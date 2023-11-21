Геннадий Орлов о СКА: «Помните панические возгласы, особенно из Москвы, что пора менять тренера? Мы читаем, видим все»

Геннадий Орлов дал комментарий об игре СКА в сезоне КХЛ.

«Смотрите, СКА в прошлом году всех бил. Вопросов не было – и выиграли регулярное первенство, и получили кубок. А главный турнир – это плей-офф.

Поэтому уже сейчас все так думают, что еще много играть до плей-офф, в марте он будет. Представляете, сколько еще играть?

Поэтому, может быть, не надо форсировать. Но сейчас, главное, возвратились ребята, еще не все, но возвратились основные игроки, прежде всего, защитники.

Нет, ну помните, какие панические возгласы были, особенно из Москвы, что не пора ли менять тренера?

Мы же читаем центральную прессу. Мы читаем, видим все», – сказал комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».