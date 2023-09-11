«У «Ливерпуля» яйца размером с арбузы, если они отказались от 215 млн фунтов за Салаха. У них нет замены, Гакпо вряд ли забьет 30 голов за сезон». Коул о срыве перехода в Саудовскую Аравию

Теги Ливерпуль Энди Коул премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Роберто Фирмино Садьо Мане Мохамед Салах Коди Гакпо деньги Футбол

Энди Коул высказался о несостоявшемся переходе Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад».

Перед закрытием трансферного окна «Аль-Иттихад» был готов предложить за Салаха более 200 миллионов фунтов, но осуществить сделку не удалось.

«Для «Ливерпуля» важнее всего то, что у них нет замены. Если им предложили 215 миллионов фунтов за 31-летнего игрока, то почему бы им не рассмотреть это предложение? Им пришлось бы это сделать. Если они отказались, значит, у них яйца размером с арбузы. Это большие деньги.

Если бы он ушел сейчас, влияние на «Ливерпуль» было бы огромным. Он, Роберто Фирмино и Садьо Мане были феноменальной тройкой нападающих, но двоих из этих игроков больше нет в клубе, и они начинают все заново. Мо Салах очень важен для клуба – он много создает и забивает, так что если он уйдет, то «Ливерпуль» потеряет игрока, который может забивать по тридцать голов за сезон.

Кто еще столько забьет? Коди Гакпо? Вряд ли. Посмотрим, что произойдет, но я не удивлюсь, если его отпустят в январе или следующим летом», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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20 комментариев

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sabrusov
это сравнение крутости с размером яиц уже моветон
+24
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Эдвард Газарян
Гакпо вполне себе забивной, когда играет форварда, или слева, проблема в том, что сейчас там другие игроки, и его опускают в полузащиту, или ложной девяткой
+11
-2
+9
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ivannumber1
Вообще-то чрезмерно большие яйца это не очень хорошо для здоровья)
+11
-2
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Паровоз19
Ответ ivannumber1
Вообще-то чрезмерно большие яйца это не очень хорошо для здоровья)
могут лопнуть)
+3
0
+3
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ta-tosha
Ответ Артем Русанов
По Гакпо верно, не забивной он
Так он и не должен по позиции и роли класть по 20-30 голов. Дарвин, Жота - эти да, это их работа
+3
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Артем Русанов
По Гакпо верно, не забивной он
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Кринженян
Ответ ta-tosha
Почему «вероятно уйдет в 24м»? На RWW писали, что предварительное соглашение с аравийцами уже подписано, по этому и Мо и его агент ведут себя спокойно и не устраивали бузу. Там кстати есть пункт, что его могут отпустить и зимой, если Ливерпуль будет не в гонке за топ 4. Вернее за топ 5, так как 99% в следующем сезоне АПЛ будет иметь 5 клубов в ЛЧ. Но этот кейс мало вероятен
на чем написано? и что об этом говорит ИА ОБС и El Balabol?
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bear7904
Без замены не попадут в ЛЧ, возможно, и убытков на десятки миллионов сразу.
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МОНТЁР ТуПи
на эти бабки можно полсостава усилить
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Kapitan Klos
"... и мозги размером с грецкий орешек", - добавил, отвернувшись от микрофона, заслуженный ветеран.
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Стахович
Никто не предложил 215 млн фунтов.Успокойтесь
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Avenaro
Из увиденного в начале сезона очень надеюсь, что Собослаи будет новым лидером. Несмотря на долговязость - дриблинг и скорость принятия решений впечатляет. Очень понравился.
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zho3716
С такими далеко не убежишь)
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alexmixer9
Ответ ta-tosha
Почему «вероятно уйдет в 24м»? На RWW писали, что предварительное соглашение с аравийцами уже подписано, по этому и Мо и его агент ведут себя спокойно и не устраивали бузу. Там кстати есть пункт, что его могут отпустить и зимой, если Ливерпуль будет не в гонке за топ 4. Вернее за топ 5, так как 99% в следующем сезоне АПЛ будет иметь 5 клубов в ЛЧ. Но этот кейс мало вероятен
Интересно какие критерии прописаны что бы понять что Ливерпуль не в гонке за топ 4?)
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ta-tosha
Ответ Кринженян
на чем написано? и что об этом говорит ИА ОБС и El Balabol?
Red white wall - это закрытый блог местных фанов, многие там имеют непосредственный доступ к клубу
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