Геннадий Орлов о СКА: «Помните панические возгласы, особенно из Москвы, что пора менять тренера? Мы читаем, видим все»

Теги СКА Геннадий Орлов КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Геннадий Орлов дал комментарий об игре СКА в сезоне КХЛ.

«Смотрите, СКА в прошлом году всех бил. Вопросов не было – и выиграли регулярное первенство, и получили кубок. А главный турнир – это плей-офф.

Поэтому уже сейчас все так думают, что еще много играть до плей-офф, в марте он будет. Представляете, сколько еще играть?

Поэтому, может быть, не надо форсировать. Но сейчас, главное, возвратились ребята, еще не все, но возвратились основные игроки, прежде всего, защитники.

Нет, ну помните, какие панические возгласы были, особенно из Москвы, что не пора ли менять тренера?

Мы же читаем центральную прессу. Мы читаем, видим все», – сказал комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

20 комментариев

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Mohnatiy
Наоборот, все просят ОСТАВИТЬ тренера, шутят, смеются, веселятся...
Дядя Гена явно не ту прессу читает.
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Russ Ivan
Возглас из Москвы: оставьте ваш ходячий мем как можно дольше, как мы все без самолётных ног, скучно же!
+11
-3
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LokoYarik
Гена,мы тоже видим каким образом вы 2 очка увозите из Ярославля с помощью матрасов
+10
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Михаил
Можно список центральной прессы?
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Максим Столбов
Старый подлизун
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ftw2002@yandex.ru
Давно пора менять! Центральную прессу он читает! Ты почитай комментарии на этом сайте!)
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Евгений - 79
Ну вот зачем дед поддерживает я не понимаю. Ладно там хоккейный народ - боятся либо надеятся, что перепадет им что-то с барского плеча от тренера всея Руси. Но дядя Гена уже на пенсии. Сиди на даче. Расти помидоры. Но все равно туда же.
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Angryslon
Эх, Гена Гена...
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Олег
Дядя Гена ты ду##к? Куда тебя несёт?😀
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heivani
Если в С-Петербурге смените тренера /только попробуйте!/ кхловская хоккейная ветка на sports.ru закроется к )
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viktorpavlov70
А что, разве не пора?
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Dinamik1
У всех команд есть взлеты и падения так что сейчас взлет скоро будет пике.
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Дмитрий Шарапов
Кто о чем, а питерцы про Москву.
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Art Kalistratov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Справедливости ради по игре СКА были лучше и бились жестче
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