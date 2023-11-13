Геннадий Орлов: «Краснодар» обозначил чемпионские амбиции, но надо приобрести футболистов, которые выходили бы со скамейки без потери качества»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Краснодар Футбол

Геннадий Орлов считает, что для чемпионства «Краснодар» должен укрепить состав.

Комментатор высказался после ничьей «быков» с «Зенитом» (1:1) в 15-м туре Мир РПЛ.

«Краснодарцы оказали достойное сопротивление действующему чемпиону. Сейчас подопечные Ивича заслуженно лидируют в нашем чемпионате. Они прошли дистанцию первого круга ровнее остальных, потерпев всего одно поражение.

Команда Ивича обозначила свои чемпионские амбиции, сыграв вничью с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Но «Краснодару», конечно, нужно усиление. Надо приобрести таких футболистов, которые выходили бы со скамейки без потери качества. Кади не смог компенсировать уход Кривцова, а вот Мостовой без раскачки здорово попал в игру.

В общем, «быкам» нужны такие футболисты, как Кривцов. Очень понравился Баши. Замечательный игрок! Здорово, что он появился в нашем чемпионате благодаря «Краснодару». Нас ждет очень интересная футбольная весна», – сказал Орлов.

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9 комментариев

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Roon95
Ответ Виктор
Игра в десять защитников- достойное сопротивление. Только к футболу отношения не имеет.
Красный не всю игру так играл. Он подсел после 70 минуты. А до этого бодались на равных.
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Дядя ТУРА
Ответ Виктор
Игра в десять защитников- достойное сопротивление. Только к футболу отношения не имеет.
прям как зенит в лиге чемпионов
+11
-4
+7
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valer100
Кривцов как-то вразумительней стал играть, повзрослел что-ли.. и подорожал)))
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vikluk
Ответ Roon95
Красный не всю игру так играл. Он подсел после 70 минуты. А до этого бодались на равных.
Точнее сказать до забитого гола. А потом игра в нападение пропала. Удержание счета. С Зенитом это не пройдет при наличии классных исполнителей. Это повезло, что не пропустили. Хотя, тогда бы была уже другая игра
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Дмитрий9779
Ха,легко сказать приобрести,по факту Педро и кто-то ещё или надо в аренду кого-то ,или продавать из легионеов,ибо лимит присутствует.Везде пишут,что зимой ещё Ариаса(Флумененсе)купят....
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Gaymer feyl
Ответ Виктор
Игра в десять защитников- достойное сопротивление. Только к футболу отношения не имеет.
удивительно, что при такой игре у Краснодара голевых моментов больше
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Аристарх Кочубей
Ответ Виктор
Игра в десять защитников- достойное сопротивление. Только к футболу отношения не имеет.
Не расстраивайся Виктор. Все у тебя будет хорошо, может быть в следующем сезоне.
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-1
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