Мохамед Салах назвал трех футболистов, с которыми хотел бы поиграть в команде.

«Месси или Роналду, а если выбирать кого-то в АПЛ, то выберу де Брюйне. У него есть видение, уверен, что он сможет найти меня и отдать пас в любом месте.

Я бы назвал Месси, Роналду, а затем Кевина. Отличный игрок, вся команда «Ман Сити» великолепна. Но я просто стараюсь играть в свою игру и не сосредотачиваться ни на ком другом», – сказал вингер «Ливерпуля».

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