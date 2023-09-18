Эмил Хески считает, что Мохамед Салах перейдет в лигу Саудовской Аравии.

Минувшим летом «Ливерпуль» отказался продавать Салаха в « », однако саудовцы намерены подписать вингера в будущем.

«Они никуда не денутся. Он – главный футболист-мусульманин в мире. Заполучить его было бы для них самой большой победой. Они пытаются захватить контроль над всеми видами спорта – бокс, Формула-1, UFC. Футбол – возможно, один из важнейших [видов спорта] в мире, а Салах – один из самых звездных мусульман, поэтому меня не удивило то, что они пошли за ним. Предложение было выгодным, и я жду, что они будут повышать эту планку. И не только на время действия его контракта – они, вероятно, хотят, чтобы он стал их послом на всю жизнь. Я не думаю, что они отступятся.

Думаю, они остановятся на 150 миллионах фунтов. Что-то около того. Вряд ли это произойдет в январе, я не думаю, что «Ливерпуль» захочет разрушать то, что у них есть на данный момент – они движутся к вершине таблицы. Не думаю, что они будут этому препятствовать, но [саудовцы] продолжат настаивать – 100 процентов, потому что они хотят », – сказал экс-форвард « ».

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