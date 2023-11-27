Орлов о «Краснодаре»: «Для борьбы за чемпионство и даже призовое место нужно взять двух-трех игроков высокого класса. Не меньше»

Теги Урал Геннадий Орлов Виктор Гончаренко Владимир Ивич Краснодар Джон Кордоба Андрей Егорычев Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов рассказал, чего не хватает «Краснодару» для борьбы за чемпионство.

Ранее «Краснодар» проиграл «Уралу» (1:3) в матче 16-го тура Мир РПЛ. Теперь «быки» идут на 2-м месте после «Зенита».

«Урал» победил «Краснодар» по делу. Статистику не обманешь: 7-1 по ударам в створ. Ну о чем тут еще можно говорить? Как можно было «быкам» рассчитывать на что-то в этой встрече с таким количеством подходов? Так что все закономерно.

Очень понравился гол Егорычева. Европейский уровень. И разыграно все было здорово. Как по нотам! У «Урала» серьезный потенциал. Молодец Григорий Иванов, который не стал увольнять Гончаренко. 

«Краснодар» уже не в первом туре испытывает игровые проблемы. И связаны они прежде всего с недостаточной обоймой. Если игра у лидеров не идет, их некем заменить! Не та скамейка. Да, неплохо вышел Кошкаров, у парня светлое будущее. Но один в поле не воин, он пока не сделает разницу.

«Краснодару» уже не достает сил, чтобы долго прессинговать, проводить позиционные атаки. Вот с «Зенитом» подопечных Ивича хватило где-то на 60 минут, а потом питерцы прибавили и, в принципе, были ближе к победе. Неслучайно же после игры Сафонов заметил, что его команда «отскочила».

Сегодня Кордоба открыл счет, а что потом? Больше ни одной голевой ситуации у ворот Помазуна! Мало вариантов в атаке... Да и в обороне много провалов. Полузащита сегодня просела. В итоге Ивич вынужден был заменить Кривцова, который, как правило, весьма эффективен.

Другое дело, что футболисты, появившиеся на поле во втором тайме, не внесли перелома в игру. О чем это говорит? Нет нужной ротации, без потери качества.

«Краснодару» необходимо серьезное усиление зимой. Для борьбы за чемпионство и даже за призовое место нужно приобрести двух-трех игроков высокого класса. Не меньше. Но тут уже все зависит от политики клуба, от возможностей, бюджета», – сказал комментатор.

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13 комментариев

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Иван Величко
Как же обожаю этих двух-трёх игроков высокого класса, которых всем так не хватает
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Bill Zapulil
Да не топите вы их раньше времени! Краснодар хорош в этом сезоне. Поддержим быков - да будет интрига в РПЛ!
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lovec23
Согласен , предлагаю присмотреться к Дер Вар Сару и Ден Варту , Орлов их прекрасно знает
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vikluk
Сборники приехали уставшие и без настроения. Ни Кривцов, ни Сперцян, ни Волков, да и Сафонов практически ничего не придумали. Тренеру, конечно виднее, но мне показалось, что они оказались не готовы к игре с Уралом. В первые минуты создалось впечатление, что на классе выиграют, а потом стало понятно, что сил-то нету.
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Лурц
Этот спад предсказывали многие. Первым в начале сезона про неизбежный спад к зиме сказал Борзыкин Михаил. Главное теперь пережить этот момент и с новыми силами в бой.
А вообще, я в сотый раз скажу, что перерывы на Сборную сильно вредят команде. Только разгонимся и сразу перерыв на товарняк.
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Baobabb forever
Ответ SCR
Чо хорошего, играют осторожно и скучно. Интрига конечно нужна, но не такой ценой, как по мне. Игроков высокого класса взять, а Ивича по окончании сезона выгнать, если золото не возьмет после таких приобретений.
я видел где то 4-5 матчей Краснодара.
что то скучной игры не увидел
а увидел например сразу несколько игр, где они на зубах в концовках выгрызали очки
так что не спешите их хоронить, и Ивича в том числе
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Zenith forever
Краснодар оставшиеся 2 игры наверняка выиграет, даже с ослабленным составом после матча с Уралом. Зенит не факт, что выиграет оба матча. С Локо в Москве трудно будет, скорее всего будет ничья. Так что после перерыва в борьбе за чемпионство все только начнется.
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Иван1984
А чтоб купить этих игроков, нужна народная труба бездонная. Народу по губам, а в команду игроков!!
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rusichi
Купить 2-3 игрока чтобы стать чемпионом -универсальный рецепт Орлова.
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SCR
Ответ Baobabb forever
я видел где то 4-5 матчей Краснодара. что то скучной игры не увидел а увидел например сразу несколько игр, где они на зубах в концовках выгрызали очки так что не спешите их хоронить, и Ивича в том числе
Я и не хороню, практика показывает что именно такой футбол самый живучий в долгую. Просто мне не нравится когда на ноль играют, лучше когда акцент игры на то что забить. Футбол Ивича можно смотреть когда болеешь за Краснодар, или поставил на них. Только проблема этих живучих футболов, что они предсказуемы. И высокий класс и агрессия ломают такую игру, что и показал Валера. И пошло поехало. Вот вчера Урал. И мне будет очень интересно смотреть ни их игру с Динамо, со Спартаком, с Крыльями и Ростовом. Вот там точно не буду на них ставить, чтобы не лишать себя удовольствия поболеть против Ивича. )
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