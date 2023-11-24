Салах был согласен уйти в «Аль-Иттихад», но боссы «Ливерпуля» и Клопп заблокировали трансфер (Asharq Al-Awsat)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Сборная Египта по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах хотел перейти в «Аль-Иттихад», но «Ливерпуль» не отпустил его.

Сообщалось, что в летнее трансферное окно клуб из Саудовской Аравии готов был предложить до 200 млн фунтов за 31-летнего вингера сборной Египта.

По данным арабской газеты Asharq Al-Awsat, «Аль-Иттихад» был готов заключить контракт с Мохамедом после того, как игрок через своего агента согласился на переезд.

Однако владельцы, генеральный директор и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп настояли на том, что футболист останется в клубе, несмотря на огромное финансовое предложение от саудовцев.

Подробная статистика Салаха доступна здесь.

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34 комментария

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Иван Северюхин
Поразительно, что такая новость всплывает на кануне самого важного матча. Совпадение?
+63
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+55
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Павел Сторожев
Ответ Иван Северюхин
Поразительно, что такая новость всплывает на кануне самого важного матча. Совпадение?
Вот вот. С лета прошло уже 2.5 месяца, и вот вдруг в вечер пятницы перед утренним матчем внезапно нашлась новость. Грязно.
+31
-2
+29
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Арман Мартиросян
Если так, то Генри молодец. Салаха нереально было бы заменить в ближайшем будущем.
+25
-1
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sbtqg59825
Огромное уважение, что играет так, как будто собирается завершать карьеру в Ливерпуле
Даже несмотря на желание уйти
+13
0
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АРТУР АЛИЕВ
чую последний сезон Мо в Ливерпуле. Надеюсь что-то выиграет уходя
+11
-3
+8
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Андрей Карпенко
Если бы предложение поступило бы до тренировочных сборов, думаю они бы может и согласились. Но когда идут разговоры и предложения в середине августа, то трансфер Салаха в Эмираты, был бы выстрелом себе в ногу
+6
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corazón blanco
Так даже если и так, нужно отменить, что Салах, как и должное профессионалу и дальше отрабатывает за себя и за того парня, шикарную игру в этом сезоне демонстрирует.
+6
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tusiel
Ответ Иван Северюхин
Поразительно, что такая новость всплывает на кануне самого важного матча. Совпадение?
да такие новости еще летом были.
+5
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А.В. Бубнов
За деньги иметь песок в бутсах вместо титулов?
Ну такое...
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Арман Мартиросян
Ответ glavredaktor
Источник арабская газета) Мы верим?)
Не уверен, поэтому "если".
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He11raizer
Это уже не новость, а старость)
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al
проклятые капиталисты.
держат парня на голодном пайке из £300000 в неделю.
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Vitamin_B
тоже мне новость ) летнюю копирнули?
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Виталик Кравченко
Очень хояется, чтобы играл в Ливерпуле до завершения карьеры, но арабские деньги и мусульманская страна могут взять своё...
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melwood- lfc
ну летом давайте 200, там хоть время будет что-то придумать после трансфера)
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glavredaktor
Ответ Арман Мартиросян
Если так, то Генри молодец. Салаха нереально было бы заменить в ближайшем будущем.
Источник арабская газета) Мы верим?)
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Appa
Ответ VERBLYUD
Давайте будем честны, в Ливерпуле ему светит только Карабао Кап.
Лига европы, ФА кап возможно
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S H A R K
Ответ sbtqg59825
Огромное уважение, что играет так, как будто собирается завершать карьеру в Ливерпуле Даже несмотря на желание уйти
Не, ну а как же иначе больше выдоить с шейхов. Надо сначала себя хорошо показать, чтобы платили ещё больше. Всем это выгодно.
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Жэд Кэлэд
Ответ Андрей Карпенко
Если бы предложение поступило бы до тренировочных сборов, думаю они бы может и согласились. Но когда идут разговоры и предложения в середине августа, то трансфер Салаха в Эмираты, был бы выстрелом себе в ногу
Не в эмираты, а в королевство.
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Playmaker.kz
Ответ Иван Северюхин
Поразительно, что такая новость всплывает на кануне самого важного матча. Совпадение?
Чистой воды совпадение. И перед Ньюкаслом похожие новости тоже - совпадение.
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Appa
Ответ Иван Северюхин
Поразительно, что такая новость всплывает на кануне самого важного матча. Совпадение?
Новость про «пепа-террориста» тоже всплыла накануне важного матча. Или это другое?)
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Nikolay
Ответ Иван Северюхин
Поразительно, что такая новость всплывает на кануне самого важного матча. Совпадение?
не думаю (с)
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Born is the King
Ответ Иван Северюхин
Поразительно, что такая новость всплывает на кануне самого важного матча. Совпадение?
Нужно уметь работать и вне поля. В своё время Ферги именно так дисбалансировал голевую машину Анчелотти
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Иван Северюхин
Поразительно, что такая новость всплывает на кануне самого важного матча. Совпадение?
Всплыла и что? Влияет на кого-то?
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Real Madrid Forever
Ответ Эльф ФБК
В источнике еще упоминаются Гюндоган и Маркиньос, у них с кем важный матч?)) Там ещё и КДБ есть)
Гюндоган с Барса против Райо, Маркиньос ПСЖ против Монако
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Вальдано
Летом уйдёт..
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