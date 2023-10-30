Орлов о «Спартаке»: «Слабый менеджмент – 17 тренеров за 18 лет. Романцев, Аленичев, Тихонов должны быть с командой, как в «Баварии», где менеджеры – бывшие игроки клуба»

Геннадий Орлов раскритиковал работу руководства «Спартака».

«В «Спартаке» слабый менеджмент. Показатель – 18 лет, 17 тренеров. А сколько потрачено на агентские? В клубе нужны хорошие менеджеры. Образец – мюнхенская « ». Там менеджеры – бывшие футболисты клуба. К этому всем надо стремиться. У «Баварии» мало менеджерских ошибок. В « » надо создать такую же историю.

обязательно должен быть рядом с командой. У него же такой опыт! А Андрей ? ? В клубе все должно быть налажено и справедливо. Ни в коем случае не должно быть волюнтаризма, когда президент говорит, кого назначать, а кого увольнять. А когда у президента еще такая активная жена… Это тоже влияет на судьбу клуба. Не надо повторять ошибки совсем недавно прошедшего», – сказал Орлов.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!