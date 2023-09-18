«Салах – главный футболист-мусульманин в мире, не думаю, что саудовцы отступятся. Остановятся на 150 млн фунтов, думаю». Хески о вингере «Ливерпуля»

Теги Ливерпуль Эмил Хески премьер-лига Англия возможные трансферы UFC высшая лига Саудовская Аравия Формула-1 Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах бокс деньги Футбол

Эмил Хески считает, что Мохамед Салах перейдет в лигу Саудовской Аравии.

Минувшим летом «Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Аль-Иттихад», однако саудовцы намерены подписать вингера в будущем.

«Они никуда не денутся. Он – главный футболист-мусульманин в мире. Заполучить его было бы для них самой большой победой. Они пытаются захватить контроль над всеми видами спорта – бокс, Формула-1, UFC. Футбол – возможно, один из важнейших [видов спорта] в мире, а Салах – один из самых звездных мусульман, поэтому меня не удивило то, что они пошли за ним. Предложение было выгодным, и я жду, что они будут повышать эту планку. И не только на время действия его контракта – они, вероятно, хотят, чтобы он стал их послом на всю жизнь. Я не думаю, что они отступятся.

Думаю, они остановятся на 150 миллионах фунтов. Что-то около того. Вряд ли это произойдет в январе, я не думаю, что «Ливерпуль» захочет разрушать то, что у них есть на данный момент – они движутся к вершине таблицы. Не думаю, что они будут этому препятствовать, но [саудовцы] продолжат настаивать – 100 процентов, потому что они хотят Мо Салаха», – сказал экс-форвард «Ливерпуля».

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11 комментариев

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Муканов Арманбек
Салах-это конечно круто но вы попробуйте решить задачу дня,итак:
Задача #45:Футболист Александр забил за клубную карьеру 116 голов и ещё 13 голов за национальные команды,решите сколько минут должен длится просмотр каждого гола футболиста чтобы занять просмотром видео весь вечер? А также рассчитайте плотность волос на голове мужчины если их количество меньше чем количество голов футболиста Александра за всю карьеру при этом нужно иметь ввиду что мужчина обладает повышенным волосянным покровом.
+10
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+10
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JohnnyMulka
Ответ Муканов Арманбек
Салах-это конечно круто но вы попробуйте решить задачу дня,итак: Задача #45:Футболист Александр забил за клубную карьеру 116 голов и ещё 13 голов за национальные команды,решите сколько минут должен длится просмотр каждого гола футболиста чтобы занять просмотром видео весь вечер? А также рассчитайте плотность волос на голове мужчины если их количество меньше чем количество голов футболиста Александра за всю карьеру при этом нужно иметь ввиду что мужчина обладает повышенным волосянным покровом.
Другая загадка
Одного Александра называют царем и другого Александра называют царем, но на острове

Вопрос - какой Царь ненастоящий
+6
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+6
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Муканов Арманбек
Ответ JohnnyMulka
Другая загадка Одного Александра называют царем и другого Александра называют царем, но на острове Вопрос - какой Царь ненастоящий
Настоящий царь Александр правит сейчас в княжестве на лазурном берегу Средиземного моря
+4
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Виталий Ан
Хески все правильно говорит. По тому Ливерпуль очень смело отказался от предложения. Писал то же самое когда пришло предложение.
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Джанлука Нальюка
В следующее межсезонье нужно продавать и покупать несколько игроков
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Маулен Габбасов
Бензема вроде
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dimamak10
Ответ Муканов Арманбек
Салах-это конечно круто но вы попробуйте решить задачу дня,итак: Задача #45:Футболист Александр забил за клубную карьеру 116 голов и ещё 13 голов за национальные команды,решите сколько минут должен длится просмотр каждого гола футболиста чтобы занять просмотром видео весь вечер? А также рассчитайте плотность волос на голове мужчины если их количество меньше чем количество голов футболиста Александра за всю карьеру при этом нужно иметь ввиду что мужчина обладает повышенным волосянным покровом.
А нужно только голы или празднования тоже ? Мне просто рассказывали что после 73 гола он вместо празднования решил начеканить тысячу раз
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Александр Зубков
Ответ Муканов Арманбек
Салах-это конечно круто но вы попробуйте решить задачу дня,итак: Задача #45:Футболист Александр забил за клубную карьеру 116 голов и ещё 13 голов за национальные команды,решите сколько минут должен длится просмотр каждого гола футболиста чтобы занять просмотром видео весь вечер? А также рассчитайте плотность волос на голове мужчины если их количество меньше чем количество голов футболиста Александра за всю карьеру при этом нужно иметь ввиду что мужчина обладает повышенным волосянным покровом.
Моста вой.
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Виталий Ан
Ответ JohnnyMulka
Другая загадка Одного Александра называют царем и другого Александра называют царем, но на острове Вопрос - какой Царь ненастоящий
Оба. Настоящий царь-тролль тот кто им пару раз сказал что они цари. Сейчас сидит где то в Испании за бокалом вина читает комментарии обоих и истерически смеется.
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JohnnyMulka
Ответ Виталий Ан
Оба. Настоящий царь-тролль тот кто им пару раз сказал что они цари. Сейчас сидит где то в Испании за бокалом вина читает комментарии обоих и истерически смеется.
Вы что, Шалимов водочку предпочитает
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Andrew Kolevatykh
Ответ Виталий Ан
Хески все правильно говорит. По тому Ливерпуль очень смело отказался от предложения. Писал то же самое когда пришло предложение.
Ливерпуль отказал лишь потому, что не успел бы найти замену, а саудовцам не так уж и критичен уровень его игры - за год вряд ли что-то изменится настолько, чтобы он не был на три головы выше их лиги. Теперь, зная, что на миллионов 100 можно рассчитывать смело, клуб знает, какие замены будут доступны. А у саудовцев в резерве громкий трансфер на следующее лето - все довольны.
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