«Родриго с Месси сопоставим в ощущении легкости от игры. Винисиус ближе к Роналду – ставка на мышцы. А у Беллингема есть и те, и другие качества». Уткин об игроках «Реала»

Василий Уткин сравнил молодых игроков «Реала» с Лео Месси и Криштиану Роналду.

«На прошлой неделе мы обсуждали словесную стычку великого с молодым щеглом из сборной Бразилии Родриго. Я посмотрел на игру Родриго в частности против «Кадиса».

Разумеется, я не стану сравнивать Родриго и Месси – это игроки совершенно разного порядка. У Родриго, может быть, будут бомбардирские рекорды, но играть как Месси он не будет никогда.

Но если вычленить только одну составляющую игры, причем довольно субъективную, ощущение легкости, которое оставляет игра того или иного футболиста, – вот в этом, знаете ли, Родриго весьма с Месси сопоставим. На его игру смотреть радостно – это и есть то, что называется Jogo Bonito («Красивая игра» – Sports.ru).

Кстати, у ставка, конечно же, на мышцы, на рывок, на некоторый даже надрыв – в этом отношении его восприятие, наверное, ближе к .

А вот в есть и те, и другие качества – и мощь, и то самое ощущение легкости. Игрок нового поколения», – сказал блогер и журналист .

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