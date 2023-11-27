Салах хотел бы поиграть с Месси, Роналду или де Брюйне в одной команде
Мохамед Салах назвал трех футболистов, с которыми хотел бы поиграть в команде.
«Месси или Роналду, а если выбирать кого-то в АПЛ, то выберу де Брюйне. У него есть видение, уверен, что он сможет найти меня и отдать пас в любом месте.
Я бы назвал Месси, Роналду, а затем Кевина. Отличный игрок, вся команда «Ман Сити» великолепна. Но я просто стараюсь играть в свою игру и не сосредотачиваться ни на ком другом», – сказал вингер «Ливерпуля».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Во вторых ты что ли решаешь что липовое а что нет?)))
ЗМ вручается большинством голосов, тоесть большинство решило что один имеет более веские доказательства своему триумфу, чем другой.
За Месси проголосовала вся футбольная Европа, все Чемпионы Мира кроме Франции по понятным причинам.
Бразилия, Германия, Италия, Испания, Уругвай, Англия все эти страны отдали голоса Месси.
Поэтому просто смирись)
Кстати, за Испанию голосовал журналист AS, Мадридист до мозга и костей.
Я нигде сейчас в мировых сми не вижу что бы его называли королем лч, потому что мир увидел, что Реал без роналду способен брать лч, а роналду без реала потерпел крах.Еще никогда великий игрок не опускался до лиги европы со своим клубом, кроме кринжа.
Вот в этом весь роналду без протекции Реала.
Как следствие его давно никто глобально не упоминает в контексте каких либо королей.
Он далеко не самый успешный в ЛЧ.
У Хенто 6 кубков, у Ди Стефано 5 подряд.
Кринж пока что лучший бомбардир этого турнира.
Клозе же никто не зазывает королем ЧМ за то, что он лучший бомбардир турнира.
Кумир исторически проиграл, это больно принять, лучше написать что все пенки левые, а когда тебя спрашивают почему левые, то он не в силах доказать и просто уходит от ответа, игнорируя вопрос.
Я же его спросил, мол обоснуй в пределах правил что пенальти левые.
Он не ответил ничего конкретно.
Месси величайшим признан ФИФА.
Причем тут я?😂
1/4 Акунью сбили в штрафной - 100% пенка
1/2 Ливакович лишает преимущества нападающего, не играет в мяч, блокирует игрока, который перекинул мяч себе на ход, тоесть чисто обыграл кипера.
Блокировка в штрафной это всегда пенка, просто железобетонная.
Ну и финал: Дембеле в спину толкает Ди Марию и цепляет за голеностоп.
Пенка 100%.
вот что безответная любовь к Месси делает
Может возраст у тебя еще такой, что ты претишт всему, что тебе говорят.
Это с годами пройдет.
Но я тебя разочарую, Месси не просто официально величайший от ФИФА , он еще и возглавляет рейтинги всех влиятельных мировых сми.
Топ 3 Месси, Пеле и Марадона - на официальном уровне, на глобальном во всех сми, на фанатском тоже.
Без ЧМ статус величайшего увы невозможен.
По стилю написания прям сквозит болью, обидой, ненавистью😂
Другое дело что в порыве эмоций ФИФА этим твиттом нарушила закон о нейтралитете, поэтому твитт был удален.
Тем не менее интернет все заскринил и это стало уже нарицательным.
И самое главное, ФИФА не выдвинула никаких опровержений.
Посмотри хоть человека, который имеет тренерскую лицензию и знает правила.
О пенальти на 5:35 минуте.
Там Ник, по совместительству фанат Реала, который был в Катаре и видел все с трибун, объясняет недалеким правила, по которым пенальти 100%.
У меня в сохраненных, что бы не тратить время на поиски.
Про Пеле и Марадону споров нет - они признанные Короли 20 века.
Кто, да еще официально, впихнул к ним на пьедестал главного халявщика в истории игры? Ты ври,ври, да берега то всех таки не путай