Брат Гарначо – Фердинанду о том, что Месси отписался от игрока «МЮ» из-за Роналду: «Фэйк, он и не был подписан. Хватит сеять ненависть». Рио ответил: «Это был сарказм, дружище»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Криштиану Роналду МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Алехандро Гарначо Футбол

Брат Алехандро Гарначо развеял слух, запущенный Рио Фердинандом.

Экс-защитник сборной Англии заявлял, что Месси отписался от вингера «Манчестер Юнайтед» в соцсетях потому, что тот предпочитает Криштиану Роналду.

«Фэйк, Месси никогда не был на него подписан. Хватит выдумывать ерунду, чтобы посеять ненависть. Гарна любит и восхищается ими обоими, а вы все пытаетесь создать соперничество», – написал Роберто Гарначо.

«Это был сарказм, дружище», – ответил Фердинанд.

«Я даже не лично про вас говорю, вы сами сказали, что вам об этом рассказали. Я говорю в целом о людях, которые занимаются подобным», – отметил брат аргентинского футболиста.

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33 комментария

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King_X
Рио облажался)) а сейчас как школьник после неудачной шутки врубил режим "да я рофлил, а тв не понял, лол)))0)"
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Jurgen Klinsmann
рио пукнул в лужу.
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Кирилл
Как же в предыдущей новости поливали Лео за якобы отписку от Гарначо из-за его отношения к Роналду, а тут вон оно что )

Рио захотел похайпить, но не подумал что его слова могут опровергнуть )
+61
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евГений
Ответ Jurgen Klinsmann
рио пукнул в лужу.
Фердинанд давно превратился в клоуна. Говорю как симпатизант МЮ. Он уже больше персофан, а не болельщик
+25
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rigobersong
Все хотят на имени Месси похайпиться:)) Вон про Ротена 15 лет никто не вспоминал, пока он что-то про Месси там не гавкнул:))
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fussballer
Месси отписался от Фердинанда.
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Михо
Это не сарказм. Это глупость
+13
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Фарид Харисов
Ответ King_X
Рио облажался)) а сейчас как школьник после неудачной шутки врубил режим "да я рофлил, а тв не понял, лол)))0)"
Причем ему этот "инсайд" рассказал его сын, по его же словам.

То есть не Рио на сарказм способен, а его ребенок? Или они сделали двойную постиронию и сговорились? Как интересно :)
+10
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Tristan...
Ответ Jurgen Klinsmann
рио пукнул в лужу.
такое свойственно Криштибоям
+13
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James Franc
Рио облажался чего уж там, репутация подмочена и вряд ли кто-то всерьез теперь будет воспринимать его «инсайды».
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El_Ilusionista
какой же фердинанд кл0ун
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Tristan...
ахаха сейчас у Криштибоев где то что то прорвёт
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Men77
интересно, а гельки уже писали под новостью прошлой, что Месси завистник и т.д?
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AnMe
Ладно школьники бы такое пустили в сми, но Рио на уровне школьников…
Вот что позор.
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Arthur Jacob
У английских экс-игроков есть одно общее качество - 90% из них лютые клоуны, конечно за редким исключением.

Я такого количества неадекватов из других стран не знаю
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Философ Востока
Когда понял, что наложил в штаны, но продолжаешь говорить бредятину
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Caterina
Ну и клоун...
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Птюч, Ёж.
какая ересь, дядьки ругаются из за того, что кто то на кого то подписан или не подписан. я так и не понял.
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englishman in new york
Рио как ты низко пал)) флешбэк из 2009 не даёт покоя))
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englishman in new york
Не был подписан... Секта кришнаитов в трансе))
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Роман
Ответ Биограф Венгера
Фердинанд давно был клоуном просто раньше клоунил и наяривал на Месси, у тут тупанул и настроил леммингов против себя
Клубничная братва потешалась, а оказывается от Рио это был пук в лужу, и даже сейчас пытаешься оправдать это)
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stanvixx
Ответ евГений
Фердинанд давно превратился в клоуна. Говорю как симпатизант МЮ. Он уже больше персофан, а не болельщик
Каждый хочет быть Красивым, нужно понять и простить человека )
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Noob Saibot
Ответ AnMe
Ладно школьники бы такое пустили в сми, но Рио на уровне школьников… Вот что позор.
Рио может и на спортс коменты строчит
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Noob Saibot
Ответ fussballer
Месси отписался от Фердинанда.
Так он и подписывался на него😂
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Роман
Ответ Men77
интересно, а гельки уже писали под новостью прошлой, что Месси завистник и т.д?
Да, писали, посмотри) да и сейчас пишут)
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