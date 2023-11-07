Орлов о «Краснодаре»: «Чтобы стать чемпионами, зимой надо добавить 2-3 хороших исполнителя. Причем во все линии»

Геннадий Орлов рассказал, что нужно «Краснодара» для чемпионства в Мир РПЛ.

— «Краснодар» в этом матче [с «Крыльями» – 2:1] убедил?

— Нет, не убедил. У них есть свои проблемы, и мне, конечно, очень интересно, как они сыграют в Петербурге в следующем туре. Все же в обороне у них есть проблемы.

Для того чтобы им стать чемпионами, им в зимний перерыв надо добавить два-три хороших исполнителя. Причем во все линии — и в защиту, и в полузащиту, и в нападение. Второго яркого форварда, например, у них нет. И для того, чтобы выйти на уровень, на паритет с «Зенитом по составу, надо таких же игроков иметь. А как иначе?

— Ничья в гостях против « » в нынешней ситуации будет для « » хорошим результатом? Или они рискнут в Петербурге сыграть на победу?

— А это как получится. «Краснодар» будет играть как умеет, Ивич будет мечтать о победе и сделает все для этого. Что же они – выйдут обороняться? Это смешно. Тактические замыслы — безусловно, имеют значение, но главное, как все пойдет на поле, – сказал комментатор.

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