедеврально
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Ответ Никита Аксанов
Родриго, Беллингем, Винисиус, Тчуамени, Камавинга, Вальверде – нехило так Реал смену поколений проводит. Плавно, точечно и очень качественно.
А самое главное практически без потерь!
Уверен, что квартет Тчуамени-Камавинга-Вальверде-Беллингем ещё долгие годы будет фундаментом полузащиты «Мадрида» и будет ковать важнейшие победы в истории клуба!
Но нужно постепенно обновлять и другие проблемные зоны основы
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Кто более менее смотрит на футбол, а не статистику тот понимает что Беллингем бриллиант, я видел его одну из первых игр за сборную и был в огромном впечатление, он мне напомнил в той игре сразу нескольких игроков; Зидана, Анри, Месси и Иньесту, и я был в шоке что такой молодой (ещё не на таком хайпе как после перехода в реал) играет как признанные гении футбола
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Ответ Никита Аксанов
Родриго, Беллингем, Винисиус, Тчуамени, Камавинга, Вальверде – нехило так Реал смену поколений проводит. Плавно, точечно и очень качественно.
Сам фанат Барсы. Но в селекции Реал на высоте!!!
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Ответ Никита Аксанов
Родриго, Беллингем, Винисиус, Тчуамени, Камавинга, Вальверде – нехило так Реал смену поколений проводит. Плавно, точечно и очень качественно.
Да, Реал проводит грамотную политику, думая о будущем. А кто-то ради сиюминутного успеха дёрнул рычаги и понабрал пешеходов с немалой личкой, так ещё и молодых игроков сломал нагрузками
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Ответ King_X
Да тут давно подозрение, что матчи не смотрите вообще)) Родриго третий матч кладет оч красивые голы, какие пенальти вообще))
Я думал ты уловишь аналогию сравнения Родриго с Месси.
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Ответ Дмитрий Нагорный
Кто более менее смотрит на футбол, а не статистику тот понимает что Беллингем бриллиант, я видел его одну из первых игр за сборную и был в огромном впечатление, он мне напомнил в той игре сразу нескольких игроков; Зидана, Анри, Месси и Иньесту, и я был в шоке что такой молодой (ещё не на таком хайпе как после перехода в реал) играет как признанные гении футбола
Я в первый раз увидел Биллингема, когда он 17 летний выходил на замену, и трижды удивился: он не суетился, оказался англичанином, - во, я подумал, у англичан будет очередной мощный полузащитник, но его игра за Реал всех придушила...
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Ответ Leon Petov
Да, Реал проводит грамотную политику, думая о будущем. А кто-то ради сиюминутного успеха дёрнул рычаги и понабрал пешеходов с немалой личкой, так ещё и молодых игроков сломал нагрузками
Потому что Перес лучший президент клуба, либо один из лучших.
Который думает о клубе и грамотно руководит.
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Ответ Роман
Но на всякий случай разъясню. Месси пенальтист. Родриго свои голы с игры забивает. В заголовке сравнили Родриго с Месси. Далее уверен ты уловишь иронию.
Блин, бегло читая ответил, "разве" как "разве что" прочитал
Да и думал, что Oleg пишет, а не Роман
Точно, все ок, сорри))
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Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
скорее футбольный мяч, его же все пинают на поле
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Ответ Роман
Своим могу и три раза объяснить. Это любителям Барселоны не объяснишь. Фанатики из 6 класса не поймут о чем речь.
Фанатики из 6 класса и поймут скорее всего. Шуточки твои как раз примерно на этом уровне
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Ответ OneMind
Насколько острая шутка, что приходится 2 раза объяснять, в чем заключается юмор.
Своим могу и три раза объяснить. Это любителям Барселоны не объяснишь. Фанатики из 6 класса не поймут о чем речь.
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Ответ Роман
Но на всякий случай разъясню. Месси пенальтист. Родриго свои голы с игры забивает. В заголовке сравнили Родриго с Месси. Далее уверен ты уловишь иронию.
Роман, не только.Не умоляй заслуг Месси, у него еще куча ЗМ, титулы закупленные на бабки Негрейро, допинг, восемь лет постоянных унижении в ЛЧ
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Ответ Роман
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Да тут давно подозрение, что матчи не смотрите вообще)) Родриго третий матч кладет оч красивые голы, какие пенальти вообще))
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Ответ Leon Petov
Да, Реал проводит грамотную политику, думая о будущем. А кто-то ради сиюминутного успеха дёрнул рычаги и понабрал пешеходов с немалой личкой, так ещё и молодых игроков сломал нагрузками
Молодой турок не даст соврать
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Ответ ЗлойМайор
9ку только пока не могут найти никак. А именно ее и не хватает на данный момент.
Через сезон-два Холланда может возьмут. Он же вроде как хотел везде поиграть.
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Ответ Никита Аксанов
Родриго, Беллингем, Винисиус, Тчуамени, Камавинга, Вальверде – нехило так Реал смену поколений проводит. Плавно, точечно и очень качественно.
9ку только пока не могут найти никак. А именно ее и не хватает на данный момент.
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Комментарий удален пользователем
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Пожалуй, соглашусь с Уткиным. Но одно дело, когда Родриго в феноменальной форме, а другое - когда он обычный. Ни легкости, ни мысли - обычный пешеход. Но когда он в форме, любо-дорого смотреть. А Вини, как по мне, звезду словил. Если перестанет языком чесать и фанатов провоцировать, из него выйдет большая звезда, на одном уровне с Неймаром лучших лет. Хотя не верится. Джуд еще должен пережить "синдром второго сезона", чтобы рассуждать о нем как о симбиозе Лео и КриРо.
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