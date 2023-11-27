Геннадий Орлов: «Радует, что в «Спартаке» не пошли на поводу у критиков и оставили Абаскаля. Похоже, Гильермо нащупал игру»
Геннадий Орлов рад, что Гильермо Абаскаля оставили во главе «Спартака».
Ранее «Спартак» обыграл «Балтику» на выезде (2:0).
«Соболев однозначно может занести себе в актив матч в Калининграде. Два паса по такой погоде, на таком поле... Показал, что является довольно тонким исполнителем. Но мне кажется, Соболев себя и проявляет лучше в более сложных обстоятельствах. Ему интересно преодолевать и себя, и жизненные условия.
Знаете, в театре режиссер иногда дает артисту роль, которую тот изначально принимает в штыки. Для чего? Чтобы развивать его! Так и здесь. Абаскаль ждет от Соболева не только голов, не только завершения атак, но и умных передач.
И мне кажется, пусть и не сразу, но Александр понял, что ему надо играть на команду, что тренеру в данном случае виднее. И вот вам результат. Две голевые передачи в игре с «Балтикой», сильный кубковый матч с «Краснодаром». В то же время в других встречах тренер показал ему, что команда может атаковать и без него.
Похоже, сложный период в отношениях Соболева и Абаскаля позади. Во всяком случае, со стороны кажется, что форвард адекватно сейчас воспринимает требования наставника. Воля у него есть, характер присутствует, футбольные качества тоже на уровне.
Просто ему не надо думать о том, что его зажимают, где-то не дают раскрыться, не туда его ставят. Так ведь и с Дзюбой было. Артем почему-то в какой-то момент начинал считать, что он знает больше тренеров — того же Карпина.
Радует, что руководство «Спартака» не пошло на поводу у критиков и оставило Абаскаля. А ведь в какой-то момент пресс на тренера был просто сумасшедший! Кто только не говорил об отставке испанца! Но ему дали еще время, и, похоже, Гильермо наконец-то нащупал игру, нашел оптимальное сочетание в середине поля. Литвинов с Пруцевым хорошо взаимодействуют. Нет Зобнина, нет Джикии. И ничего – команда играет!» – сказал комментатор.
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Да и медийность набрал.
Глупо его увольнять даже если финишируют в пятёрке.
Жду их дерби с Царём. Истинным.
Посмотреть как отработает этот зимний сбор.
Прошлый весенний отрезок - провалил.
Если выступит так же как и прошлой весной - надо расставаться.
Займет, к примеру 2ое место или 3-ье и кубок - надо будет оставлять его.
Радует, что команда не разваливается в любых условиях. Но как там деда Гена что-то смог разглядеть, загадка.
Все интригу хочут ))
Какая к чертям собачим интрига ?
Ну нет никакой конкуренции у Зенита , объективно говоря , да и кому нужна эта конкуренция по нынешним временам ?