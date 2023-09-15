Клопп на вопрос о будущем Салаха: «Через неделю после закрытия окна вы спрашиваете о январе? Вы шутите?»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах Футбол

Юрген Клопп резко ответил на вопрос о будущем Мохамеда Салаха.

«Через неделю после [закрытия] трансферного окна вы спрашиваете о январе? Вы шутите?

Вы не можете дождаться! Я не волнуюсь, посмотрим, что произойдет», – сказал тренер «Ливерпуля».

Летом сообщалось, что Салах может переехать в чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» был готов предложить до 200 млн фунтов за трансфер форварда.

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11 комментариев

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Stewart D.
всем и так понятно что произойдет. Повторение истории с коутиньо, только Салах уйдет легендой АПЛ и Ливерпуля
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Atremio
«Ребята, вы издеваетесь?»
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Кирилл Сидеров
это наши журналисты уже добрались до Клоппа?
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Тухель
Ну на новостях о переходах Мбаппе целые отделы журналистов содержат свои семьи.
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Rus Donskoy
Однажды это произойдёт
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ман сити фейк
Салах самый главный актив для арабского мира. Поэтому эти бешеные деньги.
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Sergey Kuznetsov
очень жаль, что Клоппу нельзя материться на прессухах)
я бы ни одну не пропускал бы
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Potapson
Вот уж во истину, то что нельзя купить за деньги можно купить за большие деньги.
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Hall_Dzhordan
Ответ Atremio
«Ребята, вы издеваетесь?»
Пропадут в Аль-Куеда
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