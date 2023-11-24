Салах был согласен уйти в «Аль-Иттихад», но боссы «Ливерпуля» и Клопп заблокировали трансфер (Asharq Al-Awsat)
Мохамед Салах хотел перейти в «Аль-Иттихад», но «Ливерпуль» не отпустил его.
Сообщалось, что в летнее трансферное окно клуб из Саудовской Аравии готов был предложить до 200 млн фунтов за 31-летнего вингера сборной Египта.
По данным арабской газеты Asharq Al-Awsat, «Аль-Иттихад» был готов заключить контракт с Мохамедом после того, как игрок через своего агента согласился на переезд.
Однако владельцы, генеральный директор и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп настояли на том, что футболист останется в клубе, несмотря на огромное финансовое предложение от саудовцев.
Подробная статистика Салаха доступна здесь.
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Даже несмотря на желание уйти
Ну такое...
держат парня на голодном пайке из £300000 в неделю.