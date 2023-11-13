Геннадий Орлов: «Краснодар» обозначил чемпионские амбиции, но надо приобрести футболистов, которые выходили бы со скамейки без потери качества»
Геннадий Орлов считает, что для чемпионства «Краснодар» должен укрепить состав.
Комментатор высказался после ничьей «быков» с «Зенитом» (1:1) в 15-м туре Мир РПЛ.
«Краснодарцы оказали достойное сопротивление действующему чемпиону. Сейчас подопечные Ивича заслуженно лидируют в нашем чемпионате. Они прошли дистанцию первого круга ровнее остальных, потерпев всего одно поражение.
Команда Ивича обозначила свои чемпионские амбиции, сыграв вничью с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Но «Краснодару», конечно, нужно усиление. Надо приобрести таких футболистов, которые выходили бы со скамейки без потери качества. Кади не смог компенсировать уход Кривцова, а вот Мостовой без раскачки здорово попал в игру.
В общем, «быкам» нужны такие футболисты, как Кривцов. Очень понравился Баши. Замечательный игрок! Здорово, что он появился в нашем чемпионате благодаря «Краснодару». Нас ждет очень интересная футбольная весна», – сказал Орлов.
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