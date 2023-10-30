Орлов о «Спартаке»: «Слабый менеджмент – 17 тренеров за 18 лет. Романцев, Аленичев, Тихонов должны быть с командой, как в «Баварии», где менеджеры – бывшие игроки клуба»
Геннадий Орлов раскритиковал работу руководства «Спартака».
«В «Спартаке» слабый менеджмент. Показатель – 18 лет, 17 тренеров. А сколько потрачено на агентские? В клубе нужны хорошие менеджеры. Образец – мюнхенская «Бавария». Там менеджеры – бывшие футболисты клуба. К этому всем надо стремиться. У «Баварии» мало менеджерских ошибок. В «Спартаке» надо создать такую же историю.
Олег Романцев обязательно должен быть рядом с командой. У него же такой опыт! А Андрей Тихонов? Дмитрий Аленичев? В клубе все должно быть налажено и справедливо. Ни в коем случае не должно быть волюнтаризма, когда президент говорит, кого назначать, а кого увольнять. А когда у президента еще такая активная жена… Это тоже влияет на судьбу клуба. Не надо повторять ошибки совсем недавно прошедшего», – сказал Орлов.
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