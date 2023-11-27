Салах хотел бы поиграть с Месси, Роналду или де Брюйне в одной команде

Теги Криштиану Роналду Ливерпуль Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Кевин де Брюйне Мохамед Салах Интер Майами Футбол

Мохамед Салах назвал трех футболистов, с которыми хотел бы поиграть в команде.

«Месси или Роналду, а если выбирать кого-то в АПЛ, то выберу де Брюйне. У него есть видение, уверен, что он сможет найти меня и отдать пас в любом месте.

Я бы назвал Месси, Роналду, а затем Кевина. Отличный игрок, вся команда «Ман Сити» великолепна. Но я просто стараюсь играть в свою игру и не сосредотачиваться ни на ком другом», – сказал вингер «Ливерпуля». 

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

60 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ignazio DE Alter
с Де Брюйне он мог бы сыграть в Челси, но не судьба
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зелёный гопник
Ответ Эрнандес Эрнандес
Месси даже в МЛС не лучший) Даже жена Месси уже не видим в нем бомбардира…😁
Свечку держал ?)
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lovec23
А команда будет называться Неудержимые 4
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Abaturov
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Или получать левые пенки и выигрывать турниры на халяву
+24
-16
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил
Литвинов, Писарский и Баринов
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
romanisti89
Ответ Ignazio DE Alter
с Де Брюйне он мог бы сыграть в Челси, но не судьба
они оба были в Челси в 14 году
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Сильвестров
В Саудовской Аравии все возможно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А.В. Бубнов
Ответ lovec23
А команда будет называться Неудержимые 4
в смысле, старпёры?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
8sq8bzqfby
Ответ Anton Abaturov
конечно, король ЧМ Месси, у него в п.о. одни липовые пенки , два дико трешовых ЗМ ,ЧМ, над которыми только ленивые не идут, и фейковый Кубок мира. А "Король ЛЧ " Роналду прилепились само собой. Люди,занимающиеся футболом, чуть профессиональнее ,чем мы здесь, сравнивая его показания в п.о. с другими невольно пришли к этому выводу. Вот как-то так. Но ты не горюй. Твой Месси тоже имеет вековой рекорд ЛЧ - 2: 8. И его вряд ли кто-то на такой стадии п.о. сможет повторить:)
звание «Роналду король ЛЧ» прикрепилось только у ряда школьников, сидящих в соц сетях. А у профессиональных футболистов и тренеров далеко не всегда Криш является королем ЛЧ. Тот же Бэйл, бывший одноклубник Криша, на интервью говорил что лучший в истории ЛЧ - это Месси. Так что выйди из своей выдуманной реальности и взгляни на мир по-настоящему, чудик😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Anton Abaturov
" Неудачник"? А разве так выглядит неудача? Считаться Королем самого престижного турнира современности, иметь в фанатах всю перспективную футбольную молодежь, которая росла на нем; иметь самые большие контракты и пр. Не, чувак. Это как раз и называется удача. А неудачах это когда у тебя на бумаге вроде 8 ЗМ, но более2/4 из них незаслуженны,; вроде быть чемпионом мира, но выслушивать на поле от молодых игроков: " да все мы знаем,как ты выиграл ЧМ, позорник" и по. Так ючто опять ты в лужу пукнул)
Ну во первых кринж не считается королем лч, никто его таковым не признавал ибо есть в лч более успешные игроки.

Во вторых ты что ли решаешь что липовое а что нет?)))
ЗМ вручается большинством голосов, тоесть большинство решило что один имеет более веские доказательства своему триумфу, чем другой.
За Месси проголосовала вся футбольная Европа, все Чемпионы Мира кроме Франции по понятным причинам.
Бразилия, Германия, Италия, Испания, Уругвай, Англия все эти страны отдали голоса Месси.

Поэтому просто смирись)

Кстати, за Испанию голосовал журналист AS, Мадридист до мозга и костей.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Anton Abaturov
конечно, король ЧМ Месси, у него в п.о. одни липовые пенки , два дико трешовых ЗМ ,ЧМ, над которыми только ленивые не идут, и фейковый Кубок мира. А "Король ЛЧ " Роналду прилепились само собой. Люди,занимающиеся футболом, чуть профессиональнее ,чем мы здесь, сравнивая его показания в п.о. с другими невольно пришли к этому выводу. Вот как-то так. Но ты не горюй. Твой Месси тоже имеет вековой рекорд ЛЧ - 2: 8. И его вряд ли кто-то на такой стадии п.о. сможет повторить:)
К роналду само собой прилепилось " Неудачник".
Я нигде сейчас в мировых сми не вижу что бы его называли королем лч, потому что мир увидел, что Реал без роналду способен брать лч, а роналду без реала потерпел крах.Еще никогда великий игрок не опускался до лиги европы со своим клубом, кроме кринжа.
Вот в этом весь роналду без протекции Реала.
Как следствие его давно никто глобально не упоминает в контексте каких либо королей.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Anton Abaturov
Какая такая правда? И если ее уже говорить то всю. Где Салах мог бы сыграть с Роном или стероидом? В ЛЧ. Ну,ок. Берем пикового Роналду - считай Кубок у тебя в кармане, не зря ведь португальца называют Королем ЛЧ. А что ему бы светило с пиковым Месси ? Очередное 2:8. Так что выбор очевиден: Роналду- КДБ- Салах= убойная сила
А кто роналду называет королем лч, кроме его недалеких персофанов?
Он далеко не самый успешный в ЛЧ.
У Хенто 6 кубков, у Ди Стефано 5 подряд.
Кринж пока что лучший бомбардир этого турнира.
Клозе же никто не зазывает королем ЧМ за то, что он лучший бомбардир турнира.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ Anton Abaturov
Какая такая правда? И если ее уже говорить то всю. Где Салах мог бы сыграть с Роном или стероидом? В ЛЧ. Ну,ок. Берем пикового Роналду - считай Кубок у тебя в кармане, не зря ведь португальца называют Королем ЛЧ. А что ему бы светило с пиковым Месси ? Очередное 2:8. Так что выбор очевиден: Роналду- КДБ- Салах= убойная сила
С Месси Салах бы побеждал в финалах кринжика, как он это делал в 2009, когда окончательно решил вопрос о лучшем, а потом постоянно выбивал 🐓🇵🇹 из ЛЧ, и выносил 5-0:)) Вообщем хозяин Кринжа, кстати ты знал, что у Месси 50 голевых действий в финалах, у Кринжа 24, больше чем в 2 раза:)) Лицо к осмотру!:))
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blooooomka
Зачем ты так? Если с Роналду играл бы , мяча не видел бы вообще , на него вся игра бы шьа6
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ 8sq8bzqfby
звание «Роналду король ЛЧ» прикрепилось только у ряда школьников, сидящих в соц сетях. А у профессиональных футболистов и тренеров далеко не всегда Криш является королем ЛЧ. Тот же Бэйл, бывший одноклубник Криша, на интервью говорил что лучший в истории ЛЧ - это Месси. Так что выйди из своей выдуманной реальности и взгляни на мир по-настоящему, чудик😂
Сдается мне что он все понимает, отсюда и истеричность)
Кумир исторически проиграл, это больно принять, лучше написать что все пенки левые, а когда тебя спрашивают почему левые, то он не в силах доказать и просто уходит от ответа, игнорируя вопрос.
Я же его спросил, мол обоснуй в пределах правил что пенальти левые.
Он не ответил ничего конкретно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Anton Abaturov
А про величайших еще. Про Пеле и Марадону споров нет - они признанные Короли 20 века. Кто, да еще официально, впихнул к ним на пьедестал главного халявщика в истории игры? Ты ври,ври, да берега то всех таки не путай
https://twitter.com/MarinaGoryachk4/status/1726331829282611343?t=K96F_UGRU5EKUjAYFWV3Zw&s=19
Месси величайшим признан ФИФА.
Причем тут я?😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Anton Abaturov
Комментарий удален модератором
Ну давай по правилам расскажи мне что это не пенальти:
1/4 Акунью сбили в штрафной - 100% пенка
1/2 Ливакович лишает преимущества нападающего, не играет в мяч, блокирует игрока, который перекинул мяч себе на ход, тоесть чисто обыграл кипера.
Блокировка в штрафной это всегда пенка, просто железобетонная.
Ну и финал: Дембеле в спину толкает Ди Марию и цепляет за голеностоп.
Пенка 100%.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ansu Fati
Ответ Любезный Коссутий
респект Климову - уже поэтом стал. вот что безответная любовь к Месси делает
Ты смотрю в себя поверил после 3:0 с 19 командой лиги?))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мяти
Уверен, Месси и де Брюйне тоже с удовольствием поиграли бы с Салахом в одной команде. А вот третий, я не уверен что Роналду хотел бы видеть в сврей команде такого высококлассного творца и завершателя в одном лице. Думаю, с помощью своей пиар службы он развернул бы такую компанию по дискредитации и демонизации Мохамеда, что тот не рад был бы игре в одной команде со сладеньким
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
респект Климову - уже поэтом стал.
вот что безответная любовь к Месси делает
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Skotinas
Ответ Эрнандес Эрнандес
Месси даже в МЛС не лучший) Даже жена Месси уже не видим в нем бомбардира…😁
В смысле не видит? Он хет-трик вообще-то намутил. Или это твои личные проблемы?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lirk
Ответ Любезный Коссутий
тогда дуй в Аль-Наср - один из двух дедов там пылит сейчас. во всех смыслах, причем.
Туда и придет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Anton Abaturov
во-первых, и Месси твой не является "величайшим в истории на равные с Пеле и Марадоной", но тебе это не мешает пытаться каждый раз эту шнягу тут втирать ЗМ - это вообще не понятно что,. Отвечу к=просто копипастом с этого сайта. Статья называлась " Золотой мяч умер": Три. От США голосует главред издания SoccerAmerica (слышали о таком?) Пол Кеннеди – согласно его профилю, последние месяцы он писал только про МЛС и североамериканский футбол. По данным сервиса открытой аналитики сайтов SimilarWeb, у SoccerAmerica 85 тысяч визитов в месяц – хотя больше 50 лет истории. Четыре. От России много лет голосует Константин Клещев, безусловно, легенда индустрии и наверняка хороший человек. Но что вы знаете о Клещеве сейчас? Где он работает? Какой последний его текст попадался в ленте?" Короче, ты опять не о чем. Ты почитай что-нибудь. Развивайся.. А пока не трать наше время
Мне тебя жаль парень)
Может возраст у тебя еще такой, что ты претишт всему, что тебе говорят.
Это с годами пройдет.

Но я тебя разочарую, Месси не просто официально величайший от ФИФА , он еще и возглавляет рейтинги всех влиятельных мировых сми.
Топ 3 Месси, Пеле и Марадона - на официальном уровне, на глобальном во всех сми, на фанатском тоже.
Без ЧМ статус величайшего увы невозможен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xxx-xxx
Пусть соберет Дрим - Тим и рубится в приставку !)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
тогда дуй в Аль-Наср - один из двух дедов там пылит сейчас. во всех смыслах, причем.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зелёный гопник
А как-же Зе-болотный ?😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
My Channels To Watch
Я тоже хочу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sintenced
В МанСити уже готовят мешки денег.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lirk
Это крайний сезон Салаха не зря у Ливерпуля так укомплектовано нападение, аль-наср если заплатит будет у него и Мане и Роналдо и Салах, полузащита Талиска, Брозович, отавио, защита Алекс Теллес, ляпорт и оспина на воротах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Abaturov
Ответ Oleg
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marchellinos
Ответ lovec23
А команда будет называться Неудержимые 4
Скорее 5, 4 уже вышли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gudi_goodies
С Брюйне по сути уже играл двусторонки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Anton Abaturov
Комментарий удален модератором
Видно как тебе больно от того, что Месси Чемпион Мира.
По стилю написания прям сквозит болью, обидой, ненавистью😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Anton Abaturov
с какого на фиг сайта? Где там эта надпись сейчас? Один придурок написал придурочное сообщение, которое через 20 минут было удалено, потому что даже в фифа понял насколько это зашкварно. Другие недалеки умом эту глупость перепостили и бегают сейчас с нею.
Это официально от ФИФА, ибо 18.12.2022 это было очевидно для всех.
Другое дело что в порыве эмоций ФИФА этим твиттом нарушила закон о нейтралитете, поэтому твитт был удален.
Тем не менее интернет все заскринил и это стало уже нарицательным.
И самое главное, ФИФА не выдвинула никаких опровержений.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Abaturov
Ответ Oleg
https://www.youtube.com/live/NxjkDoc2B8I?si=jwFnIOy0HKYtEeTN Посмотри хоть человека, который имеет тренерскую лицензию и знает правила. О пенальти на 5:35 минуте. Там Ник, по совместительству фанат Реала, который был в Катаре и видел все с трибун, объясняет недалеким правила, по которым пенальти 100%.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Anton Abaturov
Комментарий удален модератором
https://www.youtube.com/live/NxjkDoc2B8I?si=jwFnIOy0HKYtEeTN
Посмотри хоть человека, который имеет тренерскую лицензию и знает правила.
О пенальти на 5:35 минуте.
Там Ник, по совместительству фанат Реала, который был в Катаре и видел все с трибун, объясняет недалеким правила, по которым пенальти 100%.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Anton Abaturov
знаешь, говорят дурака учить только портить. Тебе и таким как ты уже сотню раз обьясняли почему эти пенальти липовые. Ты эти выдумки про 100% , скопированные у таких же теплых, или горячкиной или Климова втирай. А в реальности там 100 % лишь в том, что это левые пенали, благодаря которым арги стали самыми грязными обладателями кубка. И это уже не изменить. этот позор на века.
Сотню раз кто объяснял? Не было такого, обычно когда фанатов роналду выводишь на разговор о правилах футбола, то там понимания 0 и они тебя добавляют в чс и уходят от обсуждения темы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Anton Abaturov
Комментарий удален модератором
Это скрин с сайта ФИФА, что б ты знала.
У меня в сохраненных, что бы не тратить время на поиски.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Abaturov
Ответ Oleg
https://twitter.com/MarinaGoryachk4/status/1726331829282611343?t=K96F_UGRU5EKUjAYFWV3Zw&s=19 Месси величайшим признан ФИФА. Причем тут я?😂
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Санжар Уразбаев
Если бы Челси их не отпустил то думаю про доминацию Сити никто бы и не знал ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Санжар Уразбаев
Если бы Челси их не отпустил то думаю про доминацию Сити никто бы и не знал ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Abaturov
Ответ Oleg
Все что то пишет, пытаешься кому то, что то доказать, какие то бредовые фантазии транслируешь. Левые пенки, хотя если тебя вывести на разговор по правилам, то ты первая ретируешься, потому что не сможешь доказать что в плей офф хоть одна пенка была левая. Остается только писать дичь. Только вот эта дичь останется на спортс ру, а в истории навсегда Месси ЧЕМПИОН МИРА, обладатель 8 ЗМ. Месси, Пеле и Марадона официально величайшая тройка в истории. И ты уже ничего не изменишь)
А про величайших еще.
Про Пеле и Марадону споров нет - они признанные Короли 20 века.
Кто, да еще официально, впихнул к ним на пьедестал главного халявщика в истории игры? Ты ври,ври, да берега то всех таки не путай
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Abaturov
Ответ Oleg
Все что то пишет, пытаешься кому то, что то доказать, какие то бредовые фантазии транслируешь. Левые пенки, хотя если тебя вывести на разговор по правилам, то ты первая ретируешься, потому что не сможешь доказать что в плей офф хоть одна пенка была левая. Остается только писать дичь. Только вот эта дичь останется на спортс ру, а в истории навсегда Месси ЧЕМПИОН МИРА, обладатель 8 ЗМ. Месси, Пеле и Марадона официально величайшая тройка в истории. И ты уже ничего не изменишь)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SD55
Уважение ему за уважение к клубу за то что остался на сезон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
В Рому вернуться было бы красиво!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Замкнул в пустые
Я хотел бы поиграть с Баджо, Зиданом, Джеррардом и Рональдо бразильцем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий