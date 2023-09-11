«У «Ливерпуля» яйца размером с арбузы, если они отказались от 215 млн фунтов за Салаха. У них нет замены, Гакпо вряд ли забьет 30 голов за сезон». Коул о срыве перехода в Саудовскую Аравию

Энди Коул высказался о несостоявшемся переходе Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад».

Перед закрытием трансферного окна « » был готов предложить за Салаха более 200 миллионов фунтов, но осуществить сделку не удалось.

«Для « » важнее всего то, что у них нет замены. Если им предложили 215 миллионов фунтов за 31-летнего игрока, то почему бы им не рассмотреть это предложение? Им пришлось бы это сделать. Если они отказались, значит, у них яйца размером с арбузы. Это большие деньги.

Если бы он ушел сейчас, влияние на «Ливерпуль» было бы огромным. Он, и Садьо Мане были феноменальной тройкой нападающих, но двоих из этих игроков больше нет в клубе, и они начинают все заново. очень важен для клуба – он много создает и забивает, так что если он уйдет, то «Ливерпуль» потеряет игрока, который может забивать по тридцать голов за сезон.

Кто еще столько забьет? ? Вряд ли. Посмотрим, что произойдет, но я не удивлюсь, если его отпустят в январе или следующим летом», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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