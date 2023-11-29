Брат Гарначо – Фердинанду о том, что Месси отписался от игрока «МЮ» из-за Роналду: «Фэйк, он и не был подписан. Хватит сеять ненависть». Рио ответил: «Это был сарказм, дружище»

Брат Алехандро Гарначо развеял слух, запущенный Рио Фердинандом.

Экс-защитник сборной Англии заявлял, что Месси отписался от вингера « » в соцсетях потому, что тот предпочитает .

«Фэйк, никогда не был на него подписан. Хватит выдумывать ерунду, чтобы посеять ненависть. Гарна любит и восхищается ими обоими, а вы все пытаетесь создать соперничество», – написал Роберто Гарначо.

«Это был сарказм, дружище», – ответил .

«Я даже не лично про вас говорю, вы сами сказали, что вам об этом рассказали. Я говорю в целом о людях, которые занимаются подобным», – отметил брат аргентинского футболиста.

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