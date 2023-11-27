Геннадий Орлов: «Радует, что в «Спартаке» не пошли на поводу у критиков и оставили Абаскаля. Похоже, Гильермо нащупал игру»

Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Александр Соболев Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Геннадий Орлов рад, что Гильермо Абаскаля оставили во главе «Спартака».

Ранее «Спартак» обыграл «Балтику» на выезде (2:0).

«Соболев однозначно может занести себе в актив матч в Калининграде. Два паса по такой погоде, на таком поле... Показал, что является довольно тонким исполнителем. Но мне кажется, Соболев себя и проявляет лучше в более сложных обстоятельствах. Ему интересно преодолевать и себя, и жизненные условия.

Знаете, в театре режиссер иногда дает артисту роль, которую тот изначально принимает в штыки. Для чего? Чтобы развивать его! Так и здесь. Абаскаль ждет от Соболева не только голов, не только завершения атак, но и умных передач.

И мне кажется, пусть и не сразу, но Александр понял, что ему надо играть на команду, что тренеру в данном случае виднее. И вот вам результат. Две голевые передачи в игре с «Балтикой», сильный кубковый матч с «Краснодаром». В то же время в других встречах тренер показал ему, что команда может атаковать и без него.

Похоже, сложный период в отношениях Соболева и Абаскаля позади. Во всяком случае, со стороны кажется, что форвард адекватно сейчас воспринимает требования наставника. Воля у него есть, характер присутствует, футбольные качества тоже на уровне.

Просто ему не надо думать о том, что его зажимают, где-то не дают раскрыться, не туда его ставят. Так ведь и с Дзюбой было. Артем почему-то в какой-то момент начинал считать, что он знает больше тренеров — того же Карпина.

Радует, что руководство «Спартака» не пошло на поводу у критиков и оставило Абаскаля. А ведь в какой-то момент пресс на тренера был просто сумасшедший! Кто только не говорил об отставке испанца! Но ему дали еще время, и, похоже, Гильермо наконец-то нащупал игру, нашел оптимальное сочетание в середине поля. Литвинов с Пруцевым хорошо взаимодействуют. Нет Зобнина, нет Джикии. И ничего – команда играет!» – сказал комментатор.

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46 комментариев

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coldwar
Гена, оставь Спартак в покое и займись своим латиноамериканским Зенитом.
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redwhiteteam
Ответ Groznyi2024
Какую игру? Балтику обыграл и Ростов дома?
Болельщики Зенита переживают за игр Спартака, как мило
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Lyelik
Рыжий как может нивелирует последствия трансферов политики клуба.
Да и медийность набрал.
Глупо его увольнять даже если финишируют в пятёрке.

Жду их дерби с Царём. Истинным.
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Любитель пожрать
Ответ Bill Zapulil
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И мяч чеканить не может!
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Александр Тараканов
Так ты ж первый и орал на всех углах, что Абаскаля гнать надо, а теперь на лету переобулся !
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Spaten
Прекратите нести отсебятину! Во времена Шекспира не было сигарет «Друг»!
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sp.msk.86
Ответ Lyelik
Рыжий как может нивелирует последствия трансферов политики клуба. Да и медийность набрал. Глупо его увольнять даже если финишируют в пятёрке. Жду их дерби с Царём. Истинным.
Всмысле нивелирует? так он же один из ключевых, кто принимал решения?)
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Caniball
Надо оставлять до лета.
Посмотреть как отработает этот зимний сбор.
Прошлый весенний отрезок - провалил.
Если выступит так же как и прошлой весной - надо расставаться.
Займет, к примеру 2ое место или 3-ье и кубок - надо будет оставлять его.
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Пользователь Huawei
Ответ Bill Zapulil
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О, Мостовой нарисовался! 😊
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Ilovethisgame77
🤣🤣🤣 во даёт старый))) Сам же первый визжал, что Абаскалю пора домой!
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Андрей Лоел
Гена,лучше раскажи про родной харьковский металист.
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WelD
Ответ Valentin Kompaneytsev
Не скажи, спартаковские болельщики лицемерием не страдают.
Хотелось бы в это верить 🙏 А Ловчев исключение!?)))
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Птюч, Ёж.
Ответ WelD
Да пора уже привыкнуть, у пожилых прикол такой - переобуваться на лету)))
ну тогда здесь как минимум половина пользователей пожилых.
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Pelerin
Последние матчи Спартака - матч без мотивации с Краснодаром, ледовое побоище, колхозное поле в Воронеже и матч в меньшинстве... только Ростов нормальный матч, но и его провели неровно.
Радует, что команда не разваливается в любых условиях. Но как там деда Гена что-то смог разглядеть, загадка.
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Древний спартач
В Оренбурге посмотрим , что там нащупал Абаскаль . Да и ещё пару матчей впереди . Ох , уж эти "доброжелатели" Орлов с Радимовым ! Короче , что они советуют , надо делать наоборот . Радимов долго Соболя гнобил , а он с первых туров один из лучших на поле . Я не про голы , а про полезность на поле .
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Bill Zapulil
Ответ Bill Zapulil
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По что минусуете, граждане? Я ж за веселье, за царя!
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WelD
Да пора уже привыкнуть, у пожилых прикол такой - переобуваться на лету)))
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ASH11
Ответ Александр Тараканов
Так ты ж первый и орал на всех углах, что Абаскаля гнать надо, а теперь на лету переобулся !
Орлов всегда сменку носит.
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OldRedWhite
Ответ Поцелуй Оздоева
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Ещё Краснодар после Урала утешал !
Все интригу хочут ))
Какая к чертям собачим интрига ?
Ну нет никакой конкуренции у Зенита , объективно говоря , да и кому нужна эта конкуренция по нынешним временам ?
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Valentin Kompaneytsev
Ответ WelD
Хотелось бы в это верить 🙏 А Ловчев исключение!?)))
Мой возраст и стаж боления за Спартак(68) позволяют мне сделать такой вывод. Что касается Ловчего то, Вы правы.
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WelD
Ответ Птюч, Ёж.
ну тогда здесь как минимум половина пользователей пожилых.
может и так))
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Антон Фалафель
Ну, старый флюгер херни не скажет.
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sled
Ответ coldwar
Гена, оставь Спартак в покое и займись своим латиноамериканским Зенитом.
Это наглая подтасовка звука!!!
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Игорь М.
Ответ coldwar
Гена, оставь Спартак в покое и займись своим латиноамериканским Зенитом.
африканский Спартак против латиноамериканского Зенита)
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Sergio1964
Если и нащупал что-то, так не игру, а надёжную старую схему, по которой играл ещё Каррера (4 защитника, 2 опорных - Фернандо, Глушаков, левый полузащитник- Мельгарехо, правый-Самедов, 2 форварда-Луис Адриано, Зе Луиш. Посмотрим, что будет в Оренбурге.
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Uriah Heep
Кто-то может поверить ГСО, когда он (в кои веки!) говорит что-то положительное о «Спартаке»?! Просто Абаскаль его устраивает.
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Сергей Лепехин
Орлов играл в театре, каком ?
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Абаскаль должен продолжать работу и точка!!! за последние годы нужно дать тренеру действительно разобраться с наследием Федуна и оставить тех, кто будет пахать за Спартак!!!
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DoDidDone
Абаскаль нащупал основу. Игру продолжаем искать.
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