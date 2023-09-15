Юрген Клопп резко ответил на вопрос о будущем Мохамеда Салаха.

«Через неделю после [закрытия] трансферного окна вы спрашиваете о январе? Вы шутите?

Вы не можете дождаться! Я не волнуюсь, посмотрим, что произойдет», – сказал тренер « ».

Летом сообщалось, что может переехать в чемпионат Саудовской Аравии. « » был готов предложить до 200 млн фунтов за трансфер форварда.

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