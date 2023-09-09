Директор саудовской лиги о срыве трансфера Салаха: «Это не значит, что нам больше не нравится игрок или у нас проблемы с «Ливерпулем». Некоторые вещи не получилось согласовать»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Майкл Эменало Мохамед Салах Футбол

Директор лиги Саудовской Аравии высказался о срыве трансфера Мохамеда Салаха.

«Аль-Иттихад» пытался подписать форварда «Ливерпуля» перед закрытием трансферного окна, но так и не смог осуществить сделку. 

– В последнее время многие болельщики «Ливерпуля» были очень обеспокоены возможностью ухода Мохамеда Салаха. Он остался – как вы думаете, саудовские клубы вернутся, чтобы попытаться подписать его?

– Прежде всего, Салах – один из лучших игроков на планете. Я уже говорил ранее, в частном порядке и публично, что мы приветствуем любого, кто хочет приехать в саудовскую лигу. Это касается и Салаха.

Но мы должны делать все очень профессионально и уважительно. Это то, для чего мы здесь, это то, для чего лига была усовершенствована – чтобы привносить профессионализм, уважение к эффективности и делать все компетентно.

Если этого не произошло, то не потому, что нам больше не нравится этот игрок, или потому, что у нас проблемы с «Ливерпулем». Это потому, что некоторые вещи не получилось согласовать.

Никто не сердится, мы двигаемся дальше, но не закрываем двери, и если представится возможность что-то сделать, и сделать это хорошо, и это приведет Мо Салаха в саудовскую лигу, мы будем очень признательны, – сказал Майкл Эменало.

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12 комментариев

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St.7
Салах сделал верный выбор !Лучше каждую неделю рубиться с топ-командами АПЛ,чем иметь один интересный матч в месяц в чемпионате СА
+5
-2
+3
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кэпко
Салаху нужно выводить Ливерпуль в Лч и спокойно прощаться с клубом след летом.
+2
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Алексей Богородицкий
Ответ St.7
Салах сделал верный выбор !Лучше каждую неделю рубиться с топ-командами АПЛ,чем иметь один интересный матч в месяц в чемпионате СА
Но через год, два можно отдать за +100 млн. Есть время, чтобы найти замену
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+1
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liverpoolart
Салаху сам Аллах велел в Аравии закончить карьеру
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Артём Косичкин
и слава богу не получилось, карьеру не пустил под откос
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Человек из футбола
Ответ #SharkTeam
Салах же согласился на переход, это ливер не продал
пруфы?
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#SharkTeam
Ответ Человек из футбола
пруфы?
Так тут же и писали. По тегу Салах новости есть) Несколько источников даже)
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