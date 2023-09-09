Директор саудовской лиги о срыве трансфера Салаха: «Это не значит, что нам больше не нравится игрок или у нас проблемы с «Ливерпулем». Некоторые вещи не получилось согласовать»
Директор лиги Саудовской Аравии высказался о срыве трансфера Мохамеда Салаха.
«Аль-Иттихад» пытался подписать форварда «Ливерпуля» перед закрытием трансферного окна, но так и не смог осуществить сделку.
– В последнее время многие болельщики «Ливерпуля» были очень обеспокоены возможностью ухода Мохамеда Салаха. Он остался – как вы думаете, саудовские клубы вернутся, чтобы попытаться подписать его?
– Прежде всего, Салах – один из лучших игроков на планете. Я уже говорил ранее, в частном порядке и публично, что мы приветствуем любого, кто хочет приехать в саудовскую лигу. Это касается и Салаха.
Но мы должны делать все очень профессионально и уважительно. Это то, для чего мы здесь, это то, для чего лига была усовершенствована – чтобы привносить профессионализм, уважение к эффективности и делать все компетентно.
Если этого не произошло, то не потому, что нам больше не нравится этот игрок, или потому, что у нас проблемы с «Ливерпулем». Это потому, что некоторые вещи не получилось согласовать.
Никто не сердится, мы двигаемся дальше, но не закрываем двери, и если представится возможность что-то сделать, и сделать это хорошо, и это приведет Мо Салаха в саудовскую лигу, мы будем очень признательны, – сказал Майкл Эменало.
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