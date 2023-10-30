Орлов о «Спартаке»: «Слабый менеджмент – 17 тренеров за 18 лет. Романцев, Аленичев, Тихонов должны быть с командой, как в «Баварии», где менеджеры – бывшие игроки клуба»

Теги Спартак Бавария Андрей Тихонов премьер-лига Россия бундеслига Германия Дмитрий Аленичев Олег Романцев Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов раскритиковал работу руководства «Спартака».

«В «Спартаке» слабый менеджмент. Показатель – 18 лет, 17 тренеров. А сколько потрачено на агентские? В клубе нужны хорошие менеджеры. Образец – мюнхенская «Бавария». Там менеджеры – бывшие футболисты клуба. К этому всем надо стремиться. У «Баварии» мало менеджерских ошибок. В «Спартаке» надо создать такую же историю.

Олег Романцев обязательно должен быть рядом с командой. У него же такой опыт! А Андрей Тихонов? Дмитрий Аленичев? В клубе все должно быть налажено и справедливо. Ни в коем случае не должно быть волюнтаризма, когда президент говорит, кого назначать, а кого увольнять. А когда у президента еще такая активная жена… Это тоже влияет на судьбу клуба. Не надо повторять ошибки совсем недавно прошедшего», – сказал Орлов.

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23 комментария

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Северный болельщик
Бывшие иностранные тренеры Спартака весьма успешны, по крайнем мере, некоторые из них. Дело не в тренере, а в самомнении этой еврокубковый команды.
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Oleg Olegov
Ответ Максим Анкудович
как же задолбало что каждый раз когда кто-то открывает рот и произносит название европейской команды или игрока/тренера то это сразу становится новостью про европейский чемпионат.
Да ладно, не переживай так, братан.
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Иван Мехасик
По-моему мнению, все «местные» после Романцева, мягко говоря не впечатлили никого.
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Under
Ответ Иван Мехасик
По-моему мнению, все «местные» после Романцева, мягко говоря не впечатлили никого.
так он вроде и не говорил, что надо обязательно отечественных тренеров брать
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Максим Анкудович
как же задолбало что каждый раз когда кто-то открывает рот и произносит название европейской команды или игрока/тренера то это сразу становится новостью про европейский чемпионат.
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Lindeman
Аленичев и Титов прям большого успеха добились в Спартаке
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Не уверен!!
Ладно, у Спартака все плохо. Но ведь с Аленичевым было ещё хуже?
Про Баварию даже говорить не охото.Но эти истории с Салихамиджичем, Каном, Тухелем, Нагельсманом и Румменигге - это с каких пор стало нормой?
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Гол в девятку
Да уж, Кан с Хасаном - еще тот образец… Чуть не угробили великий клуб.
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sergspartak
Ответ Не уверен!!
Ладно, у Спартака все плохо. Но ведь с Аленичевым было ещё хуже? Про Баварию даже говорить не охото.Но эти истории с Салихамиджичем, Каном, Тухелем, Нагельсманом и Румменигге - это с каких пор стало нормой?
С Аленичевым не было хуже, уровень чемпионата был выше, при этом состав Спартака был слабее, поэтому 5 место Аленичева не хуже 3 -го Абасскаля.
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Руслан Хайбулов
Ответ Локоть Артеста
Романцеву оно надо? Олег Иванович отдыхает на заслуженной пенсии.
он после Спартака пытался доказать, что он ещё торт, и бабки вкладывали в проект Динамо. первая команда кстати где вся команда Португалии практически была, в не слабые команды Романцева приглашали и он везде провалился же. значит дело не в тренерском умении, а в сочетании всего вместе это и монополия на управление всем клубом, он и трансферы решал и деньги и зарплаты и владелец м президент и тренер. , а уже этого ему никто не даст ни в одном клубе дале здесь. второе деньги тогда были только у Спартака, уехать в Европу на контракт можно было засветившись в Спартаке который в90-х неплохо играл в ЕК. и итог вся сборная игроков стран бывшего СССР. у него была под рукой. этого монопольного выбора тоже не будет уже. бабки появились у всех команд и рухнула гегемония Спартака..третье система подготовки игроков сейчас и в позднем СССР была разной,он работал только с игроками, подготовленными по системе подготовки игроков позднего СССР, а у них были другие игровые умения и другая дисциплина и другой менталитет. тогда не было желания стать звездой , тянуть однако на себя, всех приучали подчиняться тренеру и командной стратегии. сейчас все наоборот. я должн блеснуть, меня увидит зенит и перекупит насыпав денег и жизнь удалась..поэтому тренера можно и посылать..
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DavidRobertJosephBeckham
Ну точно, надо своих бывших игроков, хранителей конспектов ОИРа понаприглашать не потому что профессионалы, а потому что свои и тогда дела в гору пойдут)
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Сергей Ошлапов
Вот Романцев, Тихонов, Аленичев, Титов. Родненькие спартаковцы ПОМОГИТЕ, ВСЯ НАДЕЖДА НА ВАС!
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justbored
Насоветуй им, дядь Ген, насоветуй. Чтоб последних надежд лишились ))
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sergspartak
Все верно, когда Федун отдал все Профессионалам, тогда и был результат, Аленичев наладил атаку, но были проблемы в обороне, Родионов купил игроков: Фернандо, Ещенко, Зобнина и других, Каррера потом наладил оборону и дисциплину, и пришло чемпионство на второй сезон работы.
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Никому_никабельный
Предлагаю не комментировать бред этого выжевшего из ума маразматика
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Сибирский литовец
Все были у руля уже, кроме ОИРа. Видимо неспроста не зовут.
Плохая кредитная история у Иваныча
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4 новости о Спартаке, комментирую первый раз, остальное нехочу...надоели...
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Пикачу82
Должны быть лучшие в своем деле а не фамилии и не надо их душить
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Локоть Артеста
Романцеву оно надо? Олег Иванович отдыхает на заслуженной пенсии.
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