Брат Гарначо – Фердинанду о том, что Месси отписался от игрока «МЮ» из-за Роналду: «Фэйк, он и не был подписан. Хватит сеять ненависть». Рио ответил: «Это был сарказм, дружище»
Брат Алехандро Гарначо развеял слух, запущенный Рио Фердинандом.
Экс-защитник сборной Англии заявлял, что Месси отписался от вингера «Манчестер Юнайтед» в соцсетях потому, что тот предпочитает Криштиану Роналду.
«Фэйк, Месси никогда не был на него подписан. Хватит выдумывать ерунду, чтобы посеять ненависть. Гарна любит и восхищается ими обоими, а вы все пытаетесь создать соперничество», – написал Роберто Гарначо.
«Это был сарказм, дружище», – ответил Фердинанд.
«Я даже не лично про вас говорю, вы сами сказали, что вам об этом рассказали. Я говорю в целом о людях, которые занимаются подобным», – отметил брат аргентинского футболиста.
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Рио захотел похайпить, но не подумал что его слова могут опровергнуть )
То есть не Рио на сарказм способен, а его ребенок? Или они сделали двойную постиронию и сговорились? Как интересно :)
Вот что позор.
Я такого количества неадекватов из других стран не знаю