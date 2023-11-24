Мохамед Салах хотел перейти в «Аль-Иттихад», но «Ливерпуль» не отпустил его.

Сообщалось, что в летнее трансферное окно клуб из Саудовской Аравии готов был предложить до 200 млн фунтов за 31-летнего вингера сборной .

По данным арабской газеты Asharq Al-Awsat, « » был готов заключить контракт с после того, как игрок через своего агента согласился на переезд.

Однако владельцы, генеральный директор и главный тренер « » настояли на том, что футболист останется в клубе, несмотря на огромное финансовое предложение от саудовцев.

Подробная статистика Салаха доступна здесь.

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